Стал известен с первой роли: как складывалась карьера Максима Емельянова

Максим Емельянов стал популярен после первой своей роли. Он сыграл в семейной комедии «Вовочка», за которую был награжден премией «Кинотаврик».

Детство и юность

Максим Емельянов родился 13 мая 1990 году в Москве.

На съемочную площадку будущая звезда попал еще в подростковом возрасте. Максим понял, что готов связать свою жизнь с кино. Поэтому после школы в 2007 году Емельянов поступил на актерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии.

В течение пяти лет Максим Емельянов занимался в мастерской народного артиста Российской Федерации Владимира Фокина.

Творческая биография

Впервые в кино Максим Емельянов снялся в 12 лет. Он сыграл главного героя новогодней комедии «Вовочка».

Кинокритики отмечали, что картина похода на эпизоды киножурнала «Ералаш».