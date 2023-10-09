Из бойз-бэнда — в модели: биография успешного исполнителя Зейна Малика

Кто такой Зейн Малик?
У Зейна Малика рано проявилась любовь к пению и выступлениям, и в возрасте 17 лет он появился в шоу The X Factor. Там он познакомился с четырьмя музыкантами и сформировал группу One Direction, которая впоследствии стала одним из самых популярных бойз-бэндов в истории музыки. Покинув One Direction в марте 2015 года, Малик произвел фурор в следующем году, выпустив свой дебютный сольный альбом Mind of Mine.
Зейн Малик и Гарри Стайлз из группы One Direction дают концерт на шоу «Сегодня» на Рокфеллер Плаза. 12 марта 2012 г. Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Зейн Малик (настоящее имя Зайн Джавадд Малик) родился 12 января 1993 года в Брэдфорде, городке, расположенном в графстве Западный Йоркшир на севере Англии. Он англо-пакистанского происхождения. Его отец, Ясер Малик, имеет пакистанские корни, а мать, Патрисия (известная как Триша), англичанка. У него есть старшая сестра Дония и две младшие сестры Валия и Сафаа. Семья Маликов принадлежит к мусульманской вере.
Малик вырос в Ист-Боулинге, расположенном к югу от центра города Брэдфорд. Он посещал начальную школу Лоуэр-Филдс и среднюю школу Тонг в Брэдфорде. Подростком он посещал курсы исполнительского искусства и появлялся в школьных постановках.
The X Factor
В 2010 году 17-летний Малик прошел прослушивание в Манчестере для участия в седьмом сезоне реалити-шоу The X Factor. Он спел Let Me Love You ритм-н-блюзового вокалиста Марио в качестве песни для прослушивания и был принят в следующий раунд.
Малик выбыл перед финальным раундом конкурса, но судьи Николь Шерзингер и Саймон Коуэлл объединили его с другими участниками Гарри Стайлсом, Найлом Хораном, Лиамом Пейном и Луисом Томлинсоном, чтобы сформировать новый номер на оставшуюся часть шоу.
Выступая как One Direction, эта группа стала одним из самых популярных финалистов в своем сезоне The X Factor. Хотя они закончили конкурс на третьем месте, они сразу же подписали контракт с музыкальным лейблом Syco Коуэлла.
Певцы Найл Хоран, Зейн Малик, Лиам Пейн, Гарри Стайлз и Луис Томлинсон из группы One Direction выступают во время своего тура 2012 года, 6 марта 2012 г. Дарем, Северная Каролина, США. Фото: Global Look Press
В одном направлении
One Direction возглавили чарты поп-музыки со своим первым синглом What Makes You Beautiful, выпущенным в сентябре 2011 года в Соединенном Королевстве. Их дебютный альбом Up All Night стал бестселлером как в Соединенном Королевстве, так и в Соединенных Штатах в 2012 году. Малик много гастролировал с One Direction, встречаясь с молодыми поклонницами группы по всему миру.
В марте 2015 года Малик удивил поклонников, выбыв из мирового турне группы. Представитель группы написал в Твиттере, что «Зейн был уволен из-за стресса и летит обратно в Великобританию, чтобы восстановить силы». 25 марта Малик объявил, что навсегда покидает One Direction. Он заявил:
«Спустя пять лет я чувствую, что сейчас для меня самое подходящее время покинуть группу. Я хотел бы извиниться перед фанатами, если я кого-то подвел, но я должен делать то, что нравится моему сердцу».
Сольная карьера
Вскоре после ухода из One Direction Малик начал свою сольную музыкальную карьеру с демоверсии I Don't Mind, которая была выложена в Сеть продюсером Naughty Boy. Вскоре последовали официальные синглы, в том числе Pillowtalk и It's You.
Оба этих трека вошли в его первый альбом Mind of Mine, который дебютировал под номером 1 как в Великобритании, так и в США весной 2016 года. Позже в том же году Малик также добился коммерческого успеха благодаря сотрудничеству с Тейлор Свифт над песней I Don't Wanna Live Forever из саундтрека к фильму «На пятьдесят оттенков темнее».
Начиная с апреля 2018 года Малик выпустил серию синглов со своего второго сольного альбома, в том числе Let Me, Entertainer и Sour Diesel. Долгожданный альбом Icarus Falls, наконец, появился в декабре и получил в основном положительные отзывы, несмотря на то что не достиг коммерческого успеха своего предшественника.
В 2019 году Малик в паре с Жавией Уордом записал версию A Whole New World из саундтрека к фильму «Аладдин». В том же году он также сотрудничал с Shaed для ремикса Trampoline и присоединился к диджеям R3hab и Jungleboi над треком Flames.
Малик выпустил свой третий сольный альбом «Никто не слушает» в январе 2021 года.
Зейн Малик выступает на шоу Wango Tango в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, 2016. Фото: Global Look Press
Мода
Уход Малика за пределы One Direction также дал ему возможность продолжить свои интересы в области моды. В начале 2017 года он объединился с дизайнером обуви Джузеппе Занотти, чтобы запустить линию мужской обуви. Он также был креативным директором коллекции Versace, которая дебютировала той весной.
Личная жизнь
В составе One Direction Малика считали «плохим парнем» группы из-за его озорного поведения, множества татуировок и крашеных волос. Впервые оказавшись в центре внимания, он встречался с Женевой Лейн, Ребеккой Фергюсон и Перри Эдвардс, бывшими участниками X Factor.
В августе 2013 года Малик обручился с Перри Эдвардс, солисткой группы Little Mix. Пара распалась два года спустя. Затем в конце 2015 года Малик начал встречаться с моделью Джиджи Хадид. После расставания в марте 2018 года пара помирилась в конце 2019 года.
В апреле 2020 года сообщалось, что Малик и Хадид вместе ждут первенца. В сентябре у них родилась дочь Кхай.
Зейн Малик и Джиджи Хадид на гала-вечере Института костюма в Метрополитен-музее 2 мая 2016 года в Нью-Йорке. Фото: Global Look Press