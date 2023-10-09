Русская «Аленушка», променявшая столичную суету на коз и частный дом: чем прославилась блогер-миллионник Поля из деревки

Биография знаменитости
Красивая, естественная и дружелюбная Поля из деревки живет вдали от суеты и ежедневной изматывающей гонки за различными благами. Девушка обрела гармонию в глухой деревне, где нашла все нужное для счастья. Миллионы подписчиков в соцсетях следят за ее остроумными и душевными видео, где блогер высмеивает современные тренды и «ловит хайп» на природе.
В детстве мечтала стать ученым и не любила вечеринки
Полина (фамилия достоверно не известна) родилась 2 января 1992 года в Муроме. Позже блогер переехала в Нижний Новгород, а затем в Москву. В детстве она мечтала стать ученым, и ее кумиром был Никола Тесла. Девочке казалось, что заниматься наукой — значит жить ценной и наполненной смыслом жизнью.
Сейчас большую радость в жизни Поле приносит приобретение новых знаний. Она любит учить что-то, разбираться, погружаться в интересный предмет с головой, например, изучать итальянский язык.
Девушка никогда не понимала молодежных тусовок и посещала их только за компанию с подругой. Полина везде чувствовала себя чужой и одинокой, а потому держалась обособленно.
Полина в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Блогер с уважением и любовью говорит о родителях, при этом в юном возрасте доставила им немало проблем. Она была бунтующим подростком и в знак протеста перекрашивала волосы в кричащие цвета, самостоятельно проколола губу и относилась к окружающим с демонстративным вызовом.
Когда настал черед определяться с будущей профессией, она поступила на актерский факультет, но уже на второй год обучения поняла, что ошиблась с выбором. В период поисков себя Полина успела поработать официанткой и продавцом-консультантом.
Переезд в деревню и обретение гармонии
Переезд в деревню не был обусловлен желанием создавать какой-то эксклюзивный контент. Поля на тот момент вовсе не имела страницы в соцсетях и завела ее только два года спустя. Сначала девушка не планировала оставаться в селе, но, проведя там пару недель, почувствовала, что этот ритм жизни подходит ей идеально. Возвращаться в город девушка уже не захотела.
Поля из деревки. Фото: соцсети
Оказалось, что ее потребности невелики, а в сельских условиях и вовсе критично малы. Она не нуждалась в косметике и обширном гардеробе, предпочитая старые майки и одну-единственную пудру.
В деревне Полина оказалась отгорожена от лишнего информационного шума, а общение с сельскими жителями открыло в ней дополнительный ресурс. Их опыт, быт и образ мыслей оказался интересен городской девушке.
Страничку в соцсетях она завела в 2017 году и стала выкладывать в нем ироничные зарисовки о деревенских буднях, используя для описания гламурный пафосный сленг. Она высмеивала модные тренды, включая повальное увлечение психологией отношений и тренингами по личностному росту. Вместо фото в купальнике она выкладывает на странице снимки в компании куриц и коз.
Поля из деревки. Фото: соцсети
Прирост подписчиков и знакомство с Амираном Сардаровым
Аккаунт быстро набрал популярность, став миллионником. Секретами успеха его создательница поделилась в шоу блогера Амирана Сардарова, которому рассказала, что работает над блогом самостоятельно — от идеи до реализации.
Блогер не стремится продвигать сельскую жизнь в массы, она уверена, что каждый должен жить там, где ему хорошо. Городская повседневность с пробками, кредитами и карьерными гонками не лучше и не хуже деревенских будней с заботами о хозяйстве.
Личная жизнь блогера и вредные привычки
В блоге Поля не касается личной жизни и старается держать некоторые факты биографии в большом секрете. Например, не делится фамилией и названием деревни, чтоб избежать лишних проблем, связанных с популярностью.
Из-за переезда Полина отказалась от большого пласта общения, о чем не жалеет. Взамен у нее освободилось много времени для просмотра кино и сериалов, чтения интересных книг, поиска и прослушивания новой музыки.
Поля из деревки с местным жителем. Фото: соцсети
Блогер предпочитает питаться тем, что приготовила сама, выращивает на огороде овощи, которые с удовольствием ест сразу с грядки. В деревне нет магазина, поэтому запасаться провизией приходится заранее.
Поля не имеет вредных привычек, «за исключением редких чипсиков», а изменение сознания при помощи алкоголя и курения ее не интересует. Девушка предпочитает заваривать свежий чай, видя в этом пользу и интерес.
Поля из деревки сейчас
В 2021 году Поля участвовала в проекте «Антитревел», который снимал YouTube-канал «Редакция». На пару с фотографом-документалистом Дмитрием Марковым она посещает отдаленные и малопривлекательные уголки страны, где пытается узнать, чем живет российская глубинка. Полина с парнем успели наведаться в Ныроб, Урюпинск и Ейск, откуда поделились социально-бытовыми зарисовками.
Поля из деревки с фотографом Дмитрием Марковым. Фото: соцсети
Полина с парнем успели наведаться в Ныроб, Урюпинск и Ейск, откуда поделились социально-бытовыми зарисовками.
Тем временем блогер не оставляет работу над аккаунтом в соцсетях, регулярно пополняя его свежими видео. Даже рекламные интеграции в нем смотрятся свежо, смешно и увлекательно.