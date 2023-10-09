Дочь политика и олицетворение русской моды на Западе: что известно о fashion-журналисте Мирославе Думе

Биография знаменитости

Мирослава Дума — российский предприниматель, инвестор и филантроп, чье имя хорошо известно в сфере международной моды. Способность умело улавливать современные тенденции и развиваться в согласии с ними направили девушку на путь создания актуальной fashion-ниши.

Родилась в семье бизнесмена, проявляла способности к гуманитарным наукам с детства

Мирослава Дума родилась в сибирском городе Сургуте 10 марта 1985 года в семье Василия Думы, который спустя несколько лет стал политиком и бизнесменом. Вскоре семейство перебралось в Москву. Девочка, которую близкие и друзья называют Мирра, росла в любви, но при этом получила строгое воспитание, включающее запреты на посещение ночных клубов.

Окончив школу, где проявила серьезные способности к гуманитарным наукам, Мирослава поступила в МГИМО. Там она получила специальность экономиста и степень магистра в области международного бизнеса и делового администрирования.