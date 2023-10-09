Из бойз-бэнда — в модели: биография успешного исполнителя Зейна Малика

Сольная карьера

Вскоре после ухода из One Direction Малик начал свою сольную музыкальную карьеру с демоверсии I Don't Mind, которая была выложена в Сеть продюсером Naughty Boy. Вскоре последовали официальные синглы, в том числе Pillowtalk и It's You.

Оба этих трека вошли в его первый альбом Mind of Mine, который дебютировал под номером 1 как в Великобритании, так и в США весной 2016 года. Позже в том же году Малик также добился коммерческого успеха благодаря сотрудничеству с Тейлор Свифт над песней I Don't Wanna Live Forever из саундтрека к фильму «На пятьдесят оттенков темнее».

Начиная с апреля 2018 года Малик выпустил серию синглов со своего второго сольного альбома, в том числе Let Me, Entertainer и Sour Diesel. Долгожданный альбом Icarus Falls, наконец, появился в декабре и получил в основном положительные отзывы, несмотря на то что не достиг коммерческого успеха своего предшественника.

В 2019 году Малик в паре с Жавией Уордом записал версию A Whole New World из саундтрека к фильму «Аладдин». В том же году он также сотрудничал с Shaed для ремикса Trampoline и присоединился к диджеям R3hab и Jungleboi над треком Flames.

Малик выпустил свой третий сольный альбом «Никто не слушает» в январе 2021 года.