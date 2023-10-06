«Ты шутишь, что ли?!»: Дэвид Бекхэм разозлил Викторию фотосессией с Джей Ло и Бейонсе во время сложных родов жены

На Netflix вышел документальный сериал «Бекхэм» — о знаменитой на весь мир семье футболиста и певицы. В одном из эпизодов Виктория Бекхэм рассказала неприятную историю, которая была связана с рождением ее сына Круза в 2005 году.
Та беременность выдалась для звезды достаточно трудной. Перед самыми родами врачи прописали ей постельный режим и собрались провести кесарево сечение.
В такой непростой момент Дэвид должен был находиться рядом с супругой и поддерживать ее. Но он сообщил в больницу, что не сможет приехать, так как в конкретный день у него была назначена важная фотосессия с Дженнифер Лопес и Бейонсе — для рекламы Pepsi. Виктория отреагировала на это крайне эмоционально.
«Что значит съемка?! Серьезно, я сейчас лопну. Я на постельном режиме! Ты шутишь, что ли?! У тебя чертова фотосессия с Дженнифер Лопес, которая великолепна и не собирается заводить детей?!» — цитирует госпожа Бекхэм свою реакцию в сериале.
В итоге Дэвид все-таки смог изменить дату съемки и присутствовал на рождении сына в феврале 2005 года. Крузу, кстати, уже исполнилось 18 лет.
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Однако рекламный контракт мужа все равно больно ударил по Виктории. Фото Бекхэма с Джей Ло и Бейонсе были опубликованы сразу после того, как она родила, причем в не самом приятном контексте. Вот как певица и дизайнер вспоминает этот момент.
«Итак, мне сделали кесарево сечение, и я помню, как лежала там, чувствуя себя в своей не самой великолепной форме, скажем так. И кто-то показал мне первую полосу газеты с великолепной фотографией Дэвида между Дженнифер Лопес и Бейонсе, и заголовок был: «Что сказала бы Пош?» (Пош — прозвище Виктории Бекхэм как участницы группы Spice Girls. — Прим. авт.). Позвольте мне поведать вам, что сказала бы Пош. Пош разозлилась!»
Напомним, что у звездной пары четверо детей: три сына и дочка. Старший Бруклин Бекхэм женился в 2022 году.