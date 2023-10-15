Все тайны личной жизни Хью Джекмана

Улыбчивого и позитивного, не имеющего темных пятен в биографии австралийского красавца обожают решительно все. Недолюбливать его не за что - он и играет отлично, и поет прекрасно, и с женой прожил всю жизнь (почти), и даже на шоу Первого канала приходил по первому зову.

О таком артисте хочется говорить и говорить - вот и мы вспоминаем сегодня ключевые вехи его творческого и человеческого пути.