Актриса, певица, танцовщица и модель: чем знаменита молодая звезда Зендая

Кто такая Зендая?

Зендая начала сниматься еще ребенком, появляясь в постановках Калифорнийского Шекспировского театра и других театральных трупп недалеко от своего родного города Окленд, Калифорния.

Она получила свое первое выступление на телевидении в 2010 году в популярном подростковом комедийном сериале «Танцевальная лихорадка», а в 2013 году выпустила свой одноименный дебютный альбом.

После другого диснеевского сериала «Кей Си. Под прикрытием» Зендая перешла к съемкам в «Человеке-пауке: Возвращение домой» и «Величайшем шоумене» в 2017 году, прежде чем оставить свой здоровый образ позади в драме «Эйфория».