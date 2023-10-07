«Позади крутой поворот»: как Анне Вески очаровала советскую публику и осталась востребована на долгие годы

Анне Вески – певица из Эстонии, завоевавшая популярность на территории всего СССР. Спустя годы она прекрасно выглядит и продолжает выступать. Артистка не прибегала к пластическим операциям – секрет ее внешности кроется в любви, которая пропитала насыщенную жизнь звезды эстрады.

Детство и юность

Анне Ваарман (фамилия певицы при рождении) родилась 27 февраля 1956 года в эстонском городе Рапла. Отец Ильмар-Тынис работал водителем, а мать Эллен - продавщицей. Однако, несмотря на обычные профессии, родители будущей певицы были творческими людьми, играли на народных инструментах.

Они отдали дочь вместе с братом Мати в музыкальную школу, где дети выступали в самостоятельно сформированном коллективе. Мальчик впоследствии также посвятил жизнь искусству, став известными клавишником.

Анне же не делала ставку на творчество и пошла получать высшее техническое образование. Однако талантливую девушку пригласили петь в местную филармонию, где она начала выступать в составе ВИА «Мобиле» вместе со своим братом. Ансамбль быстро стал популярным. Сначала музыканты отправились в гастрольный тур, а затем засветились на телевидении.