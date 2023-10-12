Солист Queen и новатор рок-музыки: творческий путь Фредди Меркьюри

Queen

Меркьюри познакомился со своими будущими коллегами по группе, барабанщиком Роджером Тейлором и гитаристом Брайаном Мэем, примерно в то время, когда он переехал в Лондон в 1960-х годах. Они встретились с басистом Джоном Диконом в 1971 году. Квартет, который Меркьюри окрестил Queen, отыграл свой первый совместный концерт в июне того же года.

В 1973 году Queen выпустили свой первый альбом под названием Queen. В 1974 году они быстро выпустили свой второй альбом Queen II, который они записали всего за один месяц. Альбом стал первым знакомством с фирменными гармониями группы и музыкальными стилями, включая баллады, фолк, блюз, метал, поп и рок, и включал сингл Seven Seas of Rhye.

Музыка Queen, однако, по-настоящему прижилась только на их третьем альбоме Sheer Heart Attack, также выпущенном в 1974 году.

Со звуком, который был описан как сплав хард-рока и глэм-рока, Queen имели еще больший успех в следующем году с их четвертым альбомом A Night at the Opera (1975).

Популярность Queen продолжала стремительно расти в конце 70-х и начале 80-х с A Day at the Races (1976), News of the World (1978) и The Game (1980). После The Works (1984) способность группы продавать альбомы начала ослабевать, хотя Queen продолжали собирать огромные толпы на живых выступлениях по всему миру.

В дополнение к своим талантам певца и автора песен, Меркьюри был опытным шоуменом. Он знал, как развлечь аудиторию и установить с ней контакт. Ему нравилось носить костюмы — часто из облегающего спандекса — и расхаживать с важным видом по сцене, призывая фанатов присоединиться к веселью. Артистичный по натуре, Меркьюри также принимал активное участие в создании обложек для многих альбомов группы.

Меркьюри также вел расточительный образ жизни. Он любил шампанское и коллекционировал произведения искусства, однажды потратив более 400 000 долларов на фарфоровый набор ручной росписи. Всегда один на вечеринке, Меркьюри устраивал себе тщательно продуманные торжества; на один конкретный день рождения он прилетел с группой друзей на остров Ибица. Событие было отмечено фейерверком и танцами фламенко.

К 1989 году Меркьюри в значительной степени отошел от общественной жизни. Он не рекламировал и не гастролировал в поддержку следующего альбома Queen, Innuendo (1991), и начали циркулировать слухи о возможных проблемах со здоровьем.

До своей смерти Меркьюри работал в студии с Queen. Эти работы были выпущены в 1995 году на Made In Heaven, последнем альбоме группы со всеми первоначальными участниками. Ушедший, но явно не забытый, этот сборник финальных выступлений Меркьюри достиг вершины британских чартов.

Меркьюри и Queen были признаны за их вклад в историю американской музыки, когда они были введены в Зал славы рок-н-ролла в 2001 году.