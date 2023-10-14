Сколько денег тратят богатые люди на семейные праздники с участием звездных артистов

Так, посмотрим: энное количество рублей на торт, еще немного на шампанское, какую-то копеечку на надувные шарики... У людей богатых все эти подсчеты вызовут грустную улыбку - какие шарики, какие копеечки?! На хороший праздник, будь то юбилей жены или день рождения ребенка, уходят миллионы! Почему так много? Давайте пройдемся по этапам подготовки мероприятия и аккуратно все посчитаем.
Сценарий - от 25 тысяч рублей
Когда обеспеченные люди решают что-то отметить, они нанимают организатора мероприятия. Далее заказчики с организатором утверждают тайминг - четкий план вечера по времени: сбор гостей, развлечения, очередность подачи блюд, концерт, танцевальный блок диджея на «уход гостей».
Далее определяются с ведущим мероприятия. А потом начинается самое сложное - написание сценария. Его пишут под конкретного звездного ведущего с учетом пожеланий клиента. Сценарий утверждают у заказчика: некоторые из них приветствуют импровизации ведущих, другие запрещают что-либо менять.
Известный организатор мероприятий Табриз Шахиди рассказал об актуальных расценках: «Написание сценария автором агентства обойдется в 25 - 50 тысяч рублей, если же это будет делать специалист, приглашенный из больших телепроектов (Comedy, «Вечерний Ургант») - от 250 тысяч и выше. Все, что необходимо для сценария, - это четкий тайминг и информация, которую хотел бы донести клиент до своих дорогих гостей».
Диджей, кавер-группа - от 150 тысяч рублей
Начало мероприятия (сбор гостей) обычно сопровождается музыкой в исполнении кавер-группы (коллектив, поющий хиты звезд) или диджея. Как и проводы «на посошок». Звучат песни, заранее согласованные с заказчиками, иногда специально под приход важного гостя исполняют его любимую композицию. Цена на кавер-группу - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Такие же расценки и на услуги диджея.
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Ведущий - от 1,5 миллиона рублей
Остряк Азамат Мусагалиев - один из самых востребованных ведущих на постсоветском пространстве. Фото: Дина Ревякина/Starface
Ведущий за свой гонорар должен отработать целый вечер - в среднем это 5 часов. У топ-ведущих гонорары разные, как и востребованность. Не все готовы работать где угодно, даже если предлагают хорошие деньги: например, Андрей Малахов ведет мероприятия только по отдельным договоренностям, работая лишь у тех заказчиков, которых знает много лет.
Самые высокие заработки (от 5 миллионов рублей) у Николая Баскова, который и поет, и ведет, у Андрея Малахова, Дмитрия Нагиева, Ивана Урганта. От 3 до 4 миллионов рублей - у Гарика Харламова, Азамата Мусагалиева, Леры Кудрявцевой, Гарика Мартиросяна, Игоря Верника, Валдиса Пельша. От 1,5 до 2,5 миллиона рублей получают Дмитрий Хрусталев, Демис Карибидис, Екатерина Скулкина, Алла Михеева.
Выступления артистов - от 2 миллионов рублей
Годы идут, а нестареющие «Иванушки» все поют на свадьбах и юбилеях. Фото: Мария Ленц/КП
Если бюджет мероприятия от 30 миллионов рублей и выше, то приглашают петь не одну, а несколько звезд. Чтобы артист забронировал за заказчиком нужную дату, клиенты вносят предоплату - 50%. Очередность выступлений артистов лучше не менять, ведь они могут продать на эту дату еще одно выступление (с разницей во времени выхода на сцену). Поют звезды около часа.
Самые популярные артисты на частных мероприятиях - Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Баста, Полина Гагарина (гонорар от 7 до 10 миллионов). Также пользуются хорошим спросом Анна Асти, Cергей Жуков, Стас Михайлов, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, «Чайф», «Иванушки International», Зиверт, Михаил Шуфутинский, Жанна Агузарова, Сергей Лазарев, Дима Билан (3 - 5 млн). Чуть меньше получают Джони, Клава Кока, Любовь Успенская, Сосо Павлиашвили, «Дискотека Авария» (2 - 3,5 млн).
Что еще?
Декор - важная составляющая любого VIP-торжества. Например, на праздничном ужине у Яны Рудковской стол был украшен живыми цветами.В студии всегда собираются яркие гости (на фото Вячеслав Фетисов, Алексей Пиманов и Юрий Николаев). Фото: соцсети
✔ Приличные деньги сожрет кейтеринг (то есть еда и обслуживание мероприятия официантами и поварами определенного ресторана) - средний чек на одного гостя для банкета в премиальном ценовом сегменте потянет на сумму от 20 тысяч рублей (и это без учета алкоголя).
✔ Фото- и видеосъемка - от 100 тысяч рублей.
✔ Декор - от 500 тысяч рублей (отметим, что на свадьбах сумма значительно больше).
✔ Аренда банкетной площадки или усадьбы с учетом охраны и другого технического персонала - от миллиона рублей.