Грустные секреты личной жизни Юрия Николаева: почему звезда «Утренней почты» так и не стал отцом

Юрий Николаев давно стал настоящим символом всей телевизионной индустрии СССР. О его личности ходит множество самых разных легенд, которые лишь подтверждают популярность нашего героя.
Счастливое детство в Кишиневе
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в городе Кишинев (Молдавия), в семье офицеров: его мама, Валентина Игнатовна, была капитаном КГБ, а отец, Александр Сильвестрович, - полковником МВД. Долгожданного сына очень любили и старались баловать. В детский сад Юра ходить не захотел – тогда для мальчика наняли няню.
Стоило Юре выразить желание заниматься пением – его тут же определяли в вокальную студию, стоило проявить интерес к спорту – его записывали в секцию. Скоро он перепробовал все занятия, которые могли ему предложить кружки и секции Кишинева: занимался рисованием и танцами, плаванием и актерским мастерством, освоил приемы самбо… При этом он успевал хорошо учиться в физико-математической школе.
Начало карьеры – в 13 лет
Юрий Николаев в юности. Фото: кадр из фильма "Девушка из камеры №25"
Юрий стал работать на телевидении в 13 лет. Его пригласили участвовать в телеспектакле «Мужской разговор». Это была серьезная профессиональная работа, после которой подросток уже точно определился с выбором жизненного пути.
После окончания школы юноша поступил в ГИТИС, был зачислен в мастерскую Всеволода Остальского. Еще не получив диплома, способный и удачливый студент стал работать в труппе столичного театра имени Пушкина.
Роли в кино
Юрий Николаев в молодости. Фото: кадр из фильма "Хождение по мукам"
В молодости Юрий Николаев успел сняться в десятке фильмов. Он исполнил главную роль в картине «Большие перегоны» («Машинист»). Когда пришла пора служить в армии, руководство киностудии сумело договориться о прохождении артистом службы в Ансамбле песни и пляски Белорусского военного округа. Только так было возможно совместить службу и работу в кино.
Среди других киноработ Николаева – роли в фильмах «Девушка из камеры №25», «С кошки все и началось», «Прежде, чем расстаться», «Как стать звездой»…
«Утренняя почта»
Юрий Николаев - ведущий "Утренней почты". Фото: соцсети
Роли в театре и кино привели Юрия Николаева в мир телевидения. С 1973-го по 1975-й год он трудился в качестве внештатного работника, однако уже вскоре получил должность диктора на Гостелерадио СССР.
В середине семидесятых предложение стать ведущим программы «Утренняя почта» заставило его полностью сосредоточиться на своей телевизионной карьере. Передача принесла ему огромный успех и сделала Николаева популярным во всех регионах СССР.
Известного и любимого всей страной телеведущего стали приглашать в качестве конферансье в самые популярные передачи – «Голубой огонек» и «Песня года». О большем нельзя было и мечтать – это было вершиной карьеры для ведущего в нашей стране.
Сейчас имя Юрия Николаева внесено в «Галерею звезд», расположившуюся у подножия Останкинской башни. Узнать подробнее о проекте можно здесь.
«Утренняя звезда» и другие проекты
Юрий Николаев в передаче "Утренняя звезда"
Юрий Николаев создал собственную продюсерскую телекомпанию «ЮНИКС». Первый же проект «ЮНИКСа» - музыкальный конкурс «Утренняя звезда» - стал невероятно успешным. В нем выступали юные таланты – певцы и танцоры, и программа становилась для многих трамплином к успеху. За все время, что выходила «Утренняя звезда», - а это 13 лет, - на ее сцене выступили 20 тысяч детей из разных городов России.
Кроме того, Юрий Николаев участвовал в создании телешоу «Угадай мелодию», вел популярные передачи «Танцы со звездами» и «Танцы на льду», «Большая перемена», «Достояние Республики»… В 2018 году Николаев стал гостем программы «Сегодня вечером» - там он рассказал об истории создания шоу «Утренняя звезда» и о судьбах его участников.
Доходы Юрия Николаева
Несмотря на почтенный возраст, Юрий Николаев продолжает работать, а также получает солидную пенсию, что позволяет ему жить достаточно комфортно.
«Получаю пенсию и надбавку 30 тысяч рублей как народный артист», - рассказал ведущий в одном из интервью.
И все-таки основной статьей его доходов остается зарплата, так как он по-прежнему работает на ТВ
Жена Элеонора – вместе по жизни
Юрий Николаев с женой Элеонорой. Фото: кадр из передачи "Сегодня вечером"
Студентом ГИТИСа Юрий Николаев женился на однокурснице Галине. Впрочем, этот брак довольно быстро распался. А потом Николаев встретил женщину, которая стала его любовью на всю жизнь. Точнее, знакомы они были и прежде – Элеонора была младшей сестренкой его друга. Но тогда Юрий относился к 14-летней девочке снисходительно – ведь он был на 4 года старше.
Встретив же Элеонору спустя годы в троллейбусе, Николаев не сразу узнал ее – девушка превратилась в настоящую красавицу. К тому времени Николаев уже успел развестись, а Элеонора была студенткой. Молодые люди начали встречаться, а через два года поженились. Было нелегко – молодожены поселились в общежитии, питались очень скромно… Но со временем жизнь наладилась. Их брак с уверенностью можно назвать счастливым. Все проблемы, встречающиеся на их пути, супруги решали вместе.
А проблем было немало. Чтобы создать «Утреннюю звезду», понадобилось взять большой кредит. Это был риск, но Элеонора поддержала мужа, и вскоре кредит был выплачен, а программа стала мега-популярной.
Приходилось бороться и с серьезной болезнью Юрия Александровича – раком кишечника, который ему диагностировали еще в 2000 году. С болезнью удалось справиться, хотя борьба продолжается. Словом, семья Николаевых – достойный пример для подражания.
Юрий Николаев сейчас. Фото: соцсети
Только вот детей у звездной пары нет. Оба очень сожалеют об этом – невозможность иметь детей стала для них настоящей драмой.
«То, что у нас с Леной нет детей, — наша большая беда. Никаких абортов мы не делали, просто пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось, - признавался артист. — Пытались как-то исправить это положение, но в те годы у медицины не было таких возможностей, как сейчас».
Зато у них есть любимые племянники – дети сестры Юрия Александровича. Супруги принимают активное участие в их жизни, помогают советом и делом. Подробнее о жизни Юрия Николаева можно узнать из проекта телеканала «Звезда» - «Галерея звезд Останкино».
Успехи и награды Юрия Николаева
Юрий Николаев с воспитанниками Академии "Утренней звезды". Фото: соцсети
В 2018 году известный ведущий отпраздновал свое 70-летие: в «Крокус Сити Холле» прошел грандиозный концерт «Звездный юбилей». От программы «МУЗ-ТВ» Юрию Александровичу вручили премию «За вклад в жизнь».
Она дополнила коллекцию наград, полученных Николаевым прежде: за свои многочисленные успехи в мире советского и российского телевидения он удостоен двух премий Союза журналистов России, ордена Дружбы, а также звания Народного артиста России. В последнее время поклонники отмечают, что Николаев сильно похудел: при росте 175 см он всегда весил 65 кг, но сейчас этот вес явно намного меньше.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
В сентябре 2023 года вышла автобиография Юрия Николаева – «Здесь все по-честному», в которой собраны подробности его личной жизни и карьеры. Кроме того, много интересного и неожиданного о популярном ведущем можно узнать здесь.
В декабре 2023-го Юрию Николаеву исполняется 75 лет. Но он не планирует сдаваться и уходить на пенсию: телевидение давно стало его жизнью, и любимое дело помогает ему справляться и с недомоганиями, и с усталостью, даря силы для творчества.