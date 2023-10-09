На пути к Кубку Стэнли: какие победы были в карьере у Ильи Ковальчука

Как и полагается настоящему спортсмену, Илья Ковальчук видел взлеты и падения на пути к кубкам и медалям. Заветной мечтой знаменитости было обладать Кубком Стэнли. Но он плавно стал отходить от ледовой арены и карьеры хоккеиста.
Детство и юность
Илья Ковальчук родился в Твери 15 апреля 1983 года.
Отец Ильи работал баскетбольным тренером и потом возглавил Школу высшего спортивного мастерства. А вот мама будущего хоккеиста трудилась в районной поликлинике.
Илья Ковальчук с родителями. Фото: соцсети
Родители спортсмена рассказывали, что дали имя сыну в честь богатыря Ильи Муромца. Они были уверены, что маленький Илья станет таким же сильным и смелым, как герой русских былин.
К слову, Илья оправдал надежды родителей. Сейчас при росте 189 см Ковальчук весит 103 кг.
Родители Илья не сомневались, что сын добьется успехов в спорте. Потому что с самого детства мальчик хотел быть первым.
Илья Ковальчук в детстве. Фото: соцсети
Карьера спортсмена пошла в гору благодаря поддержке отца.
С четырех лет Илья вместе с папой участвовал в подвижных играх. А в пять лет мальчик пошел на хоккей.
Вместе с отцом будущая звезда хоккея отрабатывал знаменитый кистевой удар, который стал визитной карточкой Илья Ковальчука.
С 15 лет Илья учился в московской школе олимпийского резерва. В подростковом возрасте Ковальчук уже показал, чего он стоит. В 1994 году на соревновании в Миннесоте (США) Илью Ковальчука признали лучшим бомбардиром. Он забросил 22 шайбы.
Илья Ковальчук. Фото: Global Look Press
Клубная карьера
Уже в 16 лет Ковальчук подписал первый профессиональный контракт с московским «Спартаком». Илья стал самым молодым игроком в российской Высшей лиге.
В 2000 году на «Кубке вызова» в Канаде Ковальчука признали лучшим игроком турнира. Его клюшка хранится в Зале хоккейной славы в Торонто.
Последующие годы команда Ильи получила медали, а сам он становился лучшим игроком.
И вот однажды талантливого спортсмена заметили представители НХЛ. Тогда Ковальчук стал играть за клуб «Атланта Трэшерз».
В 2004 году Илья Ковальчук стал лучшим снайпером лиги и представителем России в НХЛ.
Илья Ковальчук во время игры. Фото: Global Look Press
В составе «Атланты» Ковальчук несколько следующих сезонов стабильно оставался одним из лучших бомбардиров НХЛ.
В 2010 году Илья Ковальчук подписал контракт на 15 лет с клубом «Нью-Джерси Девилз». Но через три сезона Илья уже вернулся на родину. Все дело в том, что у Ковальчука часто случались конфликты с другими членами команды.
И летом 2013 года Илья Ковальчук выступал уже за петербургский СКА. Соглашение с этим клубом подписали на четыре года.
В 2018 году Илья Ковальчук вновь улетел из России, чтобы три года играть в составе «Лос-Анджелес Кингз». Спортсмен хотел выиграть Кубок Стэнли.
В 2019 году Илью убрали из команды из-за нерезультативности. И в 2020 году хоккеист стал играть за «Монреаль Канадиенс», а потом и за «Вашингтон Кэпиталз».
Илья Ковальчук. Фото: Global Look Press
В том же году он стал нападающим омского «Авангарда» и получил капитанскую нашивку.
В сезоне 2020/2021 Илья Ковальчук участвовал в играх регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ. В апреле 2021-го он получил свой третий Кубок Гагарина.
Сборная России
В 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Ковальчук уже играл за сборную России. Он выиграл бронзовую медаль и получил звание заслуженного мастера спорта.
С 2003 года Илья Ковальчук уже постоянно играл за национальную команду. Также заочно он обучался в Академии физической культуры по индивидуальной программе.
Позже Ковальчук стал менеджером по работе с игроками НХЛ.
Илья Ковальчук с женой. Фото: соцсети
Личная жизнь
Ковальчук заметил свою будущую жену в клипе группы «Мираж». Певица Николь Амбразайтис на первом свидании с хоккеистом оценила его скромность и достойное воспитание.
Через пять лет совместной жизни у пары родилась дочь Каролина. А когда малышке исполнилось 2,5 года, Илья и Николь сыграли свадьбу. Это событие произошло 17 августа 2007 года.
Спустя год состоялось венчание Николь и Ильи в Новодевичьем монастыре.
Илья Ковальчук с семьей. Фото: соцсети
В 2009 году у хоккеиста родился сын Филипп, а через год – другой наследник Артем. В январе 2014 года у пары появилась на свет дочка Ева.
К слову, старший наследник Ковальчука пошел по его стопам. Он живет в Бразилии и занимается футболом. Второй сын тоже в спорте – он играет в баскетбол.
Жена Ковальчука хотя и не занимается профессиональным спортом, тоже удивляет общественность своими достижениями. В 2023 году она покорила Эльбрус.
Илья Ковальчук сейчас
В 2022 году Ковальчук заявил о завершении сотрудничества с ФХР. Статус Ковальчука определили как советника сборной.
В январе 2023-го спортсмен стал говорить о завершении игровой карьеры.
Еще хоккеист активно занимается благотворительностью. Он является одним из создателей благотворительной акции «От чистого сердца», в которой на льду встречаются звезды КХЛ.