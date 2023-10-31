Легенда лыжных трасс с десятками наград и майор: что известно о спортсменке Ларисе Лазутиной

Биография спортсменки

Лариса Лазутина – российская легенда лыжной трассы. Прекрасная жена, обладательница множества медалей и наград, в частности, Ордена Почета.

Детский интерес к лыжам, переросший в большую страсть к спорту

Лариса Птицына (девичья фамилия) родилась 1 июня 1965 года, в Кондопоге в простом рабочем семействе. В семь лет маленькая Лара отправилась в школу. Как и другие дети, она любила игры и не сидела на месте.

В 12 лет начала ходить в секцию по лыжному спорту. Сначала лыжи были простым увлечением. Но затем интерес перерос в нечто большее.

По окончании школы поступила в Хабаровский институт физкультуры, защитила диплом тренера и преподавателя. Примерно в это же время занялась лыжами на профессиональной основе. Лариса закончила педагогический институт в Карелии, специальность «физическое воспитание».