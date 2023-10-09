Стал актером из-за плохого поведения: как сложилась творческая судьба Александра Ефимова

Юность актера

Александр Александрович Ефимов родился 15 января 1980 года в Екатеринбурге. Папа военный и мама бухгалтер разошлись, когда Саше было два года. Мальчик рос с отчимом, который стал ему вторым отцом.

Ефимов с детства увлекался спортом: ходил на плавание и легкую атлетику, занимался хоккеем в секции «Спартаковец», где также играли будущие профессиональные спортсмены — Алексей Яшин, Николай Хабибуллин и Павел Дацюк.

В десятом классе Александра исключили из школы из-за плохого поведения. Мама Саши, которая работала на тот момент в Союзе кинематографов, смогла устроить сына в школу с театральным уклоном. Это было отличным решением, Ефимов очень увлекся актерским мастерством и начал постигать азы актерского мастерства. Когда Александр получил аттестат, решил отправиться в Москву, чтобы связать свою жизнь с театром и кино.