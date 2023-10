Из бойз-бэнда — в модели: биография успешного исполнителя Зейна Малика

В одном направлении

One Direction возглавили чарты поп-музыки со своим первым синглом What Makes You Beautiful, выпущенным в сентябре 2011 года в Соединенном Королевстве. Их дебютный альбом Up All Night стал бестселлером как в Соединенном Королевстве, так и в Соединенных Штатах в 2012 году. Малик много гастролировал с One Direction, встречаясь с молодыми поклонницами группы по всему миру.

В марте 2015 года Малик удивил поклонников, выбыв из мирового турне группы. Представитель группы написал в Твиттере, что «Зейн был уволен из-за стресса и летит обратно в Великобританию, чтобы восстановить силы». 25 марта Малик объявил, что навсегда покидает One Direction. Он заявил: