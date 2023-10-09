Дочь мигрантов стала звездой: как Мила Кунис взошла на голливудский олимп

Личная жизнь и дети

Кунис встречалась с Калкиным восемь лет, прежде чем в начале 2011 года было объявлено об их «полюбовном» расставании. Годы спустя, выступая в подкасте Дэкса Шепарда, она призналась, что их расставание было гораздо сложнее, чем первоначально изображалось, сказав: «Я облажалась».

В 2012 году Кунис начала встречаться с актером Эштоном Катчером, своим давним коллегой по фильму и экранным бойфрендом из шоу 70-х. В марте 2014 года СМИ начали сообщать, что Кунис и Катчер были помолвлены, и Кунис подтвердила, что они ждут ребенка, выступая на шоу Эллен ДеДженерес в мае. Пара приветствовала свою маленькую дочь, Уайатт Изабель Катчер, 30 сентября 2014 года. По данным журнала People, в 2015 году Кунис и Катчер поженились в выходные Четвертого июля в Secret Garden на ранчо Пэрриш в Оук-Глен, Калифорния. 30 ноября 2016 года Кунис родила их второго ребенка, сына по имени Дмитрий Портвуд Катчер.

Несмотря на весь свой успех, Кунис, которая не знала ни слова по-английски, когда впервые приехала в Соединенные Штаты, говорит, что не забыла свои корни. Она живет в Лос-Анджелесе, недалеко от своих родителей, и когда приезжает в гости, часто говорит с ними по-русски.