На пути к Кубку Стэнли: какие победы были в карьере у Ильи Ковальчука

Как и полагается настоящему спортсмену, Илья Ковальчук видел взлеты и падения на пути к кубкам и медалям. Заветной мечтой знаменитости было обладать Кубком Стэнли. Но он плавно стал отходить от ледовой арены и карьеры хоккеиста.

Детство и юность

Илья Ковальчук родился в Твери 15 апреля 1983 года.

Отец Ильи работал баскетбольным тренером и потом возглавил Школу высшего спортивного мастерства. А вот мама будущего хоккеиста трудилась в районной поликлинике.