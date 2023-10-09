Мама-пацанка с тяжелой судьбой и лапочкой-дочкой: кто такая Анна Тихомирова

Придя в реалити-шоу «Пацанки», участница из Тюмени Анна Тихомирова призналась, что имеет три судимости. Но, несмотря на трудное детство и криминальное прошлое, девушка решила стать хорошей матерью и вырастить своего ребенка счастливым.
Трудное детство
Анна родилась 23 августа 1995 года в Магнитогорске. Девочка воспитывалась в неблагополучной семье, все члены которой имели проблемы с законом и могли передать ребенку только криминальные наклонности.
Позже юная Аня была удочерена нормальной семьей, но все равно сошла на кривую дорожку и попала за решетку. В возрасте, когда нужно сидеть за учебниками, она сидела в колонии для несовершеннолетних за непредумышленное убийство в целях самообороны.
В 16 лет девушка без ума влюбилась в парня и уже решила встать на путь исправления. Однако ее молодой человек оказался эмоционально нестабильным и начал распускать руки. Даже новость о том, что его подруга забеременела, не остановила систематические избиения. В результате дочка Анны родилась с врожденными патологиями и гематомами на теле.
Анна Тихомирова с короткими и длинными волосами. Фото: соцсети
Чтобы изменить свою печальную судьбу Тихомирова отправилась в шоу «Пацанки», куда как раз приглашают девушек с тяжелым прошлым. Нередко в передачу попадают бывшие уголовницы, жертвы насилия и страдающие от зависимости. У Анны были знакомые среди участниц ранних сезонов проекта.
«Пацанки»
Тихомирова (также известная как Тихая) попала в шестой сезон реалити (2021 год) – вместе с Дарьей Громовой, Николь Нуриевой и другими девушками, жаждущими изменений.
Правда, ее отправили домой еще до финала проекта. Оказалось, что Анне в Школу Леди через забор передавались алкоголь и сигареты, а это в учебно-воспитательном заведении запрещено. Несколько раз девушку прощали, но она исчерпала чашу терпения организаторов.
Однако строгий, но справедливый директор Лаура Лукина отметила, что без помощи преподавателей Тихомирова не останется.
Анна Тихомирова (в центре) в шоу «Пацанки». Фото: кадр из эфира канала «Пятница!»
Личная жизнь
Маяком света и надежды в сложной жизни Анны является ее дочь Настя. Чтобы одеть и накормить ребенка, оплатить садик и музыкальную школу, Тихомирова даже опускалась до разбоя. Ради девочки «пацанка» мечтает измениться и стать ответственной матерью.
Сама Анна носит короткую стрижку и одевается в стиле унисекс. Но дочь рисует ее в платье и спрашивает, когда же мама наконец отрастит волосы. Кстати, в 2022 году экс-участница реалити нарастила длинные волосы, но быстро избавилась от них, вернувшись к привычной прическе.
Воспитывать ребенка девушке помогают приемные родители. А вот отношения с отцом ее дочери так и не сложились, но мужчина время от времени участвует в жизни девочки.
Анна Тихомирова с дочерью. Фото: соцсети
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В мае 2022 года прошла новость о том, что Тихомирова перенесла инсульт и теперь просит деньги на лечение. По словам Анны, после инцидента у нее появилась мигрень, начали пропадать зрение и слух. Без срочного лечения врачи прогнозировали девушке отек головного мозга. И даже с учетом экстренной медицинской помощи она будет вынуждена до конца жизни сидеть на таблетках.
В декабре этого же года Анна вновь оказалась в больнице, но уже в психиатрической. Якобы проблемы со здоровьем привели к затяжной депрессии у девушки, финалом которой стала попытка суицида.