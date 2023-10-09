Стал актером из-за плохого поведения: как сложилась творческая судьба Александра Ефимова

Юность актера
Александр Александрович Ефимов родился 15 января 1980 года в Екатеринбурге. Папа военный и мама бухгалтер разошлись, когда Саше было два года. Мальчик рос с отчимом, который стал ему вторым отцом.
Ефимов с детства увлекался спортом: ходил на плавание и легкую атлетику, занимался хоккеем в секции «Спартаковец», где также играли будущие профессиональные спортсмены — Алексей Яшин, Николай Хабибуллин и Павел Дацюк.
В десятом классе Александра исключили из школы из-за плохого поведения. Мама Саши, которая работала на тот момент в Союзе кинематографов, смогла устроить сына в школу с театральным уклоном. Это было отличным решением, Ефимов очень увлекся актерским мастерством и начал постигать азы актерского мастерства. Когда Александр получил аттестат, решил отправиться в Москву, чтобы связать свою жизнь с театром и кино.
Актер Александр Ефимов. Фото: Global Look Press
Абитуриент
Ефимов поступил в Школу-студию МХАТ, его художественным руководителем стал Авангард Леонтьев. Кстати, в будущем, в сериале «Адъютанты любви», где Ефимов играл Александра I, первый учитель исполнил роль его экранного отца Павла I.
Во время экзаменов произошел забавный случай. Будущий актер обескуражил членов приемной комиссии, когда, зайдя в кабинет, крикнул им: «Раздевайтесь!». Только потом все поняли, что абитуриент читает отрывок из «Записок юного врача» Михаила Булгакова.
Александр Ефимов в роли Александра I. Фото: кадр из кинофильма «Адъютанты любви»
Актерский путь Ефимова
Окончив МХАТ, Ефимов вступил в труппу Театр на Малой Бронной, после чего работал в театре-студии Олега Табакова, в московском театре «Мастер». Немного позже артист устроился в Театр киноактера, где сыграл немало значимых ролей.
Но все же кино было ближе Александру, поэтому вскоре он дебютировал в военном боевике «В августе 44-го». Вместе с ним в картине играли такие маститые актеры, как Евгений Миронов и Владислав Галкин.
Александр Ефимов — российский актер театра и кино. Фото: кадр из телесериала «Доктор Улитка»
Телесериал «Адъютанты любви», где Ефимов исполнил роль Александра I, очень полюбился женской части аудитории. Яркие исторические декорации, увлекательный сюжет с добавлением политической темы и обворожительный мужской состав стали залогом успеха телепроекта. Но во втором сезоне политики стало больше, из-за чего количество просмотров упало. Несмотря на это, Ефимов уже смог заявить о себе как о талантливом актере.
Самую большую популярность принесла главная роль в мелодраме «Две судьбы». Рейтинги были настолько высоки, что режиссеры через три года решили снять продолжение, и телесериал стал настоящей семейной сагой. Актерский состав, захватывающий сюжет, география проекта – все это привело картину к успеху.
Идеальная от природы выправка принесла успех и его роли поручика Латышева в сериале «Баязет». Благодаря этой самой выправке Ефимов еще не раз исполнит похожую роль.
Александр Ефимов в роли Михаила Юсупова. Фото: кадр из сериала «Две судьбы»
В фильме « Благословите женщину» Станислава Говорухина он удачно сыграл советского офицера. На съемочной площадке в главных ролях работали Александр Балуев и Светлана Ходченкова.
Удалось поработать и с голливудскими звездами. В 2005 году Ефимов исполнил роль летчика-испытателя в боевике «Зеркальные войны. Отражение первое», где снимались Арманд Ассанте, Рутгер Хауэр, Малкольм Макдауэлл.
В это же время Александр получил сразу две роли в триллере «Херувим»: Стаса Герасимова и майора ФСБ. Премьера картины принесла актеру новую волну популярности.
Российский актер Александр Ефимов. Фото: кадр из сериала «Мама Лора»
В 2008 году Ефимов появился в полнометражном фильме «Адмиралъ», где главные роли сыграли Константин Хабенский и Елизавета Боярская. После успеха ленты был снят одноименный сериал, где также участвовал Ефимов.
С годами внешность актера несколько изменилась. В сериале «Когда его совсем не ждешь» артиста с трудом можно было узнать: Александр сильно поправился, что привело к смене амплуа.
Ефимов теперь играл преимущественно роли солидных мужчин. В 2016 году удалось поработать совместно с Алексеем Серебряковым, Марией Мироновой и Анной Михалковой в детективном сериале «Доктор Рихтер».
Александр Ефимов в триллере. Фото: кадр из сериала «Херувим»
Личная жизнь и увлечения
О личной жизни Александра Ефимова мало что известно. Но совершенно точно, что актер женат. Его супруга Таисия не имеет отношения к шоу-бизнесу и кино.
Как и в юности, актер продолжает в свободное время заниматься спортом, входит в состав футбольной команды звезд «Сериал», увлекается дайвингом, хоккеем. Помимо спорта Александр любит путешествовать.
Александр Ефимов с женой. Фото: социальные сети
Александр Ефимов сейчас
В 2023 году зрители увидели Ефимова в сериале «Эффект домино», который снимался в Новороссийске. Благодаря этому актеры смогли совместить отдых с работой.
Александр Ефимов в кино. Фото: кадр из фильма «Когда его совсем не ждешь»