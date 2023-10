Дочь политика и олицетворение русской моды на Западе: что известно о fashion-журналисте Мирославе Думе

Скандалы с участием звезды

Биография публичного дизайнера не обошлась без курьезных ситуаций. В январе 2018 года в Сети разразился скандал с участием Думы и ее подруги Ульяны Сергеенко. Все началось с того, что Сергеенко прислала Мире приглашение на свой показ модной одежды. Дума сфотографировала карточку и выложила на страницу в соцсетях. Надпись на приглашении гласила: To my niggas in Paris.

Снимок висел в микроблоге дизайнера почти сутки, пока его не заметил фотограф Адам Кац Синдинг. Он сделал репост фото Мирославы и оставил возмущенный комментарий. После этого на приглашение кутюрье из России отреагировали в Harperʼs Bazaar, LʼOfficiel, Fashionista, Refinery 29 и других изданиях.

Сергеенко и Дума сразу принесли извинения. Девушки написали, что не делили людей на «белых и черных», а слова в записке относились к композиции Канье Уэста Niggas in Paris, которую они обожают.