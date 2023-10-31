Вайны о мужском и женском, покорившие публику своей простотой: секрет успеха блогера Полины Трубенковой

Биография блогера

Полине Трубенковой (более известной под псевдонимом Мадам Кака) понадобилось несколько лет, чтобы найти призвание в жизни. Она пробовала силы в разных профессиях, но в итоге стала популярным блогером.. Сейчас знаменитость уверена: достичь успеха можно, только если заниматься тем, что нравится. Ее пример вдохновляет тысячи поклонников.

Мечты об актерской профессии и необычная подработка

Полина родилась 20 марта 1992 года в Москве. В интервью она неоднократно отмечала, что у нее сложились теплые отношения с мамой, которая с детства дарила дочери безусловную любовь и старалась поддерживать. С отцом было сложнее, потому что у него непростой характер. Но, после того как родители развелись, Трубенкова смогла понять его и наладить общение.

Уже в ранние годы биографии Поля была активной, бойкой, острой на язык. В школе оставалась заметной, выступала за справедливость, поддерживая тех, кого обижают. В 14 лет девочка нашла первую подработку — в фирме по продаже БАДов.