«Позади крутой поворот»: как Анне Вески очаровала советскую публику и осталась востребована на долгие годы

Анне Вески – певица из Эстонии, завоевавшая популярность на территории всего СССР. Спустя годы она прекрасно выглядит и продолжает выступать. Артистка не прибегала к пластическим операциям – секрет ее внешности кроется в любви, которая пропитала насыщенную жизнь звезды эстрады.
Детство и юность
Анне Ваарман (фамилия певицы при рождении) родилась 27 февраля 1956 года в эстонском городе Рапла. Отец Ильмар-Тынис работал водителем, а мать Эллен - продавщицей. Однако, несмотря на обычные профессии, родители будущей певицы были творческими людьми, играли на народных инструментах.
Они отдали дочь вместе с братом Мати в музыкальную школу, где дети выступали в самостоятельно сформированном коллективе. Мальчик впоследствии также посвятил жизнь искусству, став известными клавишником.
Анне же не делала ставку на творчество и пошла получать высшее техническое образование. Однако талантливую девушку пригласили петь в местную филармонию, где она начала выступать в составе ВИА «Мобиле» вместе со своим братом. Ансамбль быстро стал популярным. Сначала музыканты отправились в гастрольный тур, а затем засветились на телевидении.
Анне Вески в молодости. Фото: anneveski.com
Личная жизнь
Фамилия Вески досталась певица от первого мужа Яака Вески – поэта и автора ее первых песен. Однако творческий союз распался спустя четыре года брака (1977-1981) из-за ревности и зависти мужчины. Накал страстей в семье становился опасным для жизни, поэтому супруги разорвали отношения. Девушке буквально пришлось сбежать из дома с ребенком на руках.
Поэт тяжело переживал развод и после расставания прожил чуть больше десяти лет. Несмотря на устроенные им скандалы, певица с теплом вспоминает о первом муже. От Яака у Анне родилась дочь Керли, которая впоследствии стала дипломатом и подарила знаменитой матери двоих внуков.
Артистка недолго жила в одиночестве. На своем сольном концерте в Таллине она встретила новую любовь - Бенно Бельчикова. Уже в 1982 году влюбленные расписались. Певица сделала второго мужа своим гастрольным директором. Они стали вместе колесить по городам и странам, вследствие чего ревности между супругами не возникало.
У Бенно уже росла дочь от первого брака, поэтому пара решила не заводить совместных детей, но порой Вески сожалела об этом решении.
Анне Вески и Бенно Бельчиков. Фото: соцсети
Супруги поселились в просторном загородном доме под Таллинном и часто принимали у себя друзей за большим столом. Готовил для компании муж, причем делал это мастерски. В интервью Анне признавалась, что в хозяйстве от нее мало толку – именно Бенно создает домашний уют.
Полный любви и счастья второй брак продлился 40 лет. Певица считает, что это отразилось и на ее внешности, так как с годами она не растеряла привлекательности: звезда прекрасно получается на фото и может даже попозировать в купальнике.
Анне Тынисовна уверяет, что не прибегала к пластическим операциям, хотя ничего против них не имеет. По информации из СМИ, рост артистки составляет 165 сантиметров, а вес не превышает 65 килограммов. Ради здоровья она много времени проводит на свежем воздухе, регулярно посещает сауну и использует натуральный скраб для повышения упругости кожи.
В одном из интервью Вески призналась, что, когда нужно сбросить пару лишних кило перед мероприятием, она садится на строгую диету. Два дня певица питается только кефиром и хлебцами, при этом усиливая физические нагрузки. В последние годы звезда также увлеклась йогой.
Анне Вески. Фото: anneveski.com
Музыкальная карьера
В молодости Анне Вески предпочитала выступать в составе ВИА, но затем постепенно перешла в разряд сольных певиц. Широкая известность пришла к ней в 1980 году благодаря исполнению хита «Королева розового сада».
Самыми популярными песнями артистки стали «Позади крутой поворот» и «Листья ушедшего лета». Клипы на них транслировались по центральному телевидению. Также поклонникам запомнились композиции «Остров любви», «Самба с Марадоной» и «Межсезонье».
Национальный акцент придавал изюминку пению вокалистки. Вместе с другими известными эстонцами Яаком Йоалой и Тынисом Мяги ей удалось покорить русскоязычную аудиторию.
В период с 1978 по 2013 годы Вески выпустила 29 пластинок с песнями на эстонском и русском языках. Тексты и музыку для Анне Тынисовны сочиняли лучшие композиторы и поэты-песенники СССР, ее альбомы расходились огромными тиражами. К тому же, она стала звездой радио и ТВ, ее активно приглашали на записи передач и фестивали.
Гастрольный график артистки был весьма загруженным, но в поездках рядом с Анне всегда бы ее любимый муж Бенно, трудивший на посту концертного директора звезды.
После развала Советского Союза супруги пробовали заняться бизнесом – вложились в пошив и распространение меховых изделий. Однако это коммерческое предприятие продержалось на плаву недолго, и вскоре пара вернулась к тому, что умеет делать лучше всего, – концертам и песенному творчеству.
Со временем Вески сосредоточилась на эстонской публике, но о гостеприимной России не забывала. В новом веке она участвовала в съемках музыкальных передач для российского телевидения. Например, вместе с Димой Биланом исполнила его песню «Невозможное возможно» на НТВ, неоднократно пела дуэтом с Сергеем Пенкиным популярную композицию «Прости за любовь».
В 2007 году в Москве состоялся большой концерт, посвященный Анне Вески. Певица исполнила множество дуэтов со звездами российской эстрады. Публику приятно удивило ее выступление в паре с молодым исполнителем Антоном Макарским, который в тот момент находился на волне популярности. Вокалисты исполнили вместе композицию «Спасибо тебе».
В 2016 году певица приняла предложению своих московских друзей и отметила 60-летие в столице РФ, где состоялись ее юбилейный концерт в культурном центре «Москвич», а также выступление в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
Анне Вески в Кремле. Фото: Global Look Press
В июле 2018-го Вески достался статус хедлайнера первого музыкального фестиваля Baltic Sun в Нарве. В том же году артистка отмечала 40 лет своей творческой деятельности, гастролируя по городам Эстонии и России.
Пандемия 2020-го серьезно ударила по бюджету певицы. В прессе прошла информация, что звезде эстрады даже пришлось сдавать квартиру в Таллине, чтобы иметь заработок. В одном из интервью Анне Тынисовна признала, что финансовая ситуация ужасная, но на счете все есть кое-какие средства.
В 2021 году, вместе со снятием ограничений, певица проехалась с гастролями по родной республике. Она также продолжила появляться на эстонском телеканале ETV. В свой 65-летний юбилей Вески пришла в телестудию и представила зрителям новый сингл See, mis meid kokku viis («То, что нас вместе свело»), написанную Игорем Крутым.
«Песня хорошо подходит этому году, ведь летом нашему браку с Бенно Бельчиковым – 40 лет. Конечно, песня посвящена как ему, так и всем, кто будет праздновать годовщины свадеб. Да и вообще всем, кто кого-то любит», - отметила артистка.
Анне Вески на Таллинской неделе моды в 2019 году. Фото: Global Look Press
За вклад в развитие культуры Анне Тынисовна неоднократно награждалась различными премиями и званиями (заслуженная артистка Эстонской ССР с 1984 года, российский орден Дружбы в 2011-м), в ее копилке несколько побед на всесоюзных конкурсах певцов и статуэток «Песня года».
О певице снят ряд документальных фильмов. Кроме того, она несколько раз снималась в художественных картинах. Кстати, в «нулевых» у нее была роль в комедийном сериале Дмитрия Нагиева «Осторожно, Задов!»
Анне Вески сегодня
1 марта 2022 года любимый супруг певицы скончался, не дожив до 75 лет. Похоронив Бенно, звезда эстрады сильно скорбела, но концерты помогли ей справиться с горем.
В 2023 году она продолжила гастролировать и появляться в эфире телешоу. Кроме того, у женщины появилась новая цель – получить водительские права. Раньше ведь ее возил муж, а теперь она сама села за руль семейного автомобиля.
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Интересные факты
За свою карьеру Анне Вески только один раз выступала под фонограмму. Стоять на сцене и просто открывать рот, певице настолько не понравилось, что она решила работать на концертах только вживую.
Артистка старается не изменять себе: еще с 80-х годов носит свою фирменную стрижку «под Вески», почти не меняя ее.
В 2018 году в Таллине запустили красивый трамвай, названный в честь Анне Вески. Артистка не ожидала такой почести, но оказалась не против.