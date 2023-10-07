Все жены сердцееда Игоря Саруханова: почему звезда 90-х так долго искал свое счастье

Звезда эстрады Игорь Саруханов был женат много раз. Похоже, в 60 с лишним лет он, наконец, обрел прочное семейное счастье.
Бросил институт
Игорь Саруханов в юности. Фото: соцсети
Игорь Саруханов родился 6 апреля 1956 года в Самарканде, в семье преподавателей. По национальности он – армянин. Когда Игорю исполнилось 4 года, семья перебралась в Подмосковье. Там родился его младший брат. Музыкой Игорь увлекся рано, школьником собрал группу и играл на вечерах и дискотеках.
Поступив в институт, парень вскоре его бросил – к огорчению родителей – и пошел служить в армию, в Ансамбль песни и пляски Московского военного округа. А потом в его судьбе произошел крутой разворот – он познакомился со Стасом Наминым.
Музыкант и композитор
Игорь Саруханов (в центре) и группа "Круг". Фото: соцсети
Благодаря Стасу Намину молодой музыкант начал работать в ансамбле «Синяя птица», позднее стал членом ВИА «Цветы». Однако вскоре начались разногласия с Наминым, и Саруханов решил продолжать творческий путь самостоятельно. Он участвовал в создании новой музыкальной группы – «Круг».
А потом Игорь начал сам писать песни – и стихи, и музыку. Мелодичные композиции охотно исполняли такие советские звезды, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, группа «Комбинация». В 1984 году написанную им песню «Крутой поворот» исполнила на фестивале в Сопоте Анне Вески – и стала победительницей.
Как Саруханов стал певцом
А спустя год Саруханов и сам начал петь свои песни. Его дебютом стало выступление на молодежном фестивале – и оно принесло успех. Его первый сольный альбом получил название «Если нам по пути», а гастрольный тур по стране сопровождался неизменными аншлагами. Следующая музыкальная премия была вручена Саруханову на фестивале «Братиславская лира». На его песню Barber был снят один из первых советских клипов – его показали в популярной программе «Утренняя почта».
В 90-х певец выпускал сборники для дискотек и большие альбомы. Среди самых популярных его песен – «Скрипка-лиса», с которой произошла интересная история: часть поклонников считают, что слова песни звучат иначе – «Скрип колеса», и споры об этом не утихают. Сам музыкант в шутку говорит – пусть каждый поет так, как ему нравится.
Самые известные песни
Игорь Саруханов и Лена Ленская. Фото: соцсети
Пик популярности певца пришелся на 90-е, но и сегодня он продолжает творческую деятельность – создает хиты для A'Studio, «Город 312» и других коллективов. Несколько лет назад вышел новый альбом Саруханова «Rеанимация», удививший фанатов: давние хиты – «Желаю тебе», «Зеленые глаза» и «Парень с гитарой» - зазвучали по-новому, получив танцевальную обработку.
Собственный музыкальный лейбл
В 2019 году Игорь Арменович представил свой музыкальный лейбл SARUHANOV RECORDS, первой подопечной которого стала дочь певца – Люба. Она выступила со своей песней «Белая кошка». Большой популярностью пользуется диск «Я по крови армянин», который Саруханов выпустил в том же году. Препятствием для творчества не стал даже период самоизоляции во время пандемии – в 2020 и 2021 годах музыкант представил два новых диска.
Бизнес
Игорь Саруханов – не только музыкант и певец: он еще и модельер, создающий коллекции одежды под маркой Igor Sarukhanov. Его первые модели были созданы после того, как он отчаялся найти нужный наряд для своего клипа «Платье» и в итоге создал свою первую коллекцию платьев. Его талант помог также победить в конкурсе «Сбербанка» - Игорь Арменович представил лучший дизайн кредитной карты.
Доходы и расходы Игоря Саруханова
По данным СМИ, гонорар Игоря Саруханова за концерт или корпоратив составляет 600 тысяч рублей. К этому следует добавить доходы от создания коллекций модной одежды, и становится понятно – музыкант не бедствует, хотя пик его популярности остался позади.
Правда, Саруханов признался, что «попал» на крупную сумму, решив похудеть. При росте 180 см (впрочем, по другим данным, рост музыканта составляет примерно 160-165 см) он весил 95 кг, но потом сбросил около 30 кг. В результате пришлось полностью обновить гардероб, потратив немалые деньги.
Не так давно Игорь Саруханов рассказал, кому он планирует оставить свое имущество - московскую квартиру, загородный дом, коллекцию музыкальных инструментов и авторские права на песни. По словам артиста, он составил завещание на своих дочерей от шестого брака – Любови и Розалии.
Романы, слухи, свадьбы и разводы
Игорь Саруханов и Татьяна Костычева. Фото: Global Look Press
С самой юности Игорь пользовался большим успехом у девушек – красивый, романтичный, играет и поет, кто же устоит перед таким парнем? Сосчитать всех его жен довольно сложно – он был женат на цирковой артистке Ольге Татаренко, потом на археологе по имени Нина, затем его супругой стала певица Анжела. Побывала в числе жен известного певца и Лена Ленская – дизайнер и писательница, и балерина Екатерина Голубева-Польди. Но все эти браки продержались недолго.
Татьяна Костычева и дочери
Игорь Саруханов с дочками. Фото: соцсети
Отдельно стоит упомянуть Татьяну Костычеву, которая работала у музыканта концертным директором. Рабочие отношения скоро превратились в более близкие, между Татьяной и Игорем вспыхнул роман. Некоторое время влюбленные жили вместе. Дочь Татьяны, Любу, Игорь удочерил и дал ей свою фамилию. Они поженились официально, узнав о беременности Татьяны.
Вскоре у пары родилась еще одна дочь, которой дали имя Розалия – в честь бабушки. Семь жила достаточно уединенно в доме под Звенигородом, о своей личной жизни музыкант не рассказывал. Поэтому для многих поклонников в 2022-м стало шоком его сообщение о том, что Игорь и Татьяна расстались два года назад. Несмотря на развод, Саруханов продолжает часто видеться с дочками, хоть они и переехали в Сочи.
Седьмая жена – Леся Садовская
Игорь Саруханов и Леся Садовская. Фото: соцсети
В декабре 2022 года 66-летний Игорь Арменович снова женился – в седьмой раз. Его супругой стала дизайнер Леся Садовская. А началось все с общения в соцсетях – именно там произошло их знакомство. Поначалу Леся взяла на себя создание гардероба артиста, а потом они сблизились, поняли, что у них много общего, и решили пожениться. Влюбленный Саруханов даже посвятил Лесе свою песню с выразительным названием – «Одна на миллион».
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Участие в телешоу и новые песни
Седьмая жена Игоря Саруханова - Леся Садовская. Фото: соцсети
Игорь Саруханов и сегодня остается бодрым, активным и полным творческих сил. В 2022 году зрители смогли увидеть его в популярных шоу «Маска» и «Дуэты». Кроме того, Игорь Арменович записал новый альбом и представил клип на песню «Показалось мне».
Похоже, седьмая свадьба придала артисту сил и подарила вдохновение, и теперь звезда 90-х, получив «второе дыхание», порадует своих слушателей новыми композициями.