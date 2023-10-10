Стал известен с первой роли: как складывалась карьера Максима Емельянова

Максим Емельянов в сериале «Фарца». Фото: кадр из фильма

33-летний актер с ранних лет понимал, с какой профессией он свяжет свою жизнь.

Максим Емельянов стал популярен после первой своей роли. Он сыграл в семейной комедии «Вовочка», за которую был награжден премией «Кинотаврик».

Детство и юность 

Максим Емельянов родился 13 мая 1990 году в Москве.

На съемочную площадку будущая звезда попал еще в подростковом возрасте. Максим понял, что готов связать свою жизнь с кино. Поэтому после школы в 2007 году Емельянов поступил на актерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии. 

В течение пяти лет Максим Емельянов занимался в мастерской народного артиста Российской Федерации Владимира Фокина. 

Творческая биография 

Впервые в кино Максим Емельянов снялся в 12 лет. Он сыграл главного героя новогодней  комедии «Вовочка». 

Кинокритики отмечали, что картина похода на  эпизоды киножурнала «Ералаш».

Максим Емельянов. Фото: кадр из фильма «Вовочка»

 За роль Вовочки Максим на  международном фестивале детского кино «Кинотаврик» получил главный приз и стал лауреатом в категории «Лучший юный актер».

А в следующем году Максим принял приглашение режиссера Евгения Соколова и перевоплотился в мальчика Костю в детском приключенческом триллере «Тайна Заборского омута». 

Главный герой после уговоров приятелей ныряет в речку, где и сталкивается с неизвестным науке монстром из подводного мира. От этого герой начинает заикаться.

Максим Емельянов. Фото: кадр из фильма «Сыщики-1»

Повзрослев, Емельянов стал сниматься в телевизионных сериалах. Например, он появился в комедийном многосерийном фильме «Стройбатя», в мини-сериале «Далеко от войны» и в киноленте «Кухня».

В 2015 году Максим появляется в авантюрной драме «Фарца», где показана жизнь четырех друзей в последние 30 лет существования СССР.

К слову, Максим – актер разноплановый. Он может перевоплощаться как в полицейских, так и в преступников. 

В 2016 году актер появится в четырехсерийной мелодраме «На белом коне». Герой Максима поступает служить в конную полицию.

Максим Емельянов. Фото: кадр из фильма «На белом коне»

Еще Максим исполнил роль бандита Ильи в киноленте «Комиссарша». Герой Максима Емельянова вошел в состав банды, терроризирующей провинциальный город в послевоенное время.

А в 2017 году Максим принял участие в съемках и предстал в роли Артема в военной драме «Крепкая броня». Картина показывает жизнь танкиста во время ВОВ.

В этом же году Максим Емельянов сыграл роль Гриши Гуреева в драме «Страсть». И еще у него была роль Фергана в восьмисерийной картине «Вернуть любой ценой».

Максим Емельянов. Фото: кадр из фильма «Комиссарша»

Плодотворным оказался для Максима 2020 год. Актер появился в сериале «Аванпост» в роли лейтенанта Павлова. Вместе с ним на площадке работали Алексей Чадов, Петр Федоров, Светлана Иванова и другие звезды российского кино.

Главная роль Кривонищенко досталась Емельнову в фильме «Перевал Дятлова». 

Появился Максим Емельянов и в биографической картине «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли.

Среди последних работ артиста – участие в военной драме «Летчик» Рената Давлетьярова. Сюжкт фильма основан на подвиге Алексея Маресьева.

Личная жизнь

В августе 2016 года Максим Емельянов женился. Избранницу актера зовут Маргарита. Возлюбленная является кондитером.

Жена Максима Емельянова с детьми. Фото: соцсети 

Через год после свадьбы Емельянов стал отцом. Маргарита родила дочь, которую назвали Майей. А еще через год в семье актов родился мальчик Макар.

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