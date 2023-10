Солист Queen и новатор рок-музыки: творческий путь Фредди Меркьюри

Killer Queen

Третий альбом Queen, Sheer Heart Attack, включал их первый хит Killer Queen, песню о высококлассной девушке по вызову. Сингл 1974 года занял 2-е место в британских чартах и достиг 12-й строчки в США. В отличие от большинства других своих произведений, Меркьюри написал текст до музыки.

Bohemian Rhapsody

Меркьюри написал песню Bohemian Rhapsody, семиминутную рок-оперетту для альбома 1975 года A Night at the Opera. Наложив дублирование на свой голос, Меркьюри продемонстрировал свой вокальный диапазон в четыре октавы на этом инновационном треке. Песня попала на вершину британских чартов и вошла в Топ-10 хитов в Соединенных Штатах.

We Are the Champions

Хит 1978 года We Are the Champions с альбома News of the World вошел в Топ-10 песен в Соединенных Штатах и Великобритании. Она была включена в сингл We Will Rock You. Обе песни обрели собственную жизнь в качестве популярных гимнов, исполняемых на спортивных мероприятиях.

Another One Bites the Dust

Всегда исследуя новые и непохожие звуки, Queen попробовали свои силы в большом музыкальном тренде того времени с диско-композицией Another One Bites the Dust с их альбома 1980 года The Game.

Crazy Little Thing Called Lov

Также на The Game Меркьюри и остальные участники группы продемонстрировали свой диапазон исполнителей с хитом 1980 года под влиянием рока Crazy Little Thing Called Love, который написал Меркьюри.

Under Pressure с Дэвидом Боуи

В 1981 году Queen сотрудничали с Дэвидом Боуи для создания Under Pressure. Ставшая хитом № 1 в Британии, отличительная басовая партия песни, как сообщается, позже была использована Vanilla Ice в его рэп-хите 1990 года Ice, Ice Baby.

Radio Ga Ga

Хотя популярность Queen начала снижаться в середине 1980-х, в 1984 году у группы был небольшой хит Radio Ga Ga. Поп-музыкант Леди Гага черпала вдохновение для своего сценического псевдонима из этой песни.