Мама-пацанка с тяжелой судьбой и лапочкой-дочкой: кто такая Анна Тихомирова

Придя в реалити-шоу «Пацанки», участница из Тюмени Анна Тихомирова призналась, что имеет три судимости. Но, несмотря на трудное детство и криминальное прошлое, девушка решила стать хорошей матерью и вырастить своего ребенка счастливым.

Трудное детство

Анна родилась 23 августа 1995 года в Магнитогорске. Девочка воспитывалась в неблагополучной семье, все члены которой имели проблемы с законом и могли передать ребенку только криминальные наклонности.

Позже юная Аня была удочерена нормальной семьей, но все равно сошла на кривую дорожку и попала за решетку. В возрасте, когда нужно сидеть за учебниками, она сидела в колонии для несовершеннолетних за непредумышленное убийство в целях самообороны.

В 16 лет девушка без ума влюбилась в парня и уже решила встать на путь исправления. Однако ее молодой человек оказался эмоционально нестабильным и начал распускать руки. Даже новость о том, что его подруга забеременела, не остановила систематические избиения. В результате дочка Анны родилась с врожденными патологиями и гематомами на теле.