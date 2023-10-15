Все тайны личной жизни Хью Джекмана

Улыбчивого и позитивного, не имеющего темных пятен в биографии австралийского красавца обожают решительно все. Недолюбливать его не за что - он и играет отлично, и поет прекрасно, и с женой прожил всю жизнь (почти), и даже на шоу Первого канала приходил по первому зову.
О таком артисте хочется говорить и говорить - вот и мы вспоминаем сегодня ключевые вехи его творческого и человеческого пути.
Хью Джекман. Фото: соцсети
Хью Майкл Джекман появился на свет 12 октября 1968 года в австралийском Сиднее. Он был младшим из пяти детей, и когда его родители развелись (мальчику было восемь), семья разделилась: Хью вместе с двумя братьями остался с отцом в Австралии, тогда как мать, забрав дочерей, вернулась в родную Англию.
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Разумеется, это было ударом для ребенка. Особенно с учетом того, что он узнал обо всем из телеграммы (хуже было только из Телеграма). «Папа полетел в Англию в попытке вернуть ее, но на тот момент она уже вышла замуж за другого, с ребенком», - вспоминал актер. С тех пор он видел маму не чаще раза в год.
Хью Джекман. Фото: кадр из сериала «Корелли»
Мир мог и не узнать об актере Джекмане, ведь Хью отучился на радиожурналиста. К счастью, еще в университете он увлекся театром и решил отправиться на актерские курсы. Что было дальше - мы знаем.
Первым проектом актера стал «Корелли» (1995) - австралийский сериал о непростых отношениях психолога и заключенного тюрьмы. Именно там он, играя того самого заключенного, и познакомился с будущей женой, актрисой Деборрой-Ли Фернесс, которой досталась роль психолога.
Хью Джекман и Светлана Ходченкова. Фото: кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный»
В 2000 году вышел блокбастер «Люди Икс», прославивший Джекмана на весь мир. Он сыграл мутанта Росомаху, из рук которого чудесным образом выскакивали острые лезвия. Франшиза растянулась на долгие годы (в 2024-м выйдет «Дедпул-3», где актер вернется к этому образу).
В одной из частей («Росомаха: Бессмертный», 2013) актер даже имел честь работать с нашей Светланой Ходченковой, которая потом признавалась: «Он харизматичен до безобразия. А как он поет! Когда мы целовались, я сама себе завидовала в этот момент!»
Кстати, поет Хью действительно здорово, не случайно свой пока единственный «Золотой глобус» (а также номинацию на «Оскар») австралиец получил именно за мюзикл («Отверженные», 2013). Было у него и множество других крутых работ - в «Престиже» Кристофера Нолана, «Фонтане» Даррена Аронофски, «Сенсации» Вуди Аллена.
Хью Джекман с семьей. Фото: Global Look Press
Джекман был бы абсолютно идеальным, если бы провел с женой всю жизнь. Но, увы, как мы уже сообщали, актер, не раз называвший себя однолюбом, недавно принял решение развестись с Деборрой-Ли Фернесс, которой в декабре исполнится 63. Вместе они прошли и огонь, и воду, и медные трубы, и онкологию (актер давно борется с раком кожи и почти все время ходит в кепке, чтобы закрывать лицо от фатально опасного для него солнца).
А еще они вырастили двух приемных детей - Оскара Максимилиана (23 года) и Аву Элиот (18 лет). Расходиться после 27 лет брака всегда грустно, но Хью не унывает. Как говорят друзья, «найти любовь снова - один из его главных приоритетов; он такой добрый человек, что, скорее всего, влюбится в первую девушку, которая попадется ему на глаза».
Хью Джекман, Сергей Светлаков, Иван Ургант в программе «Прожекторперисхилтон». Фото: Первый канал
Хью не раз приезжал в Россию и не раз приходил к Ивану Урганту: в 2009 и 2011 годах в «Прожекторперисхилтон», а в 2015-м - в «Вечерний Ургант» в рамках промокампании фильма «Робот по имени Чаппи».
Хью всегда был невероятно эмоционален - шутил, пел, а в одном из эфиров даже решился на шуточный поцелуй с Ургантом в стиле Брежнева - и был заслуженно признан самым смешным гостем за всю историю «ППХ».