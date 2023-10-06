Виктор Рыбин: как стал звездой с «Дюной» и ушел из семьи ради Натальи Сенчуковой

Виктор Викторович Рыбин родился в Долгопрудном Московской области 21 августа 1962 года в семье рабочего и воспитательницы детского сада. Когда ему исполнилось 7 лет, отец добровольно ушел из жизни прямо на глазах сына, после чего мальчик полгода не разговаривал. Мать воспитывала сына одна.
Маленький Виктор Рыбин. Фото: соцсети
Трагедия сказалась на ребенке, он очень рано начал хулиганить, увлекся вредными привычками и отказался учиться. Мать едва справлялась, на помощь «пришла» музыка – Рыбин увлекся игрой на гитаре и с головой ушел в творчество, а затем стал участником местного коллектива.
Виктор Рыбин в юности. Фото: соцсети
Окончив школу, Виктор отслужил в армейской части морфлота на Камчатке, а затем поступил в военно-морское училище в Северодвинске. Правда, по специальности не работал, а вернулся к музыке и в середине 80-х годов стал работать администратором группы «Дюна».
Виктор Рыбин в армии. Фото: соцсети
«Дюна»
Первый состав группы «Дюна», появившейся в 1987 году, насчитывал четверых человек: это школьный друг Виктора Рыбина, бас-гитарист Сергей Катин, гитарист Дмитрий Четвергов, барабанщик Андрей Шатуновский и вокалист Андрей Рублев. Они базировались на площадке Московской областной филармонии, где регулярно выступали с концертами.
Виктор Рыбин на сцене. Фото: соцсети
Выездные гастроли «Дюны» заключались в работе на разогреве у звезд. Они предваряли концерты Александра Серова, группы «Доктор Ватсон».
Вскоре у коллектива, нашедшего свой иронично-лиричный стиль, появился собственный хит, сделавший их всесоюзными знаменитостями, - «Страна Лимония». Артисты стали участниками программы «Музыкальный лифт», где представили композицию, и проснулись, что называется, звездами.
В 1990 году были выпущены еще две песни, вмиг ставшие хитами, - «Фирма» и «Дай-дай». Вскоре вышел и первый альбом – «Страна Лимония». Его главный трек попал на передачи «Песня года» и «До 16 и старше», сама группа оказалась на пике своей популярности и весной выступила на фестивале «Звуковая дорожка» перед полным «Олимпийским».
Виктор Рыбин (в центре) и группа "Дюна". Фото: Global Look Press
В 1991 году альбом «Страна Лимония» переиздается с четырьмя новыми песнями, среди которых «Привет с большого бодуна», удвоивший славу группы, а затем свет увидел новый альбом «За нами — Долгопрудный». Автор и лидер Сергей Катин покинул группу в 1992 году, и Виктор Рыбин остался единственным вокалистом. Вскоре вышли два диска «А нам все равно!» и «Вспомни детство золотое».
В 1995 году Катин возвращается в коллектив, один за другим создает шлягеры «Коммунальная квартира», «Фонарики», «Про Васю», которые легли в основу следующего альбома - «В городе большом» (1996).
С выходом восьмого альбом Рыбин решил заняться сольной карьерой, но «Дюну» не оставлял. Однако к концу 90-х популярность группы начала падать, хотя артисты продолжали творить, гастролировать и выпускать альбомы с прежним задором. Вышли такие хиты, как «Воздушный змей», «Бутылочка», «Караганда» и другие.
Группа "Дюна". Фото: Global Look Press
В 2017 году «Дюна» отметила 30-летие коллектива большим концертом «30 лучших песен за 30 лет».
«РыбСен»
В 90-х Виктор Рыбин на съемках клипа познакомился с танцовщицей Натальей Сенчуковой. Совместный проект по каким-то причинам отменился, зато певец не растерялся и предложил красотке другой – дуэт. Девушка начала брать уроки вокала, а затем вышла на сцену вместе с Рыбиным. Так родился новый тандем – «РыбСен».
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: Global Look Press
Фанатам этот дуэт пришелся по душе. Был тепло принят их диск под названием «Ни слова о любви», после которого последовали и другие альбомы.
В 2012-м состоялся релиз композиции «Закон притяжения», который вновь вывел дуэт на волну популярности. Творчество семейного тандема нравится людям за редкое сочетание любовной лирики и юмора. А наибольшей популярностью пользуются песни «Милый мой ботаник», «Потанцуй со мной» и другие.
Другие проекты
На пике карьеры Виктор Рыбин снялся в нескольких музыкальных фильмах с участием звезд. Это «Старые песни о главном», в первой части он стал животноводом, во второй – таксистом, в третьей – хоккеистом. В 2013 году снялся в роли камео в ситкоме «Реальные пацаны».
Виктор Рыбин (справа) в фильме "Старые песни о главном". Кадр из фильма
В 2000 году Рыбин с женой приобрели теплоход для бизнеса, затем еще один. Отремонтировали и сдавали как площадку для корпоративов, свадеб и банкетов. В 2020 году было туго с бизнесом, пандемия коронавируса повлияла на доходы.
Личная жизнь
Рыбин до встречи с Сенчуковой был дважды женат. Первый раз под венец он отправился в 1982 году лет с 18-летней девушкой Екатериной, а потом ушел в армию. Она его не дождалась.
Вторая жена у Рыбина появилась в 1985 году, это была Елена Шведова. В 1990 году она подарила мужу дочку Марию, которая получила юридическое образование, сделала карьеру в полиции, а в 2020 году стала мамой, родив Рыбину внука.
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: соцсети
В 1990 году, будучи в браке, Виктор закрутил роман с Сенчуковой и долго скрывал ото всех связь на стороне. Наталья забеременела, но сделала аборт. Рыбин не уходил из семьи из-за маленькой дочки, и лишь в 1994 году они с Натальей стали жить вместе. Свадьбу сыграли в 1998 году, когда она была на 8-м месяце беременности. Вскоре на свет появился сын Василий.
Виктор Рыбин с сыном Василием и женой Натальей Сенчуковой. Фото: соцсети
Юноша занимался каратэ, отучился во МГИКе, освоил игру на гитаре и барабанах, а потом основал собственную музыкальную школу. В 2022 году он женился на подруге детства, однако уже через год пара оформила развод.
Болезнь
В 2018 году Наталья Сенчукова в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» сообщила, что они с Виктором Рыбиным перенесли одинаковое онкологическое заболевание - базалиому.
Это заболевание поражает кожу, и паре пришлось пройти курс химиотерапии. Это только сблизило супругов, которые всегда считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Болезнь ушла, Рыбин сегодня весит 80 кг при росте 177 см.
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: Global Look Press
Карьера сегодня
Рыбин продолжает выступать с группой «Дюна», которая в 2022 году отметила 35-летие, а также выходит на сцену в дуэте с женой Натальей Сенчуковой. Они регулярно радуют поклонников новыми песнями.