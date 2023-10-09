Дочь политика и олицетворение русской моды на Западе: что известно о fashion-журналисте Мирославе Думе

Биография знаменитости
Мирослава Дума — российский предприниматель, инвестор и филантроп, чье имя хорошо известно в сфере международной моды. Способность умело улавливать современные тенденции и развиваться в согласии с ними направили девушку на путь создания актуальной fashion-ниши.
Родилась в семье бизнесмена, проявляла способности к гуманитарным наукам с детства
Мирослава Дума родилась в сибирском городе Сургуте 10 марта 1985 года в семье Василия Думы, который спустя несколько лет стал политиком и бизнесменом. Вскоре семейство перебралось в Москву. Девочка, которую близкие и друзья называют Мирра, росла в любви, но при этом получила строгое воспитание, включающее запреты на посещение ночных клубов.
Окончив школу, где проявила серьезные способности к гуманитарным наукам, Мирослава поступила в МГИМО. Там она получила специальность экономиста и степень магистра в области международного бизнеса и делового администрирования.
Мирослава Дума в детстве. Фото: соцсети
Работа в модном глянце и создание собственного проекта
Выпускница начала карьеру в журналистике. Девушку назначили руководителем проекта в журнале Harper's Bazaar, и она занималась крупными съемками, выступая одновременно стилистом, продюсером и арт-директором. Позднее Дума в качестве внештатного корреспондента писала статьи для русских версий изданий Vogue, Glamour, Forbes Woman.
Дума стала известной среди поклонников модных направлений после того, как в качестве фотомодели появилась в популярном блоге Скотта Шумана The Sartorialist. В 2011 году она была назначена на пост креативного fashion-редактора российского издания ОК! В том же году Мирослава создала собственный цифровой журнал Buro 24/7.
Мирослава Дума после показа. Фото: соцсети
Проект Думы на сегодняшний день востребован в России и Казахстане, а также пользуется успехом у жителей Индии, Австралии, Мексики, стран Ближнего Востока. Мирослава решила не издавать бумажный вариант журнала, зато открыла два других офлайн-проекта Buro: салон красоты Buro Beauty и кафе Buro Canteen.
На западе Дума долгие годы считалась царицей русской моды и с 2013 года регулярно входила в список людей, формирующих глобальную индустрию моды. Девушка является владелицей обширного гардероба. Интересно, что из-за миниатюрного телосложения, принесшего ей прозвище Русская Дюймовочка, молодой женщине приходилось перешивать под себя большую часть приобретенной одежды. Рост Мирославы составляет 154 см.
При исключительном вкусе Дума не ограничивает внимание на том или ином стиле, не отдает предпочтение только деловым костюмам или смелым фасонам.
Летом 2018 года дива отошла от управления компанией Buro 24/7, чтобы посвятить внимание другому детищу. Российским отделением онлайн-издания стала заведовать Екатерина Дарма.
Мирослава Дума в модном образе. Фото: соцсети
Скандалы с участием звезды
Биография публичного дизайнера не обошлась без курьезных ситуаций. В январе 2018 года в Сети разразился скандал с участием Думы и ее подруги Ульяны Сергеенко. Все началось с того, что Сергеенко прислала Мире приглашение на свой показ модной одежды. Дума сфотографировала карточку и выложила на страницу в соцсетях. Надпись на приглашении гласила: To my niggas in Paris.
Снимок висел в микроблоге дизайнера почти сутки, пока его не заметил фотограф Адам Кац Синдинг. Он сделал репост фото Мирославы и оставил возмущенный комментарий. После этого на приглашение кутюрье из России отреагировали в Harperʼs Bazaar, LʼOfficiel, Fashionista, Refinery 29 и других изданиях.
Сергеенко и Дума сразу принесли извинения. Девушки написали, что не делили людей на «белых и черных», а слова в записке относились к композиции Канье Уэста Niggas in Paris, которую они обожают.
Мирослава Дума и Ульяна Сергеенко на показе. Фото: соцсети
Однако последствия конфликта не заставили себя ждать. В соцсетях на Думу и Сергеенко накинулись с обвинениями в расизме, на публикацию негативно отреагировала супермодель Наоми Кэмпбелл, а Мирославу исключили из совета директоров детского интернет-магазина The Tot, основательницей которого она выступала.
В 2019 году предпринимателя коснулся еще один скандал. Ее имя появилось в списке лиц россиян, которые якобы повлияли на исход выборов американского президента в 2016 году. В нашумевшем докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера сообщалось, что Дума в 2015 году приглашала Дональда Трампа и его дочь Иванку на экономический форум в Санкт-Петербург, но те отказались.
Мирослава Дума сейчас. Фото: соцсети
Личная жизнь журналиста
В 19 лет, еще будучи студенткой, Мирослава Дума познакомилась с молодым человеком по имени Алексей Михеев. Через год они поженились. Муж Миры был бизнесменом, общие интересы пары только укрепляли их личную жизнь.
Ребята были счастливы стать родителями. Сын Георгий родился в 2010 году, а его сестра Анна — спустя четыре года. Супруги считали, что публичность маленьким детям ни к чему, поэтому чаще всего поклонники видели фото наследников пары только со спины.
Мирослава Дума с детьми. Фото: соцсети
Летом 2017 года Мирослава Дума стала мамой в третий раз. Эксперт в мире моды родила дочь. Рождение малышки произошло в Швейцарии. Дизайнер назвала дочь Дианой.
А осенью 2022 года журналисты сообщили о готовящемся разводе Мирославы и Алексея, правда, сама пара новость никак не комментировала.
Благотворительная деятельность Мирославы и внезапная болезнь
Мирослава Дума — филантроп со стажем. В свое время она стала основателем благотворительного культурного фонда «Планета мира», который помогает детям, нуждающимся в срочном медицинском вмешательстве.
Девушка поддерживает выставки, театральные постановки и концерты, в которых участвуют одаренные подростки из многодетных семей и детских домов. Кроме того, Дума развивает благотворительную организацию экскурсий для пожилых жителей Москвы и Московской области.
Мирослава Дума. Фото: соцсети
В декабре 2019 года со страниц в соцсетях Мира сообщила подписчикам неожиданную новость. Врачи поставили ей неутешительный диагноз.
Медики обнаружили у Думы редкую болезнь легких, которая неминуемо приводит к внезапной смерти. По словам журналистки, такое известие заставило ее пересмотреть свои взгляды на жизнь. Мирослава больше времени стала уделять общению с близкими и здоровью.
Мирослава Дума сейчас
Сейчас Мирослава Дума продолжает развиваться в выбранном направлении. Осенью 2022 года была представлена линейка ее бренда Pangaia, в создании которой участвовал американский художник Кенни Шарф.