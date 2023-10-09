Дочь мигрантов стала звездой: как Мила Кунис взошла на голливудский олимп

Кто такая Мила Кунис?
Когда Миле Кунис было семь лет, она иммигрировала со своей семьей из Украины в Лос-Анджелес, где начала брать уроки актерского мастерства. После появления в нескольких телевизионных рекламных роликах Кунис получила одну из главных ролей в ситкоме «Шоу 70-х» в 1998 году, что привело к озвучиванию в мультсериале «Гриффины».
С тех пор Кунис сделала успешную карьеру на большом экране, заслужив внимание за роли в фильмах «В пролете» (2008), «Черный лебедь» (2010), «Секс по дружбе» (2011), «Третий лишний» (2012) и «Плохие мамочки» (2016), среди прочих полнометражных фильмов.
Джессика Симпсон, Лаура Препон и Мила Кунис в «Шоу 70-х». Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и переезд в Америку
Мила Кунис (настоящее имя Милена Кунис) в украинском городе Черновцы 14 августа 1983 года. В возрасте семи лет Кунис иммигрировала в Соединенные Штаты со своими родителями, Марком и Эльвирой, а также своим старшим братом Михаилом, и в конце концов поселилась в Лос-Анджелесе.
Это оказалось тяжелым началом для семьи Кунис, которые прибыли в свою новую страну всего с 250 долларами в кармане. Но родители Кунис, которые оба отказались от профессиональной карьеры, были полны решимости сделать жизнь своих детей лучше. Марк, бывший инженер-механик, вскоре нашел работу водителя такси, в то время как Эльвира, преподававшая физику на Родине, в итоге открыла аптеку.
«Я не понимала культуру», - сказала Кунис о первом приезде в Соединенные Штаты. «Я не понимала людей. Я не понимала языка. Мое первое предложение в эссе, посвященном поступлению в колледж, было примерно таким: «Представь, что ты слепой и глухой в возрасте 7 лет». И примерно так я себя чувствовала, переезжая в Штаты. Но я довольно быстро справилась с этим».
«Шоу 70-х» и «Гриффины»
Стремясь помочь своей маленькой дочери познакомиться с другими детьми, родители Кунис записали ее на детскую актерскую программу в студии «Беверли Хиллз». Там она познакомилась со Сьюзан Кертис, менеджером по подбору талантов, которая взяла бразды правления карьерой Кунис и вскоре сняла молодую актрису в ряде громких телевизионных рекламных роликов.
Вскоре последовали другие возможности, включая точечную работу в ряде телевизионных программ, от шоу Джона Ларрокетта до 7th Heave».
В 1998 году у Кунис случился первый большой прорыв, когда в 14 лет она получила роль Джеки Беркхарт в новом ситкоме «Шоу 70-х». Она была сыграна в роли плаксивой, эгоцентричной богатой девушки, что позволило ей усовершенствовать и продемонстрировать свое комическое амплуа. Ее работа над программой вскоре привела ее к мультфильму «Гриффины», где она озвучила героиню Мег Гриффин.
Дэнни Мастерсон и Мила Кунис в «Шоу 70-х». Фото: Global Look Press
«В пролете», «Черный лебедь»
Несмотря на то, что у Кунис была насыщенная телевизионная карьера, она занялась кинематографом. Она снялась вместе с Кирстен Данст в драме «Вирус любви» (2001). Год спустя актриса получила роль вместе с Маколеем Калкиным в фильме «Американский психопат II: Стопроцентная американка», что положило начало долгосрочным отношениям между ними.
После окончания шоу 70-х в 2006 году Кунис начала браться за новые работы в кино. В 2008 году она получила прорывную роль консьержки отеля по имени Рэйчел в комедийном хите «В пролете», в котором также снялись Джейсон Сигел и Рассел Брэнд. Зрители и критики были в восторге от ее выступления.
Большее признание критиков она получила за триллер 2010 года «Черный лебедь», в котором она снялась вместе с Натали Портман. Ее выступление принесло Кунис, которая сбросила 20 фунтов и семь недель тренировалась в качестве балерины, номинации на «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров за лучшую женскую роль второго плана. В том же году она объединилась с Дензелом Вашингтоном в постапокалиптической «Книге Илая».
Мила Кунис. Фото: кадр из к/ф «Черный лебедь» (2010)
В 2011 году Кунис снова рассмешила зрителей романтической комедией «Секс по дружбе», в которой актриса сыграла в паре с Джастином Тимберлейком. В 2012 году она снялась вместе с Марком Уолбергом в другой комедии «Третий лишний» режиссера создателя «Гриффинов» Сета Макфарлейна. После своей роли Злой ведьмы Запада в фильме «Оз: Великий и Ужасный» (2013) она присоединилась к Ченнингу Татуму и Эдди Редмэйну в научно-фантастическом эпосе «Восхождение Юпитер» (2015).
В перерывах между беременностями Кунис выпустила комедию «Очень плохие мамочки» (2016) с Кристен Белл в главной роли, которая стала кассовым хитом и способствовала созданию в следующем году фильма «Очень плохие мамочки 2». Она вернулась на большой экран в 2018 году с остросюжетной комедией «Шпион, который меня кинул» вместе с Кейт Маккиннон в роли ее лучшей подруги и Джастином Теру в роли бывшего парня, который оказывается агентом ЦРУ.
Дуглас Бут и Мила Кунис. Фото: кадр из к/ф «Восхождение Юпитер» (2015)
Личная жизнь и дети
Кунис встречалась с Калкиным восемь лет, прежде чем в начале 2011 года было объявлено об их «полюбовном» расставании. Годы спустя, выступая в подкасте Дэкса Шепарда, она призналась, что их расставание было гораздо сложнее, чем первоначально изображалось, сказав: «Я облажалась».
В 2012 году Кунис начала встречаться с актером Эштоном Катчером, своим давним коллегой по фильму и экранным бойфрендом из шоу 70-х. В марте 2014 года СМИ начали сообщать, что Кунис и Катчер были помолвлены, и Кунис подтвердила, что они ждут ребенка, выступая на шоу Эллен ДеДженерес в мае. Пара приветствовала свою маленькую дочь, Уайатт Изабель Катчер, 30 сентября 2014 года. По данным журнала People, в 2015 году Кунис и Катчер поженились в выходные Четвертого июля в Secret Garden на ранчо Пэрриш в Оук-Глен, Калифорния. 30 ноября 2016 года Кунис родила их второго ребенка, сына по имени Дмитрий Портвуд Катчер.
Несмотря на весь свой успех, Кунис, которая не знала ни слова по-английски, когда впервые приехала в Соединенные Штаты, говорит, что не забыла свои корни. Она живет в Лос-Анджелесе, недалеко от своих родителей, и когда приезжает в гости, часто говорит с ними по-русски.
«Мы приехали в эту страну буквально ни с чем, и поэтому для нас важен любой уровень успеха», - сказала Кунис. «Мои родители никогда не хотели, чтобы я становилась актрисой, потому что это такая нестабильная и непредсказуемая профессия. Когда вы иммигранты и вам приходится упорно трудиться ради всего, просто чтобы выжить, вполне естественно, что вы беспокоитесь о том, чтобы иметь стабильную работу и доход. Но я думаю, теперь они более или менее убеждены, что у меня все хорошо, и им больше не нужно беспокоиться о моих карьерных перспективах».
Эштон Катчер и Мила Кунис прибывают на красную дорожку 94-й церемонии вручения премии «Оскар» 27 марта 2022 г. – Голливуд, Калифорния, США – Фото: Global Look Press