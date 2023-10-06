«Ты шутишь, что ли?!»: Дэвид Бекхэм разозлил Викторию фотосессией с Джей Ло и Бейонсе во время сложных родов жены

На Netflix вышел документальный сериал «Бекхэм» — о знаменитой на весь мир семье футболиста и певицы. В одном из эпизодов Виктория Бекхэм рассказала неприятную историю, которая была связана с рождением ее сына Круза в 2005 году.

Та беременность выдалась для звезды достаточно трудной. Перед самыми родами врачи прописали ей постельный режим и собрались провести кесарево сечение.

В такой непростой момент Дэвид должен был находиться рядом с супругой и поддерживать ее. Но он сообщил в больницу, что не сможет приехать, так как в конкретный день у него была назначена важная фотосессия с Дженнифер Лопес и Бейонсе — для рекламы Pepsi. Виктория отреагировала на это крайне эмоционально.

«Что значит съемка?! Серьезно, я сейчас лопну. Я на постельном режиме! Ты шутишь, что ли?! У тебя чертова фотосессия с Дженнифер Лопес, которая великолепна и не собирается заводить детей?!» — цитирует госпожа Бекхэм свою реакцию в сериале.

В итоге Дэвид все-таки смог изменить дату съемки и присутствовал на рождении сына в феврале 2005 года. Крузу, кстати, уже исполнилось 18 лет.

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