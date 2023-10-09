Девочка, которая хотела мира: почему Катя Лычева стала самым известным ребенком СССР

В 1986 году московская школьница наряду с Аллой Пугачевой и Раисой Горбачевой стала самой знаменитой женщиной в СССР. Во многом это случилось благодаря знакомству Кати Лычевой с президентом США Рональдом Рейганом и поездкой в Белый дом.

Детство и юность

Катя Лычева родилась 10 июня 1974 года в Москве. Дед Кати был актером, который сыграл в фильме Леонида Лукова Александра Матросова.

Однако Анатолий Игнатьев уже отбывал наказание за соучастие в имущественном преступлении, когда родилась его внучка. Артиста вскоре помиловали, но он не смог установить тесное общение с внучкой. Зато Катя пошла по стопам деда-актера.