Девочка, которая хотела мира: почему Катя Лычева стала самым известным ребенком СССР

В 1986 году московская школьница наряду с Аллой Пугачевой и Раисой Горбачевой стала самой знаменитой женщиной в СССР. Во многом это случилось благодаря знакомству Кати Лычевой с президентом США Рональдом Рейганом и поездкой в Белый дом.
Детство и юность
Катя Лычева родилась 10 июня 1974 года в Москве. Дед Кати был актером, который сыграл в фильме Леонида Лукова Александра Матросова.
Однако Анатолий Игнатьев уже отбывал наказание за соучастие в имущественном преступлении, когда родилась его внучка. Артиста вскоре помиловали, но он не смог установить тесное общение с внучкой. Зато Катя пошла по стопам деда-актера.
Катя Лычева в детстве. Фото: Global Look Press
Бабушка Кати работала в Союзе советских обществ дружбы с зарубежными странами.
Мама девочки – Марина Игнатьева – защитила кандидатскую диссертацию, а также работала в Институте мировой экономики и международных отношений.
Сама Катя училась в английской спецшколе № 4 (сейчас это московская школа № 1260, входящая в лицей «Воробьевы горы»). Поэтому Лычева отлично говорила на английском языке. Также Катя отличалась миловидной внешностью и бойким характером.
Не боялась Катя и камер. Она еще школьницей снялась в двух фильмах Натальи Бондарчук – «Живая радуга» и «Детство Бемби».
А в киноленте Анатолия Ниточкина «Сильная личность из 2 «А»» у 10-летней Лычевой была полноценная роль Зины Гореловой.
Катя Лычева. Фото: кадр из фильма «Детство Бемби»
Благодаря своим знаниям английского, актерскому мастерству и милой внешности Катя стала послом от СССР. Она постелила в 1986 году США с «миссией мира».
Когда Катя прошла отбор на роль посла мира, они вместе с мамой прослушали инструктаж в Центральном комитете компартии. Там их научили отвечать на каверзные вопросы «американской прессы».
Еще девочкой Кате Лычевой удалось побывать в Диснейленде, «Макдоналдсе» и даже в Белом доме.
После поездки в США Катя снялась еще в двух кинолентах. В картине Николая Бурляева «Лермонтов». Катя Лычева сыграла юную возлюбленную поэта Михаила Лермонтова – Варвару Лопухину.
Катя Лычева в «Макдоналдсе». Фото: Global Look Press
А в 1987 году Катя Лычева сыграла Наташу Минаеву в фильме Самвела Гаспарова «Как дома, как дела?».
В 1988 мама Кати получила стипендию от президента Франции Франсуа Миттерана. Поэтому она забрала дочь с собой в Париж.
Катя училась в гимназии при Сорбонском университете, но выпускные экзамены сдавала в родной школе. В 1995 году Катя Лычева окончила Сорбонну. Она получила юридическое и экономическое образование.
Катя Лычева. Фото: соцсети
Личная жизнь
После поездки в США Катя стала медийной личностью. Ее возили по пионерским лагерям, школам и Дворцам пионеров, словно музейный экспонат. Поэтому в любви Лычевой признавались со всех уголков СССР.
А вот одноклассники были к ней равнодушны. Поэтому девочка не могла добиться взаимности от сына профессора Константина Скрябина Никиты, который учился с ней в одном классе.
Также Катю Лычеву подозревали в тесном общении с Борисом Алешиным, руководившим в конце нулевых годов XXI века «АвтоВАЗом».
В 2011 году Лычева родила дочь и перестала общаться с прессой.
Катя Лычева на работе. Фото: соцсети
Карьера
Лычева работала в Парижском центре содействия инвестициям. А потом вернулась в родную страну.
Екатерина Лычева заняла пост заместителя начальника Управления международного сотрудничества в Министерстве труда и социального развития. После трудилась в федеральном ведомстве, занимающемся наукоемкими технологиями.
Дальше Сычева стала директором по международному развитию в «Объединенном авиастроительном консорциуме». С 2008 по 2011 год Лычева являлась вице-президентом ОАО «АвтоВАЗ».
В последнее время Екатерина Лычева работает в Центральном совете Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Теперь у Лучевой должность не посла мира, а президента Фонда поддержки детского научного и технического творчества («Юные техники и изобретатели»).