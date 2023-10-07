Все жены сердцееда Игоря Саруханова: почему звезда 90-х так долго искал свое счастье

Пик популярности певца пришелся на 90-е, но и сегодня он продолжает творческую деятельность – создает хиты для A'Studio, «Город 312» и других коллективов. Несколько лет назад вышел новый альбом Саруханова «Rеанимация», удививший фанатов: давние хиты – «Желаю тебе», «Зеленые глаза» и «Парень с гитарой» - зазвучали по-новому, получив танцевальную обработку.

Собственный музыкальный лейбл

В 2019 году Игорь Арменович представил свой музыкальный лейбл SARUHANOV RECORDS, первой подопечной которого стала дочь певца – Люба. Она выступила со своей песней «Белая кошка». Большой популярностью пользуется диск «Я по крови армянин», который Саруханов выпустил в том же году. Препятствием для творчества не стал даже период самоизоляции во время пандемии – в 2020 и 2021 годах музыкант представил два новых диска.

Бизнес

Игорь Саруханов – не только музыкант и певец: он еще и модельер, создающий коллекции одежды под маркой Igor Sarukhanov. Его первые модели были созданы после того, как он отчаялся найти нужный наряд для своего клипа «Платье» и в итоге создал свою первую коллекцию платьев. Его талант помог также победить в конкурсе «Сбербанка» - Игорь Арменович представил лучший дизайн кредитной карты.

Доходы и расходы Игоря Саруханова

По данным СМИ, гонорар Игоря Саруханова за концерт или корпоратив составляет 600 тысяч рублей. К этому следует добавить доходы от создания коллекций модной одежды, и становится понятно – музыкант не бедствует, хотя пик его популярности остался позади.

Правда, Саруханов признался, что «попал» на крупную сумму, решив похудеть. При росте 180 см (впрочем, по другим данным, рост музыканта составляет примерно 160-165 см) он весил 95 кг, но потом сбросил около 30 кг. В результате пришлось полностью обновить гардероб, потратив немалые деньги.

Не так давно Игорь Саруханов рассказал, кому он планирует оставить свое имущество - московскую квартиру, загородный дом, коллекцию музыкальных инструментов и авторские права на песни. По словам артиста, он составил завещание на своих дочерей от шестого брака – Любови и Розалии.

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