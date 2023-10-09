Став звездой кино, ушла в монастырь, затем вернулась на экран: творческий путь актрисы Екатерины Васильевой

После своей бурной молодости актриса Екатерина Васильева захотела уйти в монастырь. Играя на сцене и в кино, она стала отказываться от ролей, если не получала на них благословение своего батюшки. В зрелом возрасте артистка все же бросила карьеру, сосредоточившись на духовной жизни.

Детство и юность

Екатерина Васильева (не путать с другой актрисой Татьяной Васильевой) родилась 15 августа 1945 года в Москве, в интеллигентной семье. Отец Сергей Васильев — известный советский поэт-песенник, мать Олимпиада Макаренко — племянница писателя Антона Семеновича Макаренко.

Родители познакомились в конце войны. После Кати в семье появился еще один ребенок — Антон, впоследствии ставший публицистом, режиссером и экологом. Однако, когда девочке было 12 лет, папа и мама решили развестись. Отец не особо помогал деньгами бывшей жене, и юной Екатерине пришлось работать, чтобы поддержать мать.

Днем девочка разносила почту, а вечером бегала заниматься в театральную студию. Времени на уроки у нее почти не оставалось, и Васильева была далеко не лучшей ученицей. Но в 1962 году она смогла поступить в знаменитый ВГИК, в мастерскую Владимира Белокурова.