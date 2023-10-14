Как дочь Валентина Юдашкина возглавила семейное дело после смерти отца

Народный художник РФ Валентин Юдашкин умер в начале мая после долгой, растянувшейся на семь лет, борьбы с тяжелой болезнью. Многие в тот момент думали: что будет с главным детищем кутюрье - с носящим имя Юдашкина модным домом? Дело Валентина Абрамовича перешло в надежные руки - семейный бизнес возглавила единственная дочь модельера.
«Папа дал карт-бланш»
Из-за частых госпитализаций и курсов лечения Валентин Абрамович постепенно отходил от дел, передавая управление Домом моды дочери Галине. По образованию она искусствовед, окончила МГУ. Последние 11 лет Юдашкина числилась креативным директором Дома моды Valentin Yudashkin, а фактически, после того как заболел отец, руководила производством, бизнесом, контролировала творческий процесс, закупки тканей и т. д.
Юдашкина несколько лет назад рассказывала: «Папа дал карт-бланш - «делайте что хотите»… Но я не могу серьезные решения принимать без него, я должна посоветоваться...»
Вдова модельера Марина постоянно летает в Дубай, чтобы увидеть дочь и внуков. Фото: соцсети
Сейчас 32-летняя Галина живет с семьей в Дубае, но часто прилетает в Москву, где продолжают работу Дом моды и магазины бренда. В сентябре на столичном урбанистическом форуме Галина провела показ Дома моды Valentin Yudashkin - первый после смерти его основателя. Скоро пройдет большой юбилейный показ в Москве в честь 60-летия модельера и 35-летия Дома моды: представят знаковые модели Валентина Абрамовича, начиная с его первой коллекции. В октябре откроется бутик бренда в Дубае, на Неделе моды в ОАЭ покажут новую коллекцию.
- Мы сели с командой, которая была с нами с самого открытия Дома моды, и задались вопросом, что делать дальше: либо все менять, либо оставлять, как было, - рассказывает Юдашкина. - Пришли к тому, что ДНК бренда мы оставим... У нас для этого есть невероятная команда. Дольше всех работает наш директор Диана Александровна - она здесь с основания бренда, это моя тетя и папина двоюродная сестра.
Еще двое наших дизайнеров работают около 20 лет. То, что делаем мы, это большая работа, это золотые руки, которых практически нет в России... У нас есть отдел дизайна - люди, которые реализуют все идеи, из эскизов делают реальные произведения. Валентин раньше рисовал все свои эскизы сам, полностью отвечал за кутюр, все примерки проходили с ним. Сейчас нам всем тяжело, ведь его уже нет.
Теперь мы достаем кутюрные архивы: смотрим, например, какая была вышивка, затем что-то меняем под тренды сезона. Также учитываем регион, в котором изделие будет продаваться. И теперь в работе задействованы все мастера, потому что они знали, как работает папа, какие формы, ткани он любит.
Сейчас в коллективе работают около двадцати человек: из-за пандемии были сокращения, но теперь уволенных дизайнеров и портных возвращают.
Планы на будущее у Дома моды, по словам Галины, весьма амбициозные:
- Сейчас мы нацелены на Дубай и, если там обоснуемся, будем отправлять вещи из ОАЭ по миру и работать со звездами.
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«Есть разногласия, но я ему доверяю»
Бизнес у Юдашкиных всегда был семейным: вот и Галине помогает ее муж Петр Максаков. «У нас, конечно, есть какие-то разногласия, зато я ему доверяю», - подчеркивает она.
В Эмиратах Галина Юдашкина живет с мужем Петром, сыновьями Аркадием и Анатолием и дочкой Агатой. Фото: соцсети
Помогает дочери и мама. Марина Юдашкина прожила в браке с Валентином 35 лет - друзья называли их идеальной парой. Сейчас Марина часто летает в Дубай: нянчится с внуками (два сына-школьника и годовалая дочь), пока Галина и Петр работают. Что касается мамы Валентина Абрамовича, то 78-летняя Раиса Петровна давно живет в Израиле, где заботливый сын купил ей дом.
Доходы Дома моды Юдашкина не афишируются, но очевидно, что их вполне хватает на обеспеченную жизнь большой семьи. И, чтобы ситуация не менялась к худшему, Галина старается следовать основным принципам отца: «То, чего сейчас не хватает на рынке, - это качество. Тренды - это не всегда хорошо, как говорил папа, тренды быстро сгорают. Через месяц это будет уже никому не нужно. А классика, даже современная, будет жить всегда...»
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