Вайны о мужском и женском, покорившие публику своей простотой: секрет успеха блогера Полины Трубенковой

Биография блогера
Полине Трубенковой (более известной под псевдонимом Мадам Кака) понадобилось несколько лет, чтобы найти призвание в жизни. Она пробовала силы в разных профессиях, но в итоге стала популярным блогером.. Сейчас знаменитость уверена: достичь успеха можно, только если заниматься тем, что нравится. Ее пример вдохновляет тысячи поклонников.
Мечты об актерской профессии и необычная подработка
Полина родилась 20 марта 1992 года в Москве. В интервью она неоднократно отмечала, что у нее сложились теплые отношения с мамой, которая с детства дарила дочери безусловную любовь и старалась поддерживать. С отцом было сложнее, потому что у него непростой характер. Но, после того как родители развелись, Трубенкова смогла понять его и наладить общение.
Уже в ранние годы биографии Поля была активной, бойкой, острой на язык. В школе оставалась заметной, выступала за справедливость, поддерживая тех, кого обижают. В 14 лет девочка нашла первую подработку — в фирме по продаже БАДов.
Полина Трубенкова в студенческие годы. Фото: соцсети
Хватало энергии Трубенковой и на творчество. Она занималась танцами и мечтала об актерской профессии. Девушка трижды пыталась поступить в театральный институт, но попытки не увенчались успехом. Полина не отчаялась, подала документы в РГСУ на конфликтолога.
Девушка уверена, что учеба в университете стала школой жизни, но работать по специальности она не стала. Некоторое время девушка трудилась в должности секретаря, затем искала себя, перебиваясь подработками. В итоге Полина решила получить второе высшее образование в Институте кино и телевидения.
Съемки вайнов и необычный псевдоним
Интерес к ведению блога возник, когда Трубенкова уже училась на радиоведущую. Сначала она писала остроумные посты, собрав первых почитателей, а затем начала снимать вайны — короткие развлекательные видео. Результат Полина под псевдонимом Мадам Кака выкладывала в соцсети.
Полина Трубенкова с кнопкой YouTube. Фото: соцсети
Рубрика «Бабские истории» и разговоры с подписчиками
Со временем молодой звезде стало тесно в рамках развлекательного контента. Ей хотелось говорить с подписчиками на серьезные волнующие темы. Во второй половине 2020 года Полина представила новую рубрику «Бабские истории», которая позднее была перенесена на YouTube-канал.
Суть шоу, придуманного Трубенковой, — откровенный разговор со звездой Интернет-пространства. Чтобы не ограничивать круг собеседников женщинами, в апреле 2021 года Полина запустила ответвление проекта — «не Бабские истории».
Собственный бизнес
На рубеже 2018 и 2019 годов девушка запустила бренд одежды, изюминка которого — яркие юмористические принты. Популярным стал рисованный персонаж, созданный фантазией Полины и регулярно появляющийся в ее коллекциях, — Винозавр.
Идея открытия бизнеса возникла, когда Трубенкова поняла, что ей сложно найти подходящую одежду в магазинах. Она собрала команду, которая помогла ей автоматизировать производство, и занялась созданием оригинальных принтов.
Полина Трубенкова. Фото: соцсети
Личная жизнь Интернет-дивы
Личная жизнь знаменитости сложилась очень удачно. С будущим мужем Константином Полина познакомилась в компании общих друзей. В 2017 году влюбленные сыграли свадьбу. На данный момент детей у ребят нет, все силы они отдают творческой деятельности.
Избранник поддерживает Трубенкову во всех начинаниях, они регулярно публикуют совместные видео и фото.
Свадьба Полины и Константина. Фото: соцсети
Мадам Кака сейчас
Полина продолжает радовать своих подписчиков интервью со звездами, регулярно выпуская новые серии шоу «Бабские истории». В 2023 году собеседницами знаменитости становились Карина Нигай и Катя Клэп. Сама она стала героиней проекта Ляйсан Утяшевой, выпуск с ее участием вышел в октябре. Во время откровенной беседы Трубенкова рассказала о детстве, родителях, пути к славе.
Мадам Кака в одном из своих видео. Фото: соцсети
Интересные факты
1. В Сети часто сравнивают Трубенкову и Юлию Коваль. Некоторые пользователи считают, что они похожи как сестры. Знаменитости не только знают о сходстве, но и поддерживают приятельские отношения.
2. Полина любит читать, дома у нее обширная библиотека. Любимый писатель блогера — Стивен Кинг. Также она не против скоротать время за сериалами, из которых выделяет «Друзей» и «Офис».