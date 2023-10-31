Легенда лыжных трасс с десятками наград и майор: что известно о спортсменке Ларисе Лазутиной

Биография спортсменки
Лариса Лазутина – российская легенда лыжной трассы. Прекрасная жена, обладательница множества медалей и наград, в частности, Ордена Почета.
Детский интерес к лыжам, переросший в большую страсть к спорту
Лариса Птицына (девичья фамилия) родилась 1 июня 1965 года, в Кондопоге в простом рабочем семействе. В семь лет маленькая Лара отправилась в школу. Как и другие дети, она любила игры и не сидела на месте.
В 12 лет начала ходить в секцию по лыжному спорту. Сначала лыжи были простым увлечением. Но затем интерес перерос в нечто большее.
По окончании школы поступила в Хабаровский институт физкультуры, защитила диплом тренера и преподавателя. Примерно в это же время занялась лыжами на профессиональной основе. Лариса закончила педагогический институт в Карелии, специальность «физическое воспитание».
Лариса Лазутина в молодости. Фото: соцсети
Спортивный дебют и звание мастера спорта СССР
Во время учебы Лариса участвовала в турнирах. В 1985 году завоевала лидирующее место в юниорской гонке. Спустя год получила звание мастера спорта СССР. В середине 1980-х дебютировала в мировом кубке для взрослых лыжников, где заняла 15 место.
В 22 года она отправилась на мировой турнир в Германию и завоевала золотую медаль. А через два года Лару официально вызвали в сборную страны. Лариса участвовала в турнирах, но успехов не добилась. На тот момент наставником девушки был известный спортсмен Николай Лопухов.
Лариса Лазутина во время соревнований в 1998 году. Фото: соцсети
В Олимпийском сезоне 1987-1988 годов девушка не участвовала. На Олимпиаде спортсменку оставили в запасе. В 1987 году она вышла замуж за Геннадия Лазутина, который рано завершил карьеру лыжника и стал тренером. Муж впоследствии занял значимое место в карьерной биографии избранницы.
Следующий год примечателен вхождением Ларисы в элитную среду лыжников. Спортсменка замкнула пятерку лучших в генеральном рейтинге. В том сезоне зажглись новые спортивные звездочки – Елена Вяльбе и Лариса Лазутина. Обе лыжницы тренировались у Александра Грушина. В декабре 1988 года Лазутина встала первый раз на третью ступень мирового пьедестала.
Лариса Лазутина, Нина Гаврылюк, Елена Вяльбе и Ольга Данилова. Фото: соцсети
В 1989 году Лариса Лазутина перебралась жить в город Одинцово.
Большой Хрустальный глобус и золотые медали
На мировом турнире 1989-1990 года спортсменка обошла давнюю конкурентку и завоевала свой первый Большой Хрустальный глобус. Затем последовала новая победа в Тендер-Бее. В ходе сезона лыжница еще шесть раз поднималась на пьедестал в личных гонках.
В 1991-1992 годах лыжница участвовала в международном первенстве, где взяла золотую медаль в командном эстафетном заезде. В генеральном зачете девушка стала одиннадцатой. Когда распался СССР, Лариса Евгеньевна представляла Россию. В 1993 году на чемпионате мира в Швеции дважды выиграла чемпионство и один раз серебро. В 1994 году отправилась в США. Спортсменка стала лидером в четырех дистанциях.
Лариса Лазутина с медалями. Фото: соцсети
В 1996-1997 годах известная спортсменка вновь поехала на первенство мира, где стала лидером в двух командных гонках и в трех личных дистанциях взяла серебряные медали. В Тронхейме Лариса Лазутина добилась победной медали в командном заезде. Тогда в индивидуальном соревновании безусловной победительницей турнира стала Елена Вяльбе.
В следующем турнирном сезоне Вяльбе ушла из спорта. И тогда Ларисы Лазутина встала во главу Российской сборной. Лыжница во второй раз добилась Большого Хрустального глобуса. На этапах Кубка Мира шесть раз завоевала чемпионство.
На Олимпиаде в Нагано Лариса стала трехкратной олимпийской чемпионкой, один раз серебряным призером и один раз бронзовым. В тот год призовые места заняли российские спортсменки. После феерического завершения олимпийского турнира получила звание Героя России.
Спортивный скандал
Следующая Олимпиада началась триумфом для спортсменки, а закончилась громким скандалом. Она упорно готовилась к Олимпийским играм и выиграла две серебряные медали. Но после прохождения победного марафона на 30 км в крови звезды спорта нашли допинг. В 2003 году достижения спортсменки после декабря 2001 года аннулировали.
Лариса Лазутина празднует победу. Фото: соцсети
Личная жизнь спортсменки
В 1987 году Лариса связала себя узами брака с бывшим спортсменом Геннадием Лазутиным. Он шесть раз становился чемпионом среди юниоров, но в итоге из-за травм рано покинул спорт и переквалифицировался в тренера. У пары родилось двое детей — дочь Алиса и сын Даниил.
По окончании карьеры лыжницы Лазутина пропагандирует активный образ жизни и спорт.
Женщина является почетным гражданином города Одинцово и Республики Карелия. В честь бывшей лыжницы в 2002 году открыли «Трассу Ларисы Лазутиной». Женщина расплакалась, когда узнала об этом событии. Также в Одинцово стоит бюст Лазутиной.
С 2002 года Лазутина находится в звании майора Российской армии.
Лариса Лазутина с мужем Геннадием Лазутиным. Фото: соцсети
В 2007 году бывшая спортсменка закончила академию при Президенте России по специальности «юриспруденция». Она защитила кандидатскую по экономическим наукам.
В 2011 году Лазутину выбрали депутатом Думы в Одинцово. В 2016 году женщину переизбрали на это место.
Лариса Лазутина уже много лет ведет микроблог в соцсетях, где делится с подписчиками личными фото. Женщина следила за Олимпиадой в Пхенчхане и призывала болеть за российских атлетов.
Лариса Лазутина. Фото: соцсети
Лазутина сейчас
Несколько лет назад в городе Одинцово прошла первая спартакиада Ларисы Лазутиной. В лыжных гонках участвовали дети из пятнадцати детских домов. Лазутина лично присутствовала на мероприятии и даже провела мастер-класс.