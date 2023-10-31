Фотограф и путешественник, демонстрирующий поклонникам всю красоту этого мира: что известно о блогере Сергее Доле

Биография звезды
Еще 10-15 лет назад слово «контент» использовалось в узких кругах и для большинства людей оставалось узкоспециализированным термином. Однако сейчас это определение используют все блогеры, а качество материала периодически может хромать.
К хорошему контенту, например, относятся профессиональные фото и статьи о путешествиях, а сочетание этих фото и статей — это вообще беспроигрышный вариант. Человек, создающий интересный контент, может не только прославиться, но и получать от этого прибыль, как Сергей Доля. Знаменитый блогер, фотограф, истории и фотографии которого завораживают и удивляют.
Из Харькова в Дубну
Сергей Доля родился в Харькове 13 ноября 1973 года. Спустя год семья мальчика перебралась в наукоград Дубну. Сергей как-то пошутил в интервью, что не хотел переезжать, но по причине возраста его мнение никто не брал в расчет. В 1980 году Доля начинает учиться в лицее №6 имени академика Георгия Николаевича Флерова. Учился парень хорошо, хотя отличником и не был. Меньше всего в школе ему нравилось писать сочинения.
Сергей Доля за рулем своего авто. Фото: соцсети
Подрабатывает диджеем и находит работу в «Philips»
Кто бы подумал, что спустя время это станет его основным занятием. После окончания лицея в 1990 году Сережа подает документы в вуз, однако стать студентом ему суждено только год спустя. А в промежутке с осени 1990 года до лета 1991 он работает слесарем механосборочных работ. Зарплата не устраивает парня, поэтому в свободное время Доля подрабатывает диджеем на главной танцплощадке города.
В 1991 году повторно подает документы в Тверской государственный университет — на этот раз удачно. Он официально становится студентом кафедры магнетизма физико-технического университета. В том же году на факультет иностранных языков поступает его будущая жена Лариса. 1996 год становится для Сергея знаковым — не столько из-за получения диплома, сколько из-за поступления на работу в известную на весь мир компанию «Philips».
Сергей Доля фотографирует. Фото: соцсети
Увлечение фотографией и командировки
Как признается сам блогер, фотография и путешествия — его главные увлечения в жизни. Стоит отметить, что фотографировать и путешествовать Сергей начал в одно и то же время. Это был 2007 год, одна из первых заграничных командировок.
Первая камера звезды – «Olympus E-10». Пофотографировав ею полгода, Сергей начал серьезно изучать фотографию. Результатом этих изучений стал переход на фотоаппараты «Canon», фанатом которых Доля и оставался длительное время.
Переход с «Canon EOS-1Ds Mark II» на «Nikon» был делом случая: во время очередной поездки Доля заметил, что погодные условия мешают ему сделать необходимый снимок, в то время как у его товарища с «зеркалкой» «Nikon» таких проблем нет.
Сейчас Доля фотографирует на две камеры «Nikon D4», используя оптику с разными фокусными расстояниями: 14-24 мм, 24-70 мм, 70-200 мм и 200-400 мм.
Сергей Доля во время путешествия. Фото: соцсети
Помимо фотографии, Сергей занимается и производством видео — снимает влог путешественника. Две трети видеоматериалов сняты на профессиональные экшн-камеры.
Звания самого популярного тревел-блогера страны
Сергей справедливо называет себя самым популярным тревел-блогером в России, поскольку начинал он еще на площадке «LiveJournal», которую не покидает и сегодня. На ней публикуются статьи и фото из экспедиций и путешествий. Также некоторые фото расположены на странице Доли в соцсетях, а влоги и прочий видеоматериал — на YouTube-канале.
Сергей Доля. Фото: соцсети
Однако в 2017 году Сергей опубликовал видео, в котором признал, что «ЖЖ» умирает, и вариантов его реабилитации нет. По этой причине Доля открыто заявил: к концу года блог «Страница виртуальных путешественников» полностью передислоцируется на YouTube.
Личная жизнь фотографа
У Сергея есть жена Лариса, окончившая тот же ВУЗ, что и он, но по кафедре английской филологии. У пары двое детей – Сергей и Диня. Оба мальчика унаследовали родительскую тягу к творчеству: старший, как и папа, фотограф, а младший увлекается игрой на гитаре.
Сергей Доля с женой Ларисой. Фото: соцсети
Несколько лет назад на просторах Интернета проскакивала информация о том, что Доля развелся с Ларисой, чтобы жениться на некой Наталье Кошарель, но это неправда — Сергей был и остается примерным семьянином.
Сергей Доля сейчас
Несколько лет назад Сергей поучаствовал в проекте #MamontCup. Кстати, во время этого проекта было проведено нашумевшее спасение кита (причем не простого, а гренландского, относящегося к виду вымирающих), застрявшего в протоке озера Соленое на острове Большой Шантар.
Сергей Доля с сыновьями. Фото: соцсети
В свободное время Сергей решает дела компании или проводит сборы в собственном ресторане «Долькабар». Также фотограф любит отдохнуть с семьей в квартире на Крылатских холмах, послушать «The Beatles» и «Queen» или почитать хорошую книжку.
Смена обстановки помогает избежать проблем со здоровьем – за этим Сергей следит после двух случаев с мерцательной аритмией (после первого Доля похудел на 40 кг), один из которых даже привел к остановке сердца.
Сейчас Доля продолжает вести свой блог, рассказывать о путешествии и делиться интересным и захватывающим контентом.