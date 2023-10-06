Грустные секреты личной жизни Юрия Николаева: почему звезда «Утренней почты» так и не стал отцом

Юрий Николаев давно стал настоящим символом всей телевизионной индустрии СССР. О его личности ходит множество самых разных легенд, которые лишь подтверждают популярность нашего героя.

Счастливое детство в Кишиневе

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в городе Кишинев (Молдавия), в семье офицеров: его мама, Валентина Игнатовна, была капитаном КГБ, а отец, Александр Сильвестрович, - полковником МВД. Долгожданного сына очень любили и старались баловать. В детский сад Юра ходить не захотел – тогда для мальчика наняли няню.

Стоило Юре выразить желание заниматься пением – его тут же определяли в вокальную студию, стоило проявить интерес к спорту – его записывали в секцию. Скоро он перепробовал все занятия, которые могли ему предложить кружки и секции Кишинева: занимался рисованием и танцами, плаванием и актерским мастерством, освоил приемы самбо… При этом он успевал хорошо учиться в физико-математической школе.

Начало карьеры – в 13 лет

