Советская красавица, покорившая Голливуд и сердце Пикассо: жизнь и творчество актрисы Татьяны Самойловой

Биография звезды
«В глазах этой русской богини можно утонуть», — так когда-то сказал о Татьяне Самойловой знаменитый художник Пабло Пикассо. Эта прекрасная советская актриса оказалась единственной из соотечественниц, чей отпечаток ладони остался на набережной Круазет в Каннах. Жизнь Самойловой была полна приключений, радостей, побед, но не обошла стороной актрису и трагедия.
Родилась в Ленинграде, могла стать балериной
Татьяна Самойлова родилась 4 мая 1934 года в Ленинграде в интеллигентной семье. Ее мама Зинаида Левина работала инженером, а отец, прекрасный советский актер Евгений Самойлов, служил в театре. Но через три года после рождения Таня с родителями переехала в столицу.
Самойлова выросла за кулисами и с детства пропиталась театральной атмосферой. Уже тогда она точно знала, что не будет никем иным, кроме артистки. Хотя девочка имела все шансы стать прекрасной балериной. Она с успехом окончила балетную студию. В молодости сама Майя Плисецкая приглашала Самойлову продолжать учиться в балетной школе при Большом театре. Но Таня была нацелена лишь на актерство.
В 1953 году Самойлову приняли в Щукинское театральное училище. И уже через два года состоялся ее дебют на экране: Татьяна Евгеньевна сыграла Машу в картине «Мексиканец», снятой по одноименному рассказу Джека Лондона.
Таня Самойлова в детстве. Фото: соцсети
Звездная роль молодой артистки — Вероника в военной драме «Летят журавли». Она досталась молодой исполнительнице сразу же по окончании ВУЗа. Наверное, нет второй такой актрисы, которой бы так же несказанно повезло, как Татьяне Самойловой, — превратиться в легенду после чуть ли не первой сыгранной роли.
Мало кому известно, что эта роль далась Татьяне очень трудно. Во время съемок она заболела туберкулезом. Задыхаясь, держась на уколах, она все же выходила на съемочную площадку почти полгода, практически без выходных. Работать приходилось с раннего утра до полуночи.
Татьяна Самойлова. Фото: кадр из фильма «Мексиканец» (1955)
Успех картины был невероятный, хотя на самом верху ее раскритиковали в пух и прах. Героиню Самойловой, изменившую своему любимому, ушедшему на фронт, с его же другом, советская мораль отторгла. Особенно рьяно начали критиковать фильм после того, как его заклеймил Никита Хрущев.
Но через год после выхода картина «Летят журавли» стала хитом Каннского кинофестиваля. В 1958 году она получила «Золотую пальмовую ветвь», а Татьяна Самойлова — премию «Апельсиновое дерево» и диплом за лучшую женскую роль.
На кинофоруме в Каннах 24-летнюю Татьяну ожидал ошеломительный успех. Она сумела затмить Софи Лорен, которой прочили тогда награду за роль Анны в киноленте «Любовь под вязами». От «русской богини» и фильма был в восторге сам Пабло Пикассо. После просмотра фильма он заявил, что сегодня Татьяна – еще просто прекрасная женщина, но скоро обязательно станет всемирной звездой.
Алексей Баталов и Татьяна Самойлова. Фото: кадр из фильма «Летят журавли» (1957)
Роль разведчицы и работа с итальянскими кинорежиссерами
После успеха для Татьяны настало неожиданное затишье. За четыре года она снялась лишь в двух фильмах. Зато о ней не забыли за рубежом. В 1961 году актриса была приглашена для роли в картине «Альба Регия», которую снимал румынский режиссер Михай Семеш. Она сыграла разведчицу.
Потом снова перерыв — до 1964 года. И снова о Самойловой вспомнили на Западе. Джузеппе Де Сантис, знаменитый итальянский режиссер, пригласил советскую актрису сняться хотя и не в главной, но очень яркой роли в военной драме «Они шли на Восток».
За эту работу актриса получила солидный гонорар. Она приехала домой на «Опеле» и с отличным гардеробом, отчего отношение к ней, кажется, еще больше испортилось. Татьяне завидовали распускали о ней сплетни.
Татьяна Самойлова с папой Евгением Самойловым. Фото: соцсети
Лишь в 1967 году Татьяне Самойловой снова досталась звездная роль — Анны Карениной. Драма, снятая Александром Зархи, имела огромный успех, пожалуй, не уступавший успеху «Войны и мира» Сергея Бондарчука.
Годы забвения и слухи о здоровье актрисы
После «Анны Карениной» актриса ждала шквала предложений от режиссеров. Однако впереди были годы забвения. Самойлову лишь изредка приглашали на небольшие роли. Возможно, творческая биография Татьяны сложилась бы совсем иначе, если бы она ответила согласием на предложения голливудских режиссеров.
Татьяна Самойлова в образе Анны Карениной. Фото: кадр из фильма «Анна Каренина» (1967)
Актриса исчезла с экранов с середины 1970-х. Лишь на рубеже веков она появилась в картинах «Мама» «24 часа». Затем мелькнула в эпизодах «Московской саги» и «Сен-Жермена». Последний фильм с участием Самойловой — «Нирвана» — вышел на экраны в 2008 году. В молодежной драме Татьяне досталась небольшая, но яркая роль.
О легендарной артистке ходили разные слухи. Говорили о психическом расстройстве, булимии. Но близкие люди, хорошо знавшие Татьяну Самойлову, называли ее главную «болезнь» — тяжелое одиночество.
Татьяна Самойлова. Фото: кадр из фильма «Нирвана» (2008)
Личная жизнь актрисы
Первым мужем Татьяны Самойловой был красавец-актер Василий Лановой. Актеры поженились, когда еще были студентами. Бракосочетание состоялось в период, когда Татьяна снималась в «Мексиканце».
Можно сказать, их разлучила работа. Лановой был постоянно занят на съемках. После шести лет этого «романа на ногах», как его называла Самойлова, пара рассталась. Последней каплей в их отношениях стал подпольный аборт. Татьяна тогда была на пике популярности, мечтала сниматься. А муж хоть и возражал против аборта, но его никогда не было рядом. Да и состояние здоровья актрисы не позволяло родить.
Василий Лановой и Татьяна Самойлова. Фото: кадр из фильма «Анна Каренина» (1967)
Личная жизнь Татьяны Самойловой круто изменилась в 1958 году. Она вышла замуж за писателя Валерия Осипова. В Париж, где состоялась премьера советско-французской картины «Леон Гаррос ищет друга», Самойлова приехала вместе с Осиповым.
Позже актриса призналась, что это была ее самая большая любовь. Муж боготворил красавицу жену, засыпая телеграммами с признаниями о любви в дни разлуки. Но после 10 лет этот брак закончился.
Несмотря на большую любовь, в последние годы второго брака каждый из супругов жил своей жизнью. У Самойловой с 1964-го по 1967-й были отношения с писателем, журналистом, сценаристом и кинорежиссером Соломоном Шульманом.
Татьяна Самойлова и Валерий Осипов. Фото: соцсети
Осуществить мечту актрисе удалось лишь с третьим мужем — режиссером Эдуардом Мошковичем. В этом союзе родился единственный сын актрисы Дмитрий. Но, когда ему было два года, брак рухнул. У Мошковича, по словам Самойловой, было к ней потребительское отношение. Когда подрос Дима, он выучился на врача и эмигрировал в США. Там создал семью и остался жить.
У Дмитрия родилась дочь. Внучка Самойловой была названа Татьяной в ее честь.
Татьяна Самойлова с сыном Дмитрием. Фото: соцсети
Болезнь артистки и полное одиночество
Никто из мужей не поддерживал актрису в старости. Самойлова получала президентскую надбавку к пенсии и могла бесплатно обедать в центре социальной помощи.
Слабое здоровье препятствовало переезду исполнительницы к сыну в США. За семь лет до смерти у артистки оторвался тромб в ноге, что значительно сказалось на ее самочувствии.
Помимо государства, Татьяну поддерживал фонд «Урга. Территория любви», созданный под началом Никиты Михалкова.
Татьяна Самойлова и Пабло Пикассо. Фото: соцсети
Татьяны Самойловой не стало 4 мая 2014 года. Она ушла из жизни в день своего 80-летнего юбилея. Карета скорой помощи привезла актрису в Боткинскую больницу с ишемией, ставшей причиной смерти.
Состояние Самойловой резко ухудшилось к вечеру. Поздно вечером Татьяна Евгеньевна умерла. Похоронили народную артистку России на Новодевичьем кладбище.