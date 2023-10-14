Сколько денег тратят богатые люди на семейные праздники с участием звездных артистов

Так, посмотрим: энное количество рублей на торт, еще немного на шампанское, какую-то копеечку на надувные шарики... У людей богатых все эти подсчеты вызовут грустную улыбку - какие шарики, какие копеечки?! На хороший праздник, будь то юбилей жены или день рождения ребенка, уходят миллионы! Почему так много? Давайте пройдемся по этапам подготовки мероприятия и аккуратно все посчитаем.

Сценарий - от 25 тысяч рублей

Когда обеспеченные люди решают что-то отметить, они нанимают организатора мероприятия. Далее заказчики с организатором утверждают тайминг - четкий план вечера по времени: сбор гостей, развлечения, очередность подачи блюд, концерт, танцевальный блок диджея на «уход гостей».

Далее определяются с ведущим мероприятия. А потом начинается самое сложное - написание сценария. Его пишут под конкретного звездного ведущего с учетом пожеланий клиента. Сценарий утверждают у заказчика: некоторые из них приветствуют импровизации ведущих, другие запрещают что-либо менять.

Известный организатор мероприятий Табриз Шахиди рассказал об актуальных расценках: «Написание сценария автором агентства обойдется в 25 - 50 тысяч рублей, если же это будет делать специалист, приглашенный из больших телепроектов (Comedy, «Вечерний Ургант») - от 250 тысяч и выше. Все, что необходимо для сценария, - это четкий тайминг и информация, которую хотел бы донести клиент до своих дорогих гостей».

Диджей, кавер-группа - от 150 тысяч рублей

Начало мероприятия (сбор гостей) обычно сопровождается музыкой в исполнении кавер-группы (коллектив, поющий хиты звезд) или диджея. Как и проводы «на посошок». Звучат песни, заранее согласованные с заказчиками, иногда специально под приход важного гостя исполняют его любимую композицию. Цена на кавер-группу - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Такие же расценки и на услуги диджея.

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Ведущий - от 1,5 миллиона рублей