Солист Queen и новатор рок-музыки: творческий путь Фредди Меркьюри

Кем был Фредди Меркьюри?
Фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри был одним из самых талантливых и новаторских певцов рок-эры. Уроженец Танзании Фаррок Булсара, Меркьюри изучал фортепиано в школе-интернате в Индии, затем подружился со многими музыкантами в лондонском колледже искусств Илинг. Меркьюри умер от бронхиальной пневмонии 24 ноября 1991 года в возрасте 45 лет.
Фредди Меркьюри - Концерт Queen - 19 июля 1986 года - Кёльн, Германия.
Ранняя жизнь
Фредди Меркьюри (настоящее имя Фаррок Булсара) 5 сентября 1946 года на Занзибаре. Родители Меркьюри, Боми и Джер Булсара, были последователями зороастрийской религии, чьи предки были выходцами из Персии.
После того, как Боми и Джер поженились, они переехали на Занзибар, Танзания, где Боми работала кассиром в Высоком суде британского правительства. Семья жила довольно обеспеченной жизнью, с няней и другой домашней прислугой. Сестра Меркьюри, Кашмира, родилась в 1952 году.
В возрасте 8 лет родители Меркьюри отправили его в школу-интернат в Бомбее (ныне Мумбаи), Индия, где он изучал фортепиано и проводил свободное время со своей тетей, бабушкой и дедушкой. Вскоре харизматичный молодой человек присоединился к своей первой группе the Hectics. В 1963 году Меркьюри вернулся на Занзибар.
После кровавой революции на островах в 1964 году семья бежала в Лондон. Меркьюри учился в колледже искусств Илинга и подружился со многими музыкантами.
В 1969 году Меркьюри присоединился к группе Ibex в качестве солиста. Он играл с несколькими другими группами, прежде чем объединить усилия со своими будущими коллегами по группе Queen.
Queen, 1975 год: Роджер Тейлор, Фредди Меркьюри, Джон Дикон, Брайан Мэй. Фото: Global Look Press
Зубы и диапазон голоса
Меркьюри родился с четырьмя дополнительными зубами в задней части рта, из-за чего у него сформировалась знаменитая улыбкас щербатыми зубами. В детстве его прозвали Баки.
Меркьюри так и не исправил зубы, потому что боялся, что это испортит его впечатляющий вокальный диапазон в четыре октавы.
Фредди Меркьюри в 1975 году. Фото: Global Look Press
Queen
Меркьюри познакомился со своими будущими коллегами по группе, барабанщиком Роджером Тейлором и гитаристом Брайаном Мэем, примерно в то время, когда он переехал в Лондон в 1960-х годах. Они встретились с басистом Джоном Диконом в 1971 году. Квартет, который Меркьюри окрестил Queen, отыграл свой первый совместный концерт в июне того же года.
В 1973 году Queen выпустили свой первый альбом под названием Queen. В 1974 году они быстро выпустили свой второй альбом Queen II, который они записали всего за один месяц. Альбом стал первым знакомством с фирменными гармониями группы и музыкальными стилями, включая баллады, фолк, блюз, метал, поп и рок, и включал сингл Seven Seas of Rhye.
Музыка Queen, однако, по-настоящему прижилась только на их третьем альбоме Sheer Heart Attack, также выпущенном в 1974 году.
Со звуком, который был описан как сплав хард-рока и глэм-рока, Queen имели еще больший успех в следующем году с их четвертым альбомом A Night at the Opera (1975).
Популярность Queen продолжала стремительно расти в конце 70-х и начале 80-х с A Day at the Races (1976), News of the World (1978) и The Game (1980). После The Works (1984) способность группы продавать альбомы начала ослабевать, хотя Queen продолжали собирать огромные толпы на живых выступлениях по всему миру.
В дополнение к своим талантам певца и автора песен, Меркьюри был опытным шоуменом. Он знал, как развлечь аудиторию и установить с ней контакт. Ему нравилось носить костюмы — часто из облегающего спандекса — и расхаживать с важным видом по сцене, призывая фанатов присоединиться к веселью. Артистичный по натуре, Меркьюри также принимал активное участие в создании обложек для многих альбомов группы.
Меркьюри также вел расточительный образ жизни. Он любил шампанское и коллекционировал произведения искусства, однажды потратив более 400 000 долларов на фарфоровый набор ручной росписи. Всегда один на вечеринке, Меркьюри устраивал себе тщательно продуманные торжества; на один конкретный день рождения он прилетел с группой друзей на остров Ибица. Событие было отмечено фейерверком и танцами фламенко.
К 1989 году Меркьюри в значительной степени отошел от общественной жизни. Он не рекламировал и не гастролировал в поддержку следующего альбома Queen, Innuendo (1991), и начали циркулировать слухи о возможных проблемах со здоровьем.
До своей смерти Меркьюри работал в студии с Queen. Эти работы были выпущены в 1995 году на Made In Heaven, последнем альбоме группы со всеми первоначальными участниками. Ушедший, но явно не забытый, этот сборник финальных выступлений Меркьюри достиг вершины британских чартов.
Меркьюри и Queen были признаны за их вклад в историю американской музыки, когда они были введены в Зал славы рок-н-ролла в 2001 году.
Предметы искусства и мебель из поместья британского рок-певца Фредди Меркьюри. Выставка «Фредди Меркьюри — его собственный мир» в Лондоне дает представление о частной жизни фронтмена группы Queen. 3 августа 2023 года. Фото: Global Look Press
Killer Queen
Третий альбом Queen, Sheer Heart Attack, включал их первый хит Killer Queen, песню о высококлассной девушке по вызову. Сингл 1974 года занял 2-е место в британских чартах и достиг 12-й строчки в США. В отличие от большинства других своих произведений, Меркьюри написал текст до музыки.
Bohemian Rhapsody
Меркьюри написал песню Bohemian Rhapsody, семиминутную рок-оперетту для альбома 1975 года A Night at the Opera. Наложив дублирование на свой голос, Меркьюри продемонстрировал свой вокальный диапазон в четыре октавы на этом инновационном треке. Песня попала на вершину британских чартов и вошла в Топ-10 хитов в Соединенных Штатах.
We Are the Champions
Хит 1978 года We Are the Champions с альбома News of the World вошел в Топ-10 песен в Соединенных Штатах и Великобритании. Она была включена в сингл We Will Rock You. Обе песни обрели собственную жизнь в качестве популярных гимнов, исполняемых на спортивных мероприятиях.
Another One Bites the Dust
Всегда исследуя новые и непохожие звуки, Queen попробовали свои силы в большом музыкальном тренде того времени с диско-композицией Another One Bites the Dust с их альбома 1980 года The Game.
Crazy Little Thing Called Lov
Также на The Game Меркьюри и остальные участники группы продемонстрировали свой диапазон исполнителей с хитом 1980 года под влиянием рока Crazy Little Thing Called Love, который написал Меркьюри.
Under Pressure с Дэвидом Боуи
В 1981 году Queen сотрудничали с Дэвидом Боуи для создания Under Pressure. Ставшая хитом № 1 в Британии, отличительная басовая партия песни, как сообщается, позже была использована Vanilla Ice в его рэп-хите 1990 года Ice, Ice Baby.
Radio Ga Ga
Хотя популярность Queen начала снижаться в середине 1980-х, в 1984 году у группы был небольшой хит Radio Ga Ga. Поп-музыкант Леди Гага черпала вдохновение для своего сценического псевдонима из этой песни.
Фредди Меркьюри, Брайан Мэй — концерт Queen в рамках WORKS-TOUR на арене Уэмбли, 7 сентября 1984 года — Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press
Сольная карьера
В дополнение к своей работе с Queen Меркьюри выпустил несколько сольных альбомов, в том числе «Мистер плохой парень» 1985 года. Он также сотрудничал с оперной певицей Монсеррат Кабалье для «Барселоны» 1988 года.
Фредди Меркьюри и Монтсеррат Кабалье. Фото: кадр из оригинального видео
Выступление Live Aid
Одно из самых заметных выступлений Queen состоялось в 1985 году на благотворительном концерте Live Aid. Просто одетый в майку и джинсы, Меркьюри провел толпу через некоторые из величайших хитов группы с большой энергией и стилем. Он заставил тысячи меломанов на лондонском стадионе «Уэмбли» подпевать песне We Will Rock You.
Для многих, кто смотрел мероприятие в прямом эфире или по телевидению, Queen дали одно из лучших выступлений однодневного мероприятия, которое было организовано певцом и активистом Бобом Гелдофом и автором песен Мидж Юр для сбора денег жертвам голода в Африке. Вдохновленная этим событием, группа написала хит One Vision.
Фредди Меркьюри - Queen на благотворительном концерте Live Aid 13 июля 1985 г. на арене Уэмбли. Фото: кадр из видеозаписи концерта
Личная жизнь
Меркьюри был помолвлен с Мэри Остин. Они познакомилась с Меркьюри в 1969 году, когда она была 19-летней сотрудницей музыкального магазина, а он - 24-летним парнем на пороге славы. Они быстро начали встречаться; Меркьюри написал балладу «Любовь всей моей жизни» для Остин.
Позже свадьба была отменена. Остин вышла замуж и родила двоих детей. А Меркьюри оставил ей большую часть своего состояния и лондонский особняк Гарден Лодж.
Смерть
Меркьюри умер от бронхиальной пневмонии, связанной со СПИДом, в своем лондонском особняке 24 ноября 1991 года. Ему было 45 лет.
Рок-мир оплакивал потерю одного из своих самых разносторонних и обаятельных исполнителей.
Чтобы почтить его память, в апреле 1992 года на стадионе «Уэмбли» состоялся трибьют Фредди Меркьюри: концерт для повышения осведомленности о СПИДе. Самые разные рок—группы - от Def Leppard до Элтона Джона — выступили, чтобы продвинуть борьбу с болезнью, которая унесла жизнь Меркьюри.
В том же году пародийный оперный шедевр Меркьюри «Богемская рапсодия» появился в фильме «Мир Уэйна» и вернулся в поп-чарты Billboard 100, демонстрируя свою неподвластную времени привлекательность.
Фредди Меркьюри из группы Queen выступает в Spectrum в Филадельфии, штат Пенсильвания. 24 июля 1982 г. Фото:Global Look Press
Фильм «Богемская рапсодия»
Выпущенный в 2018 году фильм «Богемская рапсодия» с Рами Малеком из «Мистера Робота» в роли Меркьюри рассказывает о восхождении группы Queen перед их легендарным выступлением Live Aid в 1985 году.
После выхода фильма музыка Queen снова стала популярной спустя десятилетия после их последнего студийного альбома. Песня группы Bohemian Rhapsody поднялась с 87-го места в мире на Spotify за день до выхода фильма на 15-е место неделю спустя и в третий раз попала в Billboard 100.
Актер Рами Малек в фильме «Богемская рапсодия» (2018) история Фредди Меркьюри и группы Queen на большом экране. Фото: Global Look Press