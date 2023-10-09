Как живет Алексей Бардуков после двойного предательства жены: горькие тайны звезды «Диверсанта»

Алексей Бардуков стал звездой в 20 лет – в 2004 году, когда на экраны вышел сериал «Диверсант». В красивого молодого актера влюбились все зрительницы. Только вот, несмотря на привлекательность и талант, Алексея нельзя назвать счастливым в личной жизни – ему пришлось пережить не одно предательство.
Из спорта – на сцену
Алексей Бардуков родился 18 ноября 1984 года в Москве, в семье заводских рабочих. Он стал третьим ребенком – отец с мамой уже воспитывали сына и дочь. Детство Алексея прошло под знаком спорта: мальчик занимался не только футболом, но и плаванием, и фехтованием.
Ближе к выпускному его неожиданно увлек театр – за компанию с одноклассницей он записался на подготовительные курсы театрального вуза и вскоре понял, что не может жить без сцены. Способного парня приняли в Школу-студию МХАТ, на курс Константина Райкина.
Артист «Сатирикона»
Алексей Бардуков в юности. Фото: кадр из сериала «Диверсант»
Выходить на сцену знаменитого «Сатирикона» Бардуков начал еще студентом. Получив диплом, он официально стал членом труппы театра и играл главные роли в спектаклях. Правда, в 2017 году Алексей на три года ушел из театра, но после этой паузы вернулся, и зрители вновь смогли увидеть его в постановках «Сатирикона».
«Диверсант», «Мосгаз» и другие фильмы и сериалы
Фактурного привлекательного актера не могли не заметить и кинорежиссеры. Очень яркой получилась работа Алексея Бардукова в сериале «Диверсант», где ему досталась главная роль.
Съемки в проекте сопровождались массой сложностей, Алексей получил несколько серьезных травм – ведь сюжет строится вокруг событий Великой Отечественной войны, и герои то и дело попадают в опасные ситуации.
Однако все трудности с лихвой окупились – во-первых, огромным успехом «Диверсанта» (и его продолжения), а во-вторых – съемки подарили Бардукову настоящего друга: Кирилла Плетнева, ставшего его партнером по фильму.
Алексей Бардуков и Кирилл Плетнев. Фото: кадр из сериала «Диверсант»
Алексей настолько достоверно исполнил роль солдата, что его стали приглашать и в другие проекты о войне: «Бой местного значения», «Лето волков», «Мертвое поле»… Кроме того, актер снялся в картинах «Крыша мира», «Мурка», «Шакал». Но в его фильмографии – не только фильмы о войне.
Не менее ярко удаются ему работы в мелодрамах, комедиях и других жанрах: зрители запомнили персонажей Бардукова в фильмах и сериалах «Одну тебя люблю», «Невеста на заказ», «На игре», «Наживка для ангела». Особое место в творчестве Бардукова занимает работа в детективном сериале «Мосгаз» — он сыграл оперативника Гаркушу.
Алексей Бардуков в фильме «На игре». Фото: кадр из фильма
Позднее Алексей принял участие в создании таких популярных картин, как «Мятеж», «Перевал Дятлова», «Ничья земля». В 2020 году зрители увидели продолжение нашумевшего «Диверсанта» – военную драму «Диверсант. Крым» с его участием.
А спустя два года на экраны вышел еще один сериал-продолжение – «Диверсант. Идеальный штурм». За роль в фильме «Подольские курсанты» Бардуков получил премию XVIII Международного кинофестиваля военного кино имени Юрия Озерова.
Участие в телепроектах
Алексей Бардуков и Марина Александрова в детективе «Мосгаз». Фото: кадр из сериала
О своей жизни Алексей Бардуков рассказал в ток-шоу Татьяны Устиновой «Мой герой». Зрители узнали о любимом артисте много нового: оказывается, в юности ему приходилось подрабатывать на ВДНХ, а во время учебы в Школе-студии МХАТ его едва не отчислили.
Доходы Алексея Бардукова
В последние годы Алексей Бардуков не так часто появляется на театральной сцене. Все его время тратится на съемки в кино и сериалах. Ответ на вопрос, почему так происходит, очевиден: заработки в кино на порядок выше.
«Приходится делать выбор», – признался актер.
Анна Старшенбаум и сын Иван
Алексей Бардуков и Анна Старшенбаум. Фото: соцсети
Высокий статный актер (при росте 187 см вес Алексея колеблется между 78 и 83 кг) всегда пользовался успехом у девушек. В 25 лет он женился на известной актрисе Анне Старшенбаум, которая приходится тетей другой актрисе – звезде «Притяжения» Ирине Старшенбаум. В 2011 году у пары родился сын, которого назвали Иваном.
Алексей Бардуков с сыном Ваней. Фото: соцсети
Однако в семье не все было гладко. Сначала, в 2014-м, появились слухи о том, что Анна ушла от Алексея к прежнему возлюбленному – Владимиру Яглычу. И в самом деле, в тот период супруги расстались на некоторое время. Через несколько месяцев, казалось, их отношения наладились, они вновь стали жить вместе.
Но в 2017 году Анна объявила о том, что они с Алексеем разводятся. Причиной расставания пара назвала охлаждение отношений. Никаких скандалов между ними не было, бывшие супруги остались друзьями, Алексей принимает участие в воспитании сына Ивана.
Новые роли Алексея Бардукова
Алексей Бардуков в сериале «Замаячный». Фото: кадр из сериала
Бардуков продолжает активно сниматься в кино. Среди его последних по времени работ – роль в масштабном проекте «Нюрнберг», премьера которого прошла весной 2023 года. Новые грани своего таланта актер показал в молодежном мистическом триллере «Детектор».
Кроме того, поклонники Алексея Бардукова смогут увидеть его в проекте «Хоккейные папы», где он играет тренера любительской команды. Еще одна интересная работа – роль следователя в триллере «Замаячный».
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Иван – сын Алексея Бардукова. Фото: соцсети
Рассказывать же о личной жизни актер не любит. Известно, что очень важные люди для Алексея – сын Ваня, с которым он общается ежедневно, поддерживая с мальчиком тесную духовную связь, и лучший друг Кирилл Плетнев. А впереди у Бардукова – еще много интересных проектов, которые наверняка будут интересны зрителям.