Стал известен с первой роли: как складывалась карьера Максима Емельянова

Максим Емельянов стал популярен после первой своей роли. Он сыграл в семейной комедии «Вовочка», за которую был награжден премией «Кинотаврик».
Детство и юность
Максим Емельянов родился 13 мая 1990 году в Москве.
На съемочную площадку будущая звезда попал еще в подростковом возрасте. Максим понял, что готов связать свою жизнь с кино. Поэтому после школы в 2007 году Емельянов поступил на актерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии.
В течение пяти лет Максим Емельянов занимался в мастерской народного артиста Российской Федерации Владимира Фокина.
Творческая биография
Впервые в кино Максим Емельянов снялся в 12 лет. Он сыграл главного героя новогодней комедии «Вовочка».
Кинокритики отмечали, что картина похода на эпизоды киножурнала «Ералаш».
Максим Емельянов. Фото: кадр из фильма «Вовочка»
За роль Вовочки Максим на международном фестивале детского кино «Кинотаврик» получил главный приз и стал лауреатом в категории «Лучший юный актер».
А в следующем году Максим принял приглашение режиссера Евгения Соколова и перевоплотился в мальчика Костю в детском приключенческом триллере «Тайна Заборского омута».
Главный герой после уговоров приятелей ныряет в речку, где и сталкивается с неизвестным науке монстром из подводного мира. От этого герой начинает заикаться.
Максим Емельянов. Фото: кадр из фильма «Сыщики-1»
Повзрослев, Емельянов стал сниматься в телевизионных сериалах. Например, он появился в комедийном многосерийном фильме «Стройбатя», в мини-сериале «Далеко от войны» и в киноленте «Кухня».
В 2015 году Максим появляется в авантюрной драме «Фарца», где показана жизнь четырех друзей в последние 30 лет существования СССР.
К слову, Максим – актер разноплановый. Он может перевоплощаться как в полицейских, так и в преступников.
В 2016 году актер появится в четырехсерийной мелодраме «На белом коне». Герой Максима поступает служить в конную полицию.
Максим Емельянов. Фото: кадр из фильма «На белом коне»
Еще Максим исполнил роль бандита Ильи в киноленте «Комиссарша». Герой Максима Емельянова вошел в состав банды, терроризирующей провинциальный город в послевоенное время.
А в 2017 году Максим принял участие в съемках и предстал в роли Артема в военной драме «Крепкая броня». Картина показывает жизнь танкиста во время ВОВ.
В этом же году Максим Емельянов сыграл роль Гриши Гуреева в драме «Страсть». И еще у него была роль Фергана в восьмисерийной картине «Вернуть любой ценой».
Максим Емельянов. Фото: кадр из фильма «Комиссарша»
Плодотворным оказался для Максима 2020 год. Актер появился в сериале «Аванпост» в роли лейтенанта Павлова. Вместе с ним на площадке работали Алексей Чадов, Петр Федоров, Светлана Иванова и другие звезды российского кино.
Главная роль Кривонищенко досталась Емельнову в фильме «Перевал Дятлова».
Появился Максим Емельянов и в биографической картине «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли.
Среди последних работ артиста – участие в военной драме «Летчик» Рената Давлетьярова. Сюжкт фильма основан на подвиге Алексея Маресьева.
Личная жизнь
В августе 2016 года Максим Емельянов женился. Избранницу актера зовут Маргарита. Возлюбленная является кондитером.
Жена Максима Емельянова с детьми. Фото: соцсети
Через год после свадьбы Емельянов стал отцом. Маргарита родила дочь, которую назвали Майей. А еще через год в семье актов родился мальчик Макар.