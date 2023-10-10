Один из лучших бомбардиров: чем знаменит Александр Кержаков и почему его любит ФК «Зенит»

Целеустремленный и в хорошем смысле агрессивный игрок – таким Александра Кержакова запомнили как футболиста. Сегодня знаменитость больше не выступает на соревнованиях. Однако он передает опыт своим последователям.

Детство и юность

Александр Кержаков родился 27 ноября 1982 года в небольшом городе Кингисеппе Ленинградской области. Родители Кержакова – Анатолий Рафаилович и Татьяна Вениаминовна – воспитывали еще одного сына Михаила.

Во многом любовь Анатолия Кержакова к футболу помогла 11-летнему Саше поступить в интернат СДЮШОР «Зенит». С будущей звездой футбола занимался тренер Сергей Романов, он определил Кержакова на позицию нападающего.

В интернате жизнь Саши Кержакова не была радостной. Отсутствие родных и друзей влияли на мальчика. Когда становилось совсем одиноко, он навещал любимую крестную.

Позже Кержакову выделили служебное жилье. Тогда Александр Кержаков перевез родителей в Санкт-Петербург. А затем он смог купить им квартиру в новостройке.

Брат Александра тоже стал профессиональным футболистом. Он является вратарем петербургского «Зенита».