Как Александр Масляков-младший доказывал свое право на самостоятельность и женился на дочери профессора

Как и все дети известных родителей, сын основателя и ведущего Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова столкнулся с той же самой проблемой. Его все время сравнивают с отцом. Однако Александр Масляков-младший прокладывает свою колею. А получается это у него или нет – в материале Teleprogramma.pro.
Детство и родители
Александр Масляков-младший родился 28 апреля 1980 года в Москве, в семье основателя и ведущего КВН Александра Васильевича Маслякова и режиссера игры Светланы Анатольевны. И с самого детства Саша не просто смотрел игру по телевизору, но и неоднократно бывал за кулисами, наблюдал за репетициями, проводимыми отцом.
Кстати, существует легенда, что изначально родители хотели назвать сына Кавээном. Но на самом деле такую версию чете подкинула одна их знакомая. К счастью для Маслякова-младшего, ее отклонили.
Александр Масляков-младший в детстве. Фото: соцсети
Несмотря на время, проводимое за кулисами передачи, Масляков-младший не мечтал продолжить дело отца. Он хотел стать сотрудником ГАИ. А в юности всерьез интересовался политикой и экономикой.
Как признается сам Александр, в детстве его излишне опекали, а в чем-то даже и подавляли. А в лексиконе Светланы Анатольевны преобладали слова: «Нет» и «Нельзя». Парню то и дело нужно было отстаивать свое право на самостоятельность, благодаря чему он даже получил кличку Сам Самыч.
Родители Александра - Александр Васильевич и Светлана Анатольевна Масляковы. Фото: Global Look Press
Учеба
После окончания школы Александр Масляков-младший поступил в МГИМО, на факультет международных отношений, но в будущем не стал заниматься дипломатией. Как вспоминал Александр, даже в вузе считали, что он попал туда по блату и ему постоянно приходилось доказывать обратное.
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Александр Масляков-младший в юношестве. Фото: соцсети
«Некоторые преподаватели относились ко мне предвзято, а бывало, что просто конкретно валили на экзаменах, — рассказывал Масляков-младший в одном из своих интервью. — Было действительно обидно, потому что я очень ответственно относился к учебе».
Ныне Масляков-младший имеет ученую степень, он кандидат экономических наук.
КВН
Свою жизнь с Клубом веселых и находчивых Масляков связал уже с 2000-х годов. Тогда он выступил в качестве ведущего нового проекта «Планета КВН», посещал игры Высшей Лиги, попадая в объективы телекамер. В 2003 году Масляков-младший стал ведущим Премьер-Лиги КВН, целью которого было сформировать новое поколение игроков.
«Из шинели» организации вышли Наталья Медведева, Андрей Бурковский, Александр Гудков, Михааил Башкатов и другие звезды юмора. Также Александр принял непосредственное участие в создании проектов «Вне игры» и «Первая Лига КВН», а впоследствии и вел их. Также он является ведущим Лиг Союза КВН в странах СНГ.
В 2013 году он попробовал себя в новом качестве – как игрок конкурса «Стэм» от имени сборной Камызякского края. Это случилось отчасти благодаря капитану команды Азамату Мусагалиеву, который очень тепло относится к Маслякову-младшему и предложил ему ввязаться в эту авантюру. Кстати, тогда игроки получили высокие оценки.
В 2016 году Масляков-младший приехал в Бишкек, где состоялось открытие сезона национальной Лиги КВН «Ала-Тоо», созданной при его участии. А 19 марта киргизкские кавээнщики выступили в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.
Александр Масляков-младший за столом ведущего КВН. Фото: Первый канал
В августе 2019 года Александр официально стал основным владельцем КВН, чья доля ценных бумаг в компании «АМИК» (Александр Масляков и компания) возросла до 50%. В ноябре 2020 года, в разгар пандемии, начали циркулировать слухи, что Александр Масляков-старший уйдет на пенсию и передаст эстафету своему сыну.
Однако в 2021 году стало известно, что Премьер-Лига, которую вел Масляков-младший больше не будет выходить на телевидении. Но впоследствии выяснилось, что вести турниры доверено кэвээнщикам из Высшей лиги.
Ныне Александр Масляков-младший является генеральным директором ООО «Творческое телевизионное объединение «АМИК» и учредителем ООО «КВН ПРОДАКШН», «КВН КАФЕ», «КВН СУВЕНИР» и АНО «Развитие Молодежного Движения «КВН МОСКВА», занимается бизнесом.
Жена Ангелина и дочь Таисия
В личной жизни у Сан Саныча все спокойно. Со своей будущей женой – дочерью профессора экономики Ангелиной Мармеладовой - он познакомился во время учебы в МГИМО. Девушка помогала Маслякову в учебе. Всего студенческий роман продлился пять лет.
Потом влюбленные поженились, бракосочетание проходило по стандартному сценарию с ЗАГСом, свадебным кортежом и многочисленными гостями. Впоследствии Ангелина сказала об этом дне: «Свадьба получилась больше для нас, чем для родителей». А уже спустя десять лет они сыграли свадьбу еще раз, красиво и с размахом – уже в Италии.
Ангелина является совладелицей всех тех структур, что принадлежат Александру. Кроме того, она писательница, автор трех женских романов.
Александр Масляков-младший с женой Ангелиной. Фото: Global Look Press
В 2006 году у пары родилась дочь Таисия. Интересно, что Александр присутствовал на родах жены. Он привез супругу в клинику, а потом его никто не выгонял из палаты. Как вспоминал Масляков-младший, во время родов Ангелины он пытался рассмешить жену, чтобы отвлечь ее от боли. А когда ребенка дали ему на руки, испытал безграничное счастье.
Дочь пары пошла по стопам отца и деда. Сначала Таисия посещала театральную студию «Непоседы», с 2017 года вела детский КВН на каналах «Карусель» и СТС, но в 2020 году покинула проект – как говорят, из-за обрушившегося на нее хейта, связанного с обвинениями в блате. Однако спустя год, когда шоу переехало на Первый канал, вернулась к своей роли снова.
Таисия Маслякова в «Детском КВН». Фото: соцсети
Как уверяют сами супруги, их брак нельзя назвать образцовым, поскольку по характеру они противоположности, как в знаменитых строчках Пушкина: «Они сошлись: вода и камень, стихи и проза, лед и пламень». Однако, по словам Ангелины, быстро заводятся и также быстро успокаиваются.
Ангелина признается, что ей нравится делать мужу романтические подарки и сюрпризы, тогда как он больше прагматик. Правда, обещает исправиться и тут же добавляет, что «не любит всех этих романтических порывов».
Рост и вес
Рост Александра – 180 сантиметров, вес – 83 килограмма.
Александр Масляков-младший с женой Ангелиной. Фото: Global Look Press
Александр Масляков-младший сейчас
Сейчас ни Александр Васильевич Масляков, ни его сын не ведут игр КВН. Вместо Маслякова-старшего в 2023 году игры сезона Высшей Лиги провели Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталев, а также Игорь Верник, Александр Олешко и Тимур Батрутдинов. Сан Саныч же по-прежнему ведет семейный бизнес и наслаждается семейной жизнью рядом с женой Ангелиной.