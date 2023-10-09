Как живет Алексей Бардуков после двойного предательства жены: горькие тайны звезды «Диверсанта»

Алексей Бардуков стал звездой в 20 лет – в 2004 году, когда на экраны вышел сериал «Диверсант». В красивого молодого актера влюбились все зрительницы. Только вот, несмотря на привлекательность и талант, Алексея нельзя назвать счастливым в личной жизни – ему пришлось пережить не одно предательство.

Из спорта – на сцену

Алексей Бардуков родился 18 ноября 1984 года в Москве, в семье заводских рабочих. Он стал третьим ребенком – отец с мамой уже воспитывали сына и дочь. Детство Алексея прошло под знаком спорта: мальчик занимался не только футболом, но и плаванием, и фехтованием.

Ближе к выпускному его неожиданно увлек театр – за компанию с одноклассницей он записался на подготовительные курсы театрального вуза и вскоре понял, что не может жить без сцены. Способного парня приняли в Школу-студию МХАТ, на курс Константина Райкина.

Артист «Сатирикона»

