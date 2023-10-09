Став звездой кино, ушла в монастырь, затем вернулась на экран: творческий путь актрисы Екатерины Васильевой

После своей бурной молодости актриса Екатерина Васильева захотела уйти в монастырь. Играя на сцене и в кино, она стала отказываться от ролей, если не получала на них благословение своего батюшки. В зрелом возрасте артистка все же бросила карьеру, сосредоточившись на духовной жизни.
Детство и юность
Екатерина Васильева (не путать с другой актрисой Татьяной Васильевой) родилась 15 августа 1945 года в Москве, в интеллигентной семье. Отец Сергей Васильев — известный советский поэт-песенник, мать Олимпиада Макаренко — племянница писателя Антона Семеновича Макаренко.
Родители познакомились в конце войны. После Кати в семье появился еще один ребенок — Антон, впоследствии ставший публицистом, режиссером и экологом. Однако, когда девочке было 12 лет, папа и мама решили развестись. Отец не особо помогал деньгами бывшей жене, и юной Екатерине пришлось работать, чтобы поддержать мать.
Днем девочка разносила почту, а вечером бегала заниматься в театральную студию. Времени на уроки у нее почти не оставалось, и Васильева была далеко не лучшей ученицей. Но в 1962 году она смогла поступить в знаменитый ВГИК, в мастерскую Владимира Белокурова.
Молодая Екатерина Васильева в фильме «На завтрашней улице». Фото: кадр из фильма 1965 года
Екатерина сразу же заняла место среди самых ярких и талантливых студенток на курсе. Учившийся вместе с ней Сергей Соловьев вспоминал ее как неотразимую и раскованную девушку. При этом рыжеволосая Васильева не отличалась особой красотой. Она была высокой, курила и легко могла употребить в речи бранное словцо, однако умела завоевать всеобщее внимание и затмить признанных красавиц.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Карьера актрисы
Окончив учебу, Екатерина устроилась в Театр имени Ермоловой. Затем в 1970 году она перешла в «Современник», где за три года сыграла множество ролей. И в 1973-м состоялся ее приход на службу в знаменитый МХАТ, в котором на тот период блистал по-настоящему звездный актерский состав.
Екатерина Васильева в молодости. Фото: vk.com / publicvasilevaes
Васильева блистала во многих мхатовских спектаклях: «Вагончик», «Обвал», «Тамада», «Игры женщин», «Любовь как тихий вечер». В 1981-м ей присудили звание заслуженной артистки РСФСР, а через пять лет — народной артистки. Однако в 1987 году, на пике славы, звезда неожиданно заявила, что уходит из труппы, дабы сменить служение театру на служение церкви.
Причем это случилось накануне большого гастрольного тура по Японии. Олег Ефремов наотрез отказался подписывать заявление об увольнении, а многие коллеги и друзья не поняли желание актрисы. Ведь гастроли за рубежом были делом прибыльным и почетным.
Но Васильева уже начала воспринимать театр через призму веры — как насмешку над церковью и нечистое явление. Она не собиралась обожествлять режиссеров и умирать на сцене. Но, тем не менее, отыграла в спектаклях еще несколько лет, находя единомышленников в творческой среде.
Екатерина Васильева в фильмах «Вас вызывает Таймыр» и «Бумбараш». Фото: кадры из фильмов 1970 и 1971 годов
В 1993 году Екатерина Сергеевна всерьез решила оставить сцену и кинематограф, отправившись послушницей в Толгский монастырь (Ярославль). Позже стало известно, что она служит казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
В 1996-м женщина неожиданно вернулась в кино, сыграв Екатерину Медичи в телесериалах «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро». После этого она продолжила активно сниматься и даже участвовать в спектаклях различных театров.
Однако, придя к вере, Васильева стала более избирательно относиться к выбору ролей. На каждую съемку она спрашивала благословения у своего духовного отца Владимира Волгина.
А в августе 2021 года актриса приняла постриг и стала монахиней в женском монастыре Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь в Новой Москве, получив новое имя Василиса. После этого ее творческая карьера якобы окончательно завершилась.
Екатерина Васильева в фильме «Соломенная шляпка». Фото: кадр из фильма 1974 года
Фильмография
Актриса впервые появилась на экранах в 1965 году — воплотила небольшие роли в картинах «Звонят, откройте дверь» и «На завтрашней улице». Потом долгое время играла пани Эльжбету в «Кабачке «13 стульев».
Далее каждый год ей доставалось по несколько ролей в кино. Стоит отметить картины «Адам и Хева» (1969, главная роль), «Вас вызывает Таймыр» (1970), «Эта веселая планета» (1973), «Не болит голова у дятла» (1974), «Воздухоплаватель» (1975, главная роль), «Двадцать дней без войны» (1976), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Поздние свидания» (1980), «Чародеи» (1982), «Преферанс по пятницам» (1984, главная роль), «Визит дамы» (1989, главная роль).
Васильева сыграла атаманшу в «Бумбараше» (1971), Анаис в «Соломенной шляпке» (1974), Эмилию в «Обыкновенном чуде» (1978), тетю Полли в «Приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981), Шерли Холмс в «Мой нежно любимый детектив» (1986).
Екатерина Васильева в фильме «Обыкновенное чудо». Фото: кадр из фильма 1978 года
В новом веке, после возвращения в кино Екатерина Сергеевна заявила о себе в мелодраме «Приходи на меня посмотреть» (2000, номинация на «Нику»), драме «Мой осенний блюз» (2008), снятом в Америке фильме «Марафон» (2012), комедии «Тетушки» (2013) и проникновенной картине «Аниматор» (2018).
Она также снялась в сериалах «Под крышами большого города» (2002), «Участок» (2003), «Легенда о Тампуке» (2004), «Люба, дети и завод…» (2005), «Важнее, чем любовь» (2006), «Громовы. Дом надежды» (2007), «Васильевский остров» (2008), «Анна Каренина» (2009), «Индус» (2010), «Королева бандитов» (2013) и многих других.
В 2020 году на экраны вышла комедия Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка!», в которой Васильева в очередной раз сыграла бабушку. После этого состоялся ее уход в монастырь.
Екатерина Васильева в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Фото: кадр из фильма 1981 года
При огромном успехе у зрителей Васильева признается, что никогда не любила кино и снималась только ради денег. Единственным стоящим фильмом в своей карьере она считает «Визит дамы».
Личная жизнь
Первым мужем Васильевой стал кинорежиссер Сергей Соловьев. Но прожили вместе они недолго – паре приходилось скитаться по съемным квартирам и жить впроголодь. Однако супруги сумели расстаться друзьями.
Второго мужа — драматурга и писателя Михаила Рощина — Екатерина, по сути, увела из семьи, причем в первый же день знакомства. Пара впервые встретилась в ресторане, куда их обоих пригласил Олег Ефремов.
Рощин и Васильева так же не имели собственного угла и снимали жилье. Но когда слава и успех настигли их, когда наконец появились деньги и квартира, взаимные чувства супругов закончились. Со вторым мужем, как и со всеми своими мужчинами, актриса осталась в дружеских отношениях.
Екатерина Васильева с сыном Дмитрием. Фото: vk.com / publicvasilevaes
Михаил отмечал в интервью, что его супруга была гремучей смесью дурного нрава и невероятного таланта. Говоря о первом, он имел в виду ее пристрастие к алкоголю.
Во этом браке родился единственный сын Васильевой — Дмитрий Рощин. Когда мальчик болел, актриса обратилась за помощью к врачу Екатерине Трубецкой, а та оказалась наследницей дворянского рода и привела Екатерину в храм. После этого артистка поняла, что живет неправильно, и в 33 года приняла крещение.
«Нам искалечили жизнь, отняв бога. Если бы я знала, что делаю, никогда не прожила бы свою жизнь так, как прожила. Все, что я делала, было от безбожия, гордыни, тщеславия», — говорила она.
Сын Дмитрий хотел пойти по стопам родителей и тоже окончил ВГИК. Но со временем с подачи матери углубился в веру, занял должность в РПЦ и стал настоятелем храма Святителя Николая на Трех горах. У него в браке восемь детей — внуков актрисы. В одном из интервью Васильева рассказала, что называет сына «отче» — как положено обращаться к людям, облаченных саном.
Екатерина Васильева с сыном, протоиереем Димитрием Рощиным. Фото: vk.com / publicvasilevaes
Став монахиней, Екатерина Сергеевна одно время несла послушание по выгулу коз, но из-за проблем со здоровьем, приведших к замене сустава, оставила это занятие. Появившись в YouTube-проекте сына, женщина объяснила свой уход в монастырь желанием благочестиво встретить финал жизни.
Интересные факты
Екатерина Васильева является подругой актрисы Евгении Добровольской и ее проводником в вопросах веры. Она согласилась стать крестной мамой сына Добровольской и Михаила Ефремова — Николая.
Также Васильева была крестной матерью для умершего актера Владислава Галкина.
Актриса сыграла в отечественном блокбастере «Черная молния» 2009 года — создательницу супермашины.
Екатерина Васильева на похоронах Сергея Соловьева. Фото: Global Look Press