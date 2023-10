Актриса, певица, танцовщица и модель: чем знаменита молодая звезда Зендая

Фильмы и телешоу

В 2010 году Зендая приняла участие в сериале «Танцевальная лихорадка» на канале Disney. 14-летняя исполнительница описала шоу в интервью McClatchy-Tribune Business News как «дружескую комедию о двух лучших друзьях, которые мечтают стать профессиональными танцорами и, наконец, получают свой шанс, когда попадают на прослушивание в свое любимое шоу».

Зендая и ее партнерша по фильму, Белла Торн, стали кумирами подростков для своих юных поклонников. Песни, которые они исполнили на шоу, включая Something to Dance For, стали хитом среди их целевой аудитории, а два их персонажа стали настолько популярными, что даже вдохновили на создание собственной линии одежды.