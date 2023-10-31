Фотограф и путешественник, демонстрирующий поклонникам всю красоту этого мира: что известно о блогере Сергее Доле

Биография звезды

Еще 10-15 лет назад слово «контент» использовалось в узких кругах и для большинства людей оставалось узкоспециализированным термином. Однако сейчас это определение используют все блогеры, а качество материала периодически может хромать.

К хорошему контенту, например, относятся профессиональные фото и статьи о путешествиях, а сочетание этих фото и статей — это вообще беспроигрышный вариант. Человек, создающий интересный контент, может не только прославиться, но и получать от этого прибыль, как Сергей Доля. Знаменитый блогер, фотограф, истории и фотографии которого завораживают и удивляют.

Из Харькова в Дубну

Сергей Доля родился в Харькове 13 ноября 1973 года. Спустя год семья мальчика перебралась в наукоград Дубну. Сергей как-то пошутил в интервью, что не хотел переезжать, но по причине возраста его мнение никто не брал в расчет. В 1980 году Доля начинает учиться в лицее №6 имени академика Георгия Николаевича Флерова. Учился парень хорошо, хотя отличником и не был. Меньше всего в школе ему нравилось писать сочинения.