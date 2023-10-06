Виктор Рыбин: как стал звездой с «Дюной» и ушел из семьи ради Натальи Сенчуковой

В 1991 году альбом «Страна Лимония» переиздается с четырьмя новыми песнями, среди которых «Привет с большого бодуна», удвоивший славу группы, а затем свет увидел новый альбом «За нами — Долгопрудный». Автор и лидер Сергей Катин покинул группу в 1992 году, и Виктор Рыбин остался единственным вокалистом. Вскоре вышли два диска «А нам все равно!» и «Вспомни детство золотое».

В 1995 году Катин возвращается в коллектив, один за другим создает шлягеры «Коммунальная квартира», «Фонарики», «Про Васю», которые легли в основу следующего альбома - «В городе большом» (1996).

С выходом восьмого альбом Рыбин решил заняться сольной карьерой, но «Дюну» не оставлял. Однако к концу 90-х популярность группы начала падать, хотя артисты продолжали творить, гастролировать и выпускать альбомы с прежним задором. Вышли такие хиты, как «Воздушный змей», «Бутылочка», «Караганда» и другие.