Вайны о мужском и женском, покорившие публику своей простотой: секрет успеха блогера Полины Трубенковой

Полина Трубенкова. Фото: соцсети

Девушка снимает видео под псевдонимом Мадам Кака уже много лет, развлекая публику.

Биография блогера

Полине Трубенковой (более известной под псевдонимом Мадам Кака) понадобилось несколько лет, чтобы найти призвание в жизни. Она пробовала силы в разных профессиях, но в итоге стала популярным блогером.. Сейчас знаменитость уверена: достичь успеха можно, только если заниматься тем, что нравится. Ее пример вдохновляет тысячи поклонников.

Мечты об актерской профессии и необычная подработка

Полина родилась 20 марта 1992 года в Москве. В интервью она неоднократно отмечала, что у нее сложились теплые отношения с мамой, которая с детства дарила дочери безусловную любовь и старалась поддерживать. С отцом было сложнее, потому что у него непростой характер. Но, после того как родители развелись, Трубенкова смогла понять его и наладить общение.

Уже в ранние годы биографии Поля была активной, бойкой, острой на язык. В школе оставалась заметной, выступала за справедливость, поддерживая тех, кого обижают. В 14 лет девочка нашла первую подработку — в фирме по продаже БАДов.

Полина Трубенкова в студенческие годы. Фото: соцсети

Хватало энергии Трубенковой и на творчество. Она занималась танцами и мечтала об актерской профессии. Девушка трижды пыталась поступить в театральный институт, но попытки не увенчались успехом. Полина не отчаялась, подала документы в РГСУ на конфликтолога.

Девушка уверена, что учеба в университете стала школой жизни, но работать по специальности она не стала. Некоторое время девушка трудилась в должности секретаря, затем искала себя, перебиваясь подработками. В итоге Полина решила получить второе высшее образование в Институте кино и телевидения.

Съемки вайнов и необычный псевдоним

Интерес к ведению блога возник, когда Трубенкова уже училась на радиоведущую. Сначала она писала остроумные посты, собрав первых почитателей, а затем начала снимать вайны — короткие развлекательные видео. Результат Полина под псевдонимом Мадам Кака выкладывала в соцсети.

Полина Трубенкова с кнопкой YouTube. Фото: соцсети

Рубрика «Бабские истории» и разговоры с подписчиками

Со временем молодой звезде стало тесно в рамках развлекательного контента. Ей хотелось говорить с подписчиками на серьезные волнующие темы. Во второй половине 2020 года Полина представила новую рубрику «Бабские истории», которая позднее была перенесена на YouTube-канал.

Суть шоу, придуманного Трубенковой, — откровенный разговор со звездой Интернет-пространства. Чтобы не ограничивать круг собеседников женщинами, в апреле 2021 года Полина запустила ответвление проекта — «не Бабские истории».

Собственный бизнес

На рубеже 2018 и 2019 годов девушка запустила бренд одежды, изюминка которого — яркие юмористические принты. Популярным стал рисованный персонаж, созданный фантазией Полины и регулярно появляющийся в ее коллекциях, — Винозавр.

Идея открытия бизнеса возникла, когда Трубенкова поняла, что ей сложно найти подходящую одежду в магазинах. Она собрала команду, которая помогла ей автоматизировать производство, и занялась созданием оригинальных принтов.

Полина Трубенкова. Фото: соцсети

Личная жизнь Интернет-дивы

Личная жизнь знаменитости сложилась очень удачно. С будущим мужем Константином Полина познакомилась в компании общих друзей. В 2017 году влюбленные сыграли свадьбу. На данный момент детей у ребят нет, все силы они отдают творческой деятельности.

Избранник поддерживает Трубенкову во всех начинаниях, они регулярно публикуют совместные видео и фото.

Свадьба Полины и Константина. Фото: соцсети

Мадам Кака сейчас

Полина продолжает радовать своих подписчиков интервью со звездами, регулярно выпуская новые серии шоу «Бабские истории». В 2023 году собеседницами знаменитости становились Карина Нигай и Катя Клэп. Сама она стала героиней проекта Ляйсан Утяшевой, выпуск с ее участием вышел в октябре. Во время откровенной беседы Трубенкова рассказала о детстве, родителях, пути к славе.

Мадам Кака в одном из своих видео. Фото: соцсети

Интересные факты

1. В Сети часто сравнивают Трубенкову и Юлию Коваль. Некоторые пользователи считают, что они похожи как сестры. Знаменитости не только знают о сходстве, но и поддерживают приятельские отношения.

2. Полина любит читать, дома у нее обширная библиотека. Любимый писатель блогера — Стивен Кинг. Также она не против скоротать время за сериалами, из которых выделяет «Друзей» и «Офис».

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