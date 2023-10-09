Как Александр Масляков-младший доказывал свое право на самостоятельность и женился на дочери профессора

Как и все дети известных родителей, сын основателя и ведущего Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова столкнулся с той же самой проблемой. Его все время сравнивают с отцом. Однако Александр Масляков-младший прокладывает свою колею. А получается это у него или нет – в материале Teleprogramma.pro.

Детство и родители

Александр Масляков-младший родился 28 апреля 1980 года в Москве, в семье основателя и ведущего КВН Александра Васильевича Маслякова и режиссера игры Светланы Анатольевны. И с самого детства Саша не просто смотрел игру по телевизору, но и неоднократно бывал за кулисами, наблюдал за репетициями, проводимыми отцом.

Кстати, существует легенда, что изначально родители хотели назвать сына Кавээном. Но на самом деле такую версию чете подкинула одна их знакомая. К счастью для Маслякова-младшего, ее отклонили.