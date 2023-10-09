Русская «Аленушка», променявшая столичную суету на коз и частный дом: чем прославилась блогер-миллионник Поля из деревки

Биография знаменитости

Красивая, естественная и дружелюбная Поля из деревки живет вдали от суеты и ежедневной изматывающей гонки за различными благами. Девушка обрела гармонию в глухой деревне, где нашла все нужное для счастья. Миллионы подписчиков в соцсетях следят за ее остроумными и душевными видео, где блогер высмеивает современные тренды и «ловит хайп» на природе.

В детстве мечтала стать ученым и не любила вечеринки

Полина (фамилия достоверно не известна) родилась 2 января 1992 года в Муроме. Позже блогер переехала в Нижний Новгород, а затем в Москву. В детстве она мечтала стать ученым, и ее кумиром был Никола Тесла. Девочке казалось, что заниматься наукой — значит жить ценной и наполненной смыслом жизнью.

Сейчас большую радость в жизни Поле приносит приобретение новых знаний. Она любит учить что-то, разбираться, погружаться в интересный предмет с головой, например, изучать итальянский язык.

Девушка никогда не понимала молодежных тусовок и посещала их только за компанию с подругой. Полина везде чувствовала себя чужой и одинокой, а потому держалась обособленно.