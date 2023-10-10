Один из лучших бомбардиров: чем знаменит Александр Кержаков и почему его любит ФК «Зенит»

Целеустремленный и в хорошем смысле агрессивный игрок – таким Александра Кержакова запомнили как футболиста. Сегодня знаменитость больше не выступает на соревнованиях. Однако он передает опыт своим последователям.
Детство и юность
Александр Кержаков родился 27 ноября 1982 года в небольшом городе Кингисеппе Ленинградской области. Родители Кержакова – Анатолий Рафаилович и Татьяна Вениаминовна – воспитывали еще одного сына Михаила.
Во многом любовь Анатолия Кержакова к футболу помогла 11-летнему Саше поступить в интернат СДЮШОР «Зенит». С будущей звездой футбола занимался тренер Сергей Романов, он определил Кержакова на позицию нападающего.
В интернате жизнь Саши Кержакова не была радостной. Отсутствие родных и друзей влияли на мальчика. Когда становилось совсем одиноко, он навещал любимую крестную.
Позже Кержакову выделили служебное жилье. Тогда Александр Кержаков перевез родителей в Санкт-Петербург. А затем он смог купить им квартиру в новостройке.
Брат Александра тоже стал профессиональным футболистом. Он является вратарем петербургского «Зенита».
Александр Кержаков с семьей. Фото: соцсети
Карьера в клубе
После окончания спортивной школы Кержаков поступил в любительский футбольный клуб «Светогорец». Спортсмен отлично себя показывал на соревнованиях, поэтому он получил приглашение в санкт-петербургский клуб «Зенит». В этой команде Кержаков будет выступать шесть лет.
Александр Кержаков с первых дней в новой команде показывал свое упорство. И в 2001 году спортсмен оказался в списке 33 лучших футболистов России. В этом листе Кержаков продержался пять лет. Кержаков в 2001 году выиграл бронзу чемпионата России, а в 2003 году получил серебро.
Дальше он становится лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Когда в «Зенит» пришел новый тренер Дик Адвокат, Александру стали давать меньше игрового времени.
Поэтому Кержаков ушел в испанский клуб «Севилья».
Александр Кержаков на поле. Фото: Global Look Press
Кержаков помог клубу одержать победу в Кубке Испании и Кубке УЕФА 2006–2007 годов. В этом время Александр получил бронзу чемпионата Испании. В 2006 году футболист стал заслуженным мастером спорта России.
Когда «Севилью» возглавил Маноло Хименес, Кержакову снова не давали выступать.
Поэтому в 2008 году по приглашению соратника из «Зенита» Андрея Кобелева Александр Кержаков возвращается на родину. В 2009 году Александр после ряда неудач продемонстрировал свою мощь и забил 12 голов в 24 матчах.
И в 2010 году Кержаков стал лучшим игроком чемпионата России и принес клубу «Зенит» звание чемпиона страны.
В составе «Зенита» Кержаков забил 29 мая 2011 года свой юбилейный 100-й гол, еще через два года – 200-й мяч. А 28 сентября 2013 года Александр Кержаков превзошел рекорд Олега Веретенникова. В итоге он стал лучшим бомбардиром за всю историю российского футбола.
Но летом 2015-го Александр Кержаков поссорился с наставникам «Зенита» Андре Виллаш-Боашем, который запретил бомбардиру появляться на поле.
Александр Кержаков с командой. Фото: Global Look Press
В составе «Цюриха» Кержаков стал победителем Кубка Швейцарии. А после клуб выбыл из высшей национальной лиги.
Сборная России
В 2000 году в сборной России по футболу Александр Кержаков оказался по приглашению Олега Романцева.
Александр Кержаков участовал в квалификации к Евро-2004 и -2008, ЧМ-2006 и -2010.
К ЧМ-2014 Александр Кержаков реабилитировался и стал лучшим бомбардиром сборной РФ.
Тренерская карьера
В июле 2017-го Александр Кержаков завершил спортивную карьеру.
Александр Кержаков выразил желание стать тренером. Ранее Кержаков отучился в университете физкультуры и спорта имени Петра Лесгафта, а также в Санкт-Петербургском инженерно-экономического университете.
Поэтому 13 июля 2017 года Кержакова поставили на должность координатора юношеских команд «Зенита».
С марта 2018 года до конца 2019 года бывший футболист занимал пост старшего тренера сборной U-17. А после он начал тренировать ФНЛ «Томь».
Александр Кержаков в роли тренера. Фото: Global Look Press
Телевидение и благотворительность
Кержаков стал экспертом реалити-шоу «Команда на прокачку» на канале «Матч ТВ» в 2017 году.
Создатели ездили по провинциальным клубам. Они давали мастер-классы спортсменам и помогали материально клубам.
На этом благотворительная деятельность Кержакова не заканчивается. Весной 2015 года футболист вместе с экс-женой Миланой Тюльпановой и бизнесменом Иваном Никифоровым учредили благотворительный фонд «Звезды детям».
Личная жизнь
В 2002 году Александр Кержаков рассказал, что у него есть девушка Ксения. Но после пара рассталась. И потом Александр Кержаков женился на петербургской студентке Марии Головой.
Свидетелем жениха стал фигурист Евгений Плющенко. У молодоженов родилась дочь Дарья. Однако после пяти лет совместной жизни брак Марии и Александра распался.
Александр Кержаков с женой Марией и дочкой Дарьей. Фото: соцсети
В 2010 году у Александра Кержакова начались отношения с женой хоккеиста Кирилла Сафронова – Екатериной. В 2013 году у пары родился сын Игорь. А спустя год Александр через суд лишил Екатерину прав на их ребенка.
Летом 2015 года спортсмен женился на дочке политика Вадима Тюльпанова. Милана Тюльпанова подарила Александру Кержакову сына Артема.
Александр Кержаков с бывшей возлюбленной Екатериной, Миланой Тюльпановой и сыном Артемом, а также с новой женой Евгенией. Фото: соцсети
Развод Миланы и Александра состоялся весной 2019 года. Тюльпанова выиграла суд, хотя Кержаков хотел отобрать у нее сына.
4 июня 2022 года Кержаков женился на кинопродюсере Евгении Ледащевой.