Роза из «Титаника» и не только: как актриса Кейт Уинслет добилась успеха

Ранняя карьера

Кейт Элизабет Уинслет родилась 5 октября 1975 года в Рединге, Англия, и является внучкой двух театральных менеджеров (ее бабушка и дедушка по материнской линии основали репертуарный театр «Рединг») и дочерью двух актеров.

Уинслет начала сниматься в детстве, впервые появившись на британском телевидении в возрасте 7 лет в рекламе хлопьев. В 1988 году она появилась в телесериале «Психиатры»; три года спустя она бросила учебу, чтобы продолжить свою начинающую актерскую карьеру.

Уинслет появлялась на британской сцене в таких постановках, как Эдриан Моул и Питер Пэн, и имела повторяющуюся роль в британском ситкоме «Возврат», прежде чем получила свою дебютную роль в фильме «Небесные создания» (1994) режиссера Питера Джексона. В фильме Уинслет сыграла Джульет Халм, школьницу с туберкулезом, чья навязчивая дружба с одноклассницей приводит двух девочек к убийству матери одноклассницы, чтобы избежать разлуки.

Уинслет привлекла еще больше внимания своей следующей ролью в экранизации Энгом Ли романа Джейн Остин «Разум и чувства» (1995). Актриса доказала, что может постоять за себя перед такими легендами экрана, как Эмма Томпсон, Хью Грант и Алан Рикман. За роль обаятельной Марианны Дэшвуд — «чувственности» фильма — Уинслет получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Фильм также заслужил высокую оценку критиков.