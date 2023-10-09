Советская красавица, покорившая Голливуд и сердце Пикассо: жизнь и творчество актрисы Татьяны Самойловой

Биография звезды

«В глазах этой русской богини можно утонуть», — так когда-то сказал о Татьяне Самойловой знаменитый художник Пабло Пикассо. Эта прекрасная советская актриса оказалась единственной из соотечественниц, чей отпечаток ладони остался на набережной Круазет в Каннах. Жизнь Самойловой была полна приключений, радостей, побед, но не обошла стороной актрису и трагедия.

Родилась в Ленинграде, могла стать балериной

Татьяна Самойлова родилась 4 мая 1934 года в Ленинграде в интеллигентной семье. Ее мама Зинаида Левина работала инженером, а отец, прекрасный советский актер Евгений Самойлов, служил в театре. Но через три года после рождения Таня с родителями переехала в столицу.

Самойлова выросла за кулисами и с детства пропиталась театральной атмосферой. Уже тогда она точно знала, что не будет никем иным, кроме артистки. Хотя девочка имела все шансы стать прекрасной балериной. Она с успехом окончила балетную студию. В молодости сама Майя Плисецкая приглашала Самойлову продолжать учиться в балетной школе при Большом театре. Но Таня была нацелена лишь на актерство.

В 1953 году Самойлову приняли в Щукинское театральное училище. И уже через два года состоялся ее дебют на экране: Татьяна Евгеньевна сыграла Машу в картине «Мексиканец», снятой по одноименному рассказу Джека Лондона.