Роза из «Титаника» и не только: как актриса Кейт Уинслет добилась успеха

Кто такая Кейт Уинслет?
Кейт Уинслет начала сниматься в возрасте 7 лет. Она играла на британском телевидении до середины 90-х, когда снялась в своем первом фильме «Небесные создания».
В 1997 году у нее была главная роль в фильме «Титаник», которая привела ее к международной славе. С тех пор она снялась в нескольких фильмах и получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Чтец». Она также получила несколько «Золотых глобусов», включая победы за «Дорогу перемен», «Милдред Пирс» и «Стива Джобса».
Кейт Уинслет. Фото: кадр из к/ф «Небесные создания» (1994)
Ранняя карьера
Кейт Элизабет Уинслет родилась 5 октября 1975 года в Рединге, Англия, и является внучкой двух театральных менеджеров (ее бабушка и дедушка по материнской линии основали репертуарный театр «Рединг») и дочерью двух актеров.
Уинслет начала сниматься в детстве, впервые появившись на британском телевидении в возрасте 7 лет в рекламе хлопьев. В 1988 году она появилась в телесериале «Психиатры»; три года спустя она бросила учебу, чтобы продолжить свою начинающую актерскую карьеру.
Уинслет появлялась на британской сцене в таких постановках, как Эдриан Моул и Питер Пэн, и имела повторяющуюся роль в британском ситкоме «Возврат», прежде чем получила свою дебютную роль в фильме «Небесные создания» (1994) режиссера Питера Джексона. В фильме Уинслет сыграла Джульет Халм, школьницу с туберкулезом, чья навязчивая дружба с одноклассницей приводит двух девочек к убийству матери одноклассницы, чтобы избежать разлуки.
Уинслет привлекла еще больше внимания своей следующей ролью в экранизации Энгом Ли романа Джейн Остин «Разум и чувства» (1995). Актриса доказала, что может постоять за себя перед такими легендами экрана, как Эмма Томпсон, Хью Грант и Алан Рикман. За роль обаятельной Марианны Дэшвуд — «чувственности» фильма — Уинслет получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Фильм также заслужил высокую оценку критиков.
Кейт Уинслет и Алан Рикман. Фото: кадр из к/ф «Разум и чувства» (1995)
Номинация на «Оскар» за «Титаник»
В аналогичной возвышенной роли Уинслет снялась вместе с Кристофером Экклстоном в фильме «Джуд», современной интерпретации романа Томаса Харди «Джуд безвестный». Затем она появилась в роли Офелии в фильме Кеннета Брана «Гамлет» (1996) и сразу попала в список лучших актрис благодаря роли Розы Девитт, героини рекордного блокбастера Джеймса Кэмерона «Титаник» (1997).
Фильм получил множество премий «Оскар», включая «лучшую картину» и «лучшую режиссуру», и принес Уинслет ее вторую номинацию на премию «Оскар», на этот раз за лучшую женскую роль.
Ее партнерша по фильму, Глория Стюарт, получила награду в категории актрис второго плана за роль Розы Девитт в старости. Две актрисы стали первыми в истории, получившими номинации за исполнение двух версий одного и того же персонажа.
Кейт Уинслет. Фото: кадр из к/ф «Титаник» (1997)
Сразу после выхода своего первого блокбастера Уинслет сделала два несколько неожиданных выбора для своих следующих проектов: «Отвратительный извращенец» (1999) и «Священный дым» (1999).
В фильме «Экспресс в Марракеш» Уинслет сыграла свободолюбивую мать-одиночку, которая привозит двух своих дочерей в духовный поход в Марракеш. В фильме Джейн Кэмпион «Священный дым» Уинслет сыграла Рут Бэррон, молодую женщину, которая присоединяется к религиозному культу.
Затем Уинслет вернулась к исторической драме в 2000 году с фильмом «Перо маркиза де Сада», фильмом о французском романисте Маркизе де Саде. В фильме Уинслет сыграла прачку, которая помогает маркизу (Джеффри Раш) тайно выносить его незаконные труды из сумасшедшего дома во время его пребывания там.
Кейт Уинслет. Фото: кадр из к/ф «Экспресс в Марракеш» (1998)
Еще больше наград и получение «Оскара»
В 2001 году Уинслет озвучила британский полнометражный анимационный фильм «Рождественская история». Песня из фильма «Что, если» с участием Уинслет в качестве ведущей вокалистки вошла в Топ-10 синглов в Великобритании. Ее самым заметным фильмом того года стала «Айрис», сценарий по книге Джона Бейли «Элегия для Айрис».
Вместе с коллегами по фильму Джуди Денч и Джимом Бродбентом Уинслет была номинирована на премию «Оскар», что стало вторым случаем, когда Уинслет и ее коллега по фильму получили номинации за то, что сыграли разные версии одного и того же персонажа.
Кейт Уинслет и Хью Бонневиль. Фото: кадр из к/ф «Айрис» (2001)
В том же году Уинслет снялась в роли взломщицы кодов в шпионской драме времен Второй мировой войны «Энигма» (2002). Она также появилась в роли репортера, берущего интервью у заключенного из камеры смертников в фильме «Жизнь Дэвида Гейла» с Кевином Спейси и Лорой Линни в главных ролях.
В 2004 году Уинслет снялась вместе с Джимом Керри в фильме Чарли Кауфмана «Вечное сияние чистого разума», который принес ей еще одну номинацию на премию «Оскар» за ее игру. Она также снялась вместе с Джонни Деппом в фильме «Волшебная страна» (2004), в котором исследуется вдохновение Дж.М. Барри для его самой известной работы «Питер Пэн». В фильме Уинслет сыграла овдовевшую мать четырех мальчиков, с которыми подружился Барри.
Кейт Уинслет. Фото: кадр из к/ф «Вечное сияние чистого разума» (2004)
Снова сыграв роль матери, Уинслет снялась в фильме «Как малые дети» (2006) в роли разочарованной женщины из пригорода, которая связывается с женатым мужчиной. За этот фильм она получила еще одну номинацию на премию «Оскар».
Продолжая сниматься в серьезных драмах, Уинслет снялась в фильмах «Дорога перемен» (2008) и «Чтец» (2008). В фильме «Дорога перемен» Уинслет снова объединилась со своим коллегой по «Титанику» Леонардо Ди Каприо в роли переживающей трудности супружеской пары из 1950-х годов.
«Чтец» исследует отношения между юным молодым человеком и взрослой женщиной (Уинслет) и их более позднюю встречу, когда ее отдают под суд за военные преступления. Фильм, наконец, принес известной актрисе ее первую премию «Оскар».
Кейт Уинслет и Давид Кросс. Фото: кадр из к/ф «Чтец» (2008)
Позже Уинслет получила «Золотой глобус» и премию «Эмми» за главную роль в минисериале «Милдред Пирс» (2011). Ранее эту роль играла Джоан Кроуфорд в полнометражной экранизации романа Джеймса М. Кейна 1945 года. В том же году Уинслет также снялась в фильме Романа Полански «Резня» с Джоди Фостер, Кристофом Вальцем и Джоном К. Рейли.
Кейт Уинслет. Фото: кадр из мини-сериала «Милдред Пирс» (2011)
«Дивергент» и дальнейший успех
Уинслет сыграла множество ролей. В 2013 году она появилась в ансамблевом комедийном фильме «Муви 43» с Хью Джекманом и Эммой Стоун. В том же году она также снялась в фильме «День труда» с Джошем Бролином, получив номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме.
Перейдя на территорию франшизы, Уинслет взяла на себя роль злодейки Джанин Мэтьюз в антиутопическом триллере 2014 года «Дивергент» и его продолжении 2015 года «Инсургент». В 2015 году она также снялась в роли исполнительного директора Apple Джоанны Хоффман в биографическом фильме «Стив Джобс», получив еще один «Золотой глобус» за свои усилия, а также седьмую номинацию на «Оскар» в своей карьере.
После главной роли в австралийской постановке «Месть от кутюр» (2015) Уинслет присоединилась к актерскому составу «Три девятки» (2016) и «Призрачная красота» (2016). В конце 2017 года она вернулась с двумя проектами: «Между нами горы», приключенческий фильм о выживании с Идрисом Эльбой, и «Колесо чудес» Вуди Аллена.
Позже в том же году было также объявлено, что поклонники «Титаника» получат еще один шанс посмотреть роман между Роуз и Джеком на большом экране. Билеты поступили в продажу 15 ноября на ограниченный тираж переработанной версии «Титаника», которую планируется показывать в 87 кинотеатрах, оборудованных системой Dolby Cinema, начиная с 1 декабря.
Кейт Уинслет. Фото: кадр из к/ф «Месть от кутюр» (2015)
Личная жизнь
Уинслет замужем за Недом Рокнроллом, племянником бизнес-магната Ричарда Брэнсона. Пара связала себя узами брака на частной церемонии в декабре 2012 года, и, как сообщается, Ди Каприо провожал Уинслет под венец.
Кейт Уинслет и Нед Рокнролл, 15 июня 2014 г. Шантийи, Франция. Фото: Global Look Press
Уинслет ранее была замужем за Сэмом Мендесом, известным британским режиссером и оскароносным режиссером фильма «Красота по-американски». Они также вместе работали над «Дорогой перемен».
У Уинслет и Мендеса есть общий ребенок, сын по имени Джо. У нее также есть дочь Миа от первого брака с Джимом Триплтоном. Пара познакомилась на съемках фильма «Экспресс в Марракеш», где он был помощником режиссера; они поженились в конце 1998 года и развелись в декабре 2001 года.
Кейт Уинслет и Сэм Мендес на вечеринке «Оскара» Vanity Fair, 22 февраля 2009 г. Фото: Global Look Press