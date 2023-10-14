Как дочь Валентина Юдашкина возглавила семейное дело после смерти отца

Сейчас 32-летняя Галина живет с семьей в Дубае, но часто прилетает в Москву, где продолжают работу Дом моды и магазины бренда. В сентябре на столичном урбанистическом форуме Галина провела показ Дома моды Valentin Yudashkin - первый после смерти его основателя. Скоро пройдет большой юбилейный показ в Москве в честь 60-летия модельера и 35-летия Дома моды: представят знаковые модели Валентина Абрамовича, начиная с его первой коллекции. В октябре откроется бутик бренда в Дубае, на Неделе моды в ОАЭ покажут новую коллекцию.

- Мы сели с командой, которая была с нами с самого открытия Дома моды, и задались вопросом, что делать дальше: либо все менять, либо оставлять, как было, - рассказывает Юдашкина. - Пришли к тому, что ДНК бренда мы оставим... У нас для этого есть невероятная команда. Дольше всех работает наш директор Диана Александровна - она здесь с основания бренда, это моя тетя и папина двоюродная сестра.

Еще двое наших дизайнеров работают около 20 лет. То, что делаем мы, это большая работа, это золотые руки, которых практически нет в России... У нас есть отдел дизайна - люди, которые реализуют все идеи, из эскизов делают реальные произведения. Валентин раньше рисовал все свои эскизы сам, полностью отвечал за кутюр, все примерки проходили с ним. Сейчас нам всем тяжело, ведь его уже нет.

Теперь мы достаем кутюрные архивы: смотрим, например, какая была вышивка, затем что-то меняем под тренды сезона. Также учитываем регион, в котором изделие будет продаваться. И теперь в работе задействованы все мастера, потому что они знали, как работает папа, какие формы, ткани он любит.

Сейчас в коллективе работают около двадцати человек: из-за пандемии были сокращения, но теперь уволенных дизайнеров и портных возвращают.

Планы на будущее у Дома моды, по словам Галины, весьма амбициозные:

- Сейчас мы нацелены на Дубай и, если там обоснуемся, будем отправлять вещи из ОАЭ по миру и работать со звездами.

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«Есть разногласия, но я ему доверяю»

Бизнес у Юдашкиных всегда был семейным: вот и Галине помогает ее муж Петр Максаков. «У нас, конечно, есть какие-то разногласия, зато я ему доверяю», - подчеркивает она.