Актриса, певица, танцовщица и модель: чем знаменита молодая звезда Зендая

Кто такая Зендая?
Зендая начала сниматься еще ребенком, появляясь в постановках Калифорнийского Шекспировского театра и других театральных трупп недалеко от своего родного города Окленд, Калифорния.
Она получила свое первое выступление на телевидении в 2010 году в популярном подростковом комедийном сериале «Танцевальная лихорадка», а в 2013 году выпустила свой одноименный дебютный альбом.
После другого диснеевского сериала «Кей Си. Под прикрытием» Зендая перешла к съемкам в «Человеке-пауке: Возвращение домой» и «Величайшем шоумене» в 2017 году, прежде чем оставить свой здоровый образ позади в драме «Эйфория».
Зендая и Том Холланд. Фото: кадр из к/ф «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
Ранняя жизнь
Актриса и певица Зендая родилась 1 сентября 1996 года в Окленде, Калифорния, в театральной среде. Будучи дочерью режиссера, она провела большую часть своей юности, околачиваясь в Калифорнийском театре Шекспира. Она также проходила стажировку в его молодежной программе и появилась в некоторых его постановках.
Во время учебы в Оклендской школе искусств Зендая получила несколько ролей в местных театральных постановках. Она также оттачивала свое мастерство в театре American Conservatory и консерватории Cal Shakes. У Зендаи также был интерес к танцам. Она была участницей танцевальной группы Future Shock Oakland в течение нескольких лет и изучала танцы хула в Академии гавайских искусств.
В дополнение к своей театральной работе, Зендая рано добилась некоторого успеха в качестве модели, работая в таких компаниях, как Macy's и Old Navy. В рекламном ролике Sears Зендая выступала в качестве бэк-танцовщицы у Селены Гомес. В конце концов она решила профессионально использовать только свое имя. «Зендая» означает «благодарить» на языке народа шона в Зимбабве.
Зендая на 85-м ежегодном параде Macy's в честь Дня благодарения, 24 ноября 2011 г. – Нью-Йорк, Нью-Йорк, США – Фото: Global Look Press
Фильмы и телешоу
В 2010 году Зендая приняла участие в сериале «Танцевальная лихорадка» на канале Disney. 14-летняя исполнительница описала шоу в интервью McClatchy-Tribune Business News как «дружескую комедию о двух лучших друзьях, которые мечтают стать профессиональными танцорами и, наконец, получают свой шанс, когда попадают на прослушивание в свое любимое шоу».
Зендая и ее партнерша по фильму, Белла Торн, стали кумирами подростков для своих юных поклонников. Песни, которые они исполнили на шоу, включая Something to Dance For, стали хитом среди их целевой аудитории, а два их персонажа стали настолько популярными, что даже вдохновили на создание собственной линии одежды.
Белла Торн и Зендая на летнем пресс-туре Disney и ABC, проходившем в отеле Beverly Hilton, 1 августа 2010 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Помимо своего популярного шоу, Зендая озвучила мультфильм «Турнир Долины Фей» (2011). Она также появлялась в качестве гостя в таких сериалах, как «Академия новых талантов» и «Держись, Чарли!», и снялась вместе с Торн в телефильме 2012 года «Заклятые друзья».
В 2013 году Зендая переключилась на популярный телевизионный конкурс «Танцы со звездами». На шоу она была в паре с профессиональной танцовщицей Вэл Чмерковски и соревновалась с такими знаменитостями, как Энди Дик, Келли Пиклер и Эли Райсман. Однако ее предыдущий опыт не сильно помог. Как она сказала «Доброе утро, Америка»:
«Я действительно привыкла танцевать хип-хоп. Так что мне вроде как приходится забыть то, что я знаю, и начинать все сначала».
Зендая и Вал Чмерковский из 16-го сезона шоу «Танцы со звездами» возле студии ABC «Доброе утро, Америка» на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 22 мая 2013 г. Фото: Global Look Press
После «Танцев со звездами» Зендая снималась в диснеевской комедии «Кей Си. Под прикрытием» в течение трех сезонов, прежде чем произвести фурор на большом экране в 2017 году в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой» и «Величайший шоумен», сыграв в последнем роль Энн Уилер вместе с Хью Джекманом.
В 2018 году Зендая озвучила два анимационных фильма: «Папа-мама гусь» и «Смолфут». Затем она повторила свою роль Мишель «Эм Джей» Джонс в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» в 2019 году.
Зендая и Зак Эфрон. Фото: кадр из к/ф «Величайший шоумен» (2017)
Дистанцируясь от своего диснеевского образа, Зендая подписалась на главную роль Ру в сериале HBO «Эйфория». Основанный на бурных подростковых годах создателя Сэма Левинсона, сериал вызвал ажиотаж среди зрителей сразу после выхода в июне 2019 года.
В ноябре 2019 года актриса была удостоена премии People's Choice Awards как лучшая телевизионная звезда драматического сериала «Эйфория» и лучшая женская роль в кино «Человек-паук: Вдали от дома».
Она получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль на 72-й церемонии вручения премии «Эмми» в сентябре 2020 года, что делает ее самым молодым человеком, когда-либо побеждавшим в этой номинации.
Зендая прибывает на вечеринку HBO Primetime After Party 71-й церемонии вручения премии «Эмми» 22 сентября 2019 г. в Лос-Анджелесе, США. Фото: Global Look Press
Музыка и книги
Зендая подписала контракт на запись с Hollywood Records в 2012 году и представила свой одноименный студийный альбом в следующем году. Она выпустила сингл Something New с Крисом Брауном в 2016 году и в паре с Заком Эфроном внесла Rewrite the Stars в саундтрек к фильму «Величайший шоумен».
В 2013 году Зендая впервые стала автором книги «Между тобой и мной», в которой она делится советами со своими юными поклонниками.
Зендая подписывает копии своей новой книги «Между тобой и мной» на Planet Hollywood 14.10.2013 г. в Нью-Йорке. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
27-летняя Зендая встречается с 26-летним актеров Томом Холландом.Они познакомились в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук. Нет пути домой». Некоторое время журналисты и поклонники подозревали пару в пиар-романе. Но в сентябре 2021 года Зендая и Холланд подтвердили отношения.
Зендая и Том Холланд на премьере фильма «Человек-паук. Нет пути домой». Фото: Global Look Press