Как певец Шура эпатировал публику и захотел жениться на Ксении Собчак

Свою знаменитую песню «Твори добро» эпатажный певец Шура написал в самый тяжелый период своей жизни. Тогда музыкант попал в больницу с онкологическим заболеванием. И за несколько часов до операции набросал текст будущего хита на листке бумаги.
Впоследствии музыкант рассказал, что таким образом на всякий случай говорил миру: «Прощай!». Но когда он очнулся от наркоза, медсестра протянула ему тот самый листок. А спустя некоторое время трек «Твори добро» увидел свет.
И, наверное, тогда Шура понял, что самый темный час — перед рассветом. А эта фраза могла бы стать девизом всей его жизни.
Настоящее имя
Настоящее имя Шуры — Александр Медведев.
Детство. Мама, бабушка и брат
Он родился 20 мая 1975 года в Новосибирске. Воспитывала мальчика мама Светлана и бабушка Вера Михайловна, которая, по словам певца, имела цыганские корни. Также в семье подрастал младший брат Саши Михаил.
Кстати, родной отец Александра жил неподалеку, но никакого участия в его воспитании не принимал. Потом Светлана выходила замуж и во второй раз, но этот брак просуществовал недолго.
Александр Медведев с мамой в детстве. Фото: соцсети
В детстве Александр явно не был пай-мальчиком. Школу он бросил после седьмого класса, был отчислен со справкой о неполном среднем образовании. Зато уже в этом возрасте начал выступать перед большой аудиторией. Сначала это был ресторан «Русь», где его бабушка работала поваром, однако у женщины была еще одна любовь, не воплотившаяся в жизнь, - музыка.
Иногда перед зеркалом, облачившись в экстравагантные наряды, она пела перед зеркалом, представляя, как ей аплодирует весь зал.
Эта безответная любовь к искусству и передалась внуку. А еще бабушка научила Сашу вышивать и плести макраме. Одно время будущий артист даже вел в Новосибирске курсы рукоделия, которые посещали разновозрастные дамы. При таком увлечении даже неудивительно, что Медведев окончил в Риге курсы дизайнера. А уже потом он отправится покорять Москву.
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Первые успехи
Решение переехать в столицу придет парню в голову благодаря знакомству с Павлом Есениным, написавшим для Шуры несколько песен, впоследствии ставших хитами.
И первым человеком, оценившим эти композиции, как раз стала бабушка Александра. Как вспоминал певец, тогда женщина сказала ему: «Ты хорошо поешь, только вот непонятно, на каком языке».
Александр Медведев в юности. Фото: соцсети
Однако первое выступление артиста в клубе «Манхэттен экспресс» сразу же произвело фурор среди столичной публики. И никто даже не стал жаловаться на непонятный язык.
Популярность Александр, взявший себе псевдоним Шура, завоевал во многом благодаря эпатажу, в том числе и отсутствию передних зубов. Артист уверял журналистов, что зубы ему выбил младший брат Михаил во время драки.
Также Шура делал ставку на необычные наряды, с которыми ему помогал известный модельер Алишер. Обтягивающие лосины, кофты со стразами и перьями, многочисленные блестки, массивные туфли на каблуках – все это теперь составляло стандартный гардероб Шуры.
А как известно, люди любят хулиганов, поскольку они могут позволить себе то, на что не пойдет обычный человек. Это как раз и случай Шуры.
Но, конечно, публика полюбила его не только за сценические хулиганства и яркий образ, но и за песни, написанные Павлом Есениным. Первый клип на хит Шуры «Холодная луна» вышел уже в 1997 году. Тогда же появились первые альбомы артиста: Shura и Shura-2, разошедшийся значительным тиражом в 1998 году.
Шура в молодости. Фото: соцсети
Хиты
Хиты «Твори добро» и «Отшумели летние дожди» звучали из каждого утюга, исполнялись на «Песне года» и получили престижную награду — премию «Золотой граммофон».
Песня «Твори добро» впоследствии даже попала в казахстанские учебники по самопознанию. Сам артист в одном из интервью признавался, что эта новость, которой с ними поделились родственники из Алматы, стала для него приятной неожиданностью.
«Они позвонили мне сразу и сказали, что дети счастливы читать это стихотворение в конце урока. Детей не обманешь, это взрослые могут спорить по поводу моего имиджа и всего остального. Это песня добра, любви и всего остального, — хвастался тогда Шура.
Шура. Фото: Global Look Press
Появление такого яркого артиста тогда многие восприняли как глоток свежего воздуха. В то время музыкальный стиль, которого придерживался Александр Медведев, критики даже назвали «евродэнс». А сам Шура тогда выступал в самых престижных залах, занимал верхние строчки хит-парадов, на корпоративах буквально загребал деньги лопатой.
Борьба с болезнью
Так бы продолжалось и дальше, но в 2000-х Шура неожиданно пропал с радаров. Больше не звучали новые песни, не выпускались альбомы, не организовывались гастроли. Чуть позже выяснилось, что в тот период артист увлекся запрещенными препаратами.
Он думал, что таким образом сможет справиться с той пустотой, которая возникает в жизни человека, столкнувшегося с одиночеством. Да, у эпатажного хулигана Шуры были друзья и поклонники, но дома его никто не ждал. И он остро переживал эту ситуацию, которую усугублял и затянувшийся конфликт с матерью.
Медведева немного «взбодрила», если можно так сказать, гораздо более трагическая ситуация. У певца обнаружили рак на поздней стадии. По словам Шуры, он в то время не задавался вопросом: «За что мне все это?», поскольку и так знал причину своего несчастья.
Артист прошел операцию и 18 курсов химиотерапии. Из-за приема гормональных препаратов поправился до 140 килограммов.
Одно время Шура имел лишний вес. Фото: Global Look Press
По словам Шуры, тогда он выжил чудом, ходил в церковь, молился Николаю чудотворцу, чтобы небеса не только спасли его от болезни, но и избавили от зависимости.
Как рассказал артист, тот страшный этап также показал ему, кому из друзей он дорог по-настоящему, а кто был рядом лишь в минуты успеха.
«Я заболел, и кроме Лолиты Милявской и Любы Успенской, на нашей эстраде от меня отвернулись все. Меня также поддержали Алла Борисовна и Игорь Крутой. Ну и Дима Маликов чуть-чуть, а все остальные отвернулись, думали, что я уже не приду», — в интервью Насти Ивлеевой признавался Шура.
По словам артиста, коллеги, вероятно, думали, что с исчезновением Александра Медведева им достанется больше хлебных точек, но не тут-то было.
Возвращение на эстраду
В середине 2000-х Шура вновь вернулся на эстраду — значительно похудевший после курса липосакции и с новыми зубами. Кстати, за белоснежную улыбку пришлось отдать 8 миллионов рублей.
Что же касается творчества, записанные в то время песни, уже не смогли повторить успеха хитов «Ты не верь слезам» и «Твори добро», но тоже завоевали свою зрительскую аудиторию. Так, в конце 2010 года Шура презентовал клип на новую композицию «Воздушные шары».
В 2017-м вышла песня «Подруга», в 2018-м — композиция «Важное что-то». Летом того же года артист выступил с сольным концертом «ГлавClub Green Concert».
Певец Шура в 2015 году. Фото: Global Look Press
Весной 2021 года Шура заявил, что выпустил танцевальную песню «Сносит крышу», записанную в новом формате, чтобы его поклонники смогли оторваться по полной программе.
Телепроекты
Нередко Александр Медведев принимал участие в разных телепроектах. Так, в 2007 году в программе «Ты — суперстар», посвященной звездам 80-х – 90-х, на канале НТВ он завоевал второе место, уступив пальму первенства Азизе.
В 2021 году он пришел на это шоу снова и в этот раз разделил победу с Виктором Салтыковым.
В 2015 году перевоплощался в разных звезд в шоу пародий «Один в один».
Шура в проекте «Суперстар». Фото: канал НТВ
В 2022 году Шура появился в шоу «Маска» в образе Бычка. А чуть позже продемонстрировал свои танцевальные умения в проекте «Маска. Танцы» в роли… Попкорна.
Правда, покинул шоу уже после второго выпуска. Чуть позже Медведев признался, что изрядно устал от тяжелого костюма, вес которого составляет 25 килограммов. По словам Шуры, только одна голова персонажа весила восемь килограммов. И мол, в ней он не видел ни пол, ни людей. А уж о танцах не шло и никакой речи.
Эпатаж и стиль
Певец эпатировал публику на протяжении всей свой сценической карьеры. Высокие каблуки, яркие шубы до пола, обтягивающие лосины больше были характерны для «раннего Шуры» периода конца 90-х – начала 2000-х.
Длинные рубашки, блестящие пиджаки, желтые носки, разноцветное пальто и, конечно, очки разных цветов, форм и размеров — это уже стиль «позднего Шуры».
Шура на Неделе высокой моды в 2019 году. Лосины и высокие каблуки — его фишка. Фото: Global Look Press
А однажды Шура рассказал журналистам об одной из своих поклонниц, подарившей ему белоснежную песцовую шубу. По словам артиста, он потом выходил в ней на сцену на протяжении пяти лет.
Длинные шубы — также визитная карточка Шуры. Фото: Global Look Press
Также потом та же самая женщина подарила артисту брошь дома Романовых со 180 бриллиантами, сапфирами и изумрудами размером с ладонь. Единственное, о чем попросила поклонница, — не продавать это украшение. Так певец и поступил. Впоследствии этой женщины не стало, но ее подарок артист хранит до сих пор.
Леопардовые принты и очки — тоже атрибуты Шуры. Фото: Global Look Press
Конфликт с матерью
Одно время у Шуры был конфликт с матерью. В 2013 году мама и брат хотели выписать его из новосибирской квартиры. Дело даже дошло до суда. Не то чтобы Александру Медведеву так была нужна эта недвижимость…
Как объяснял сам Шура, в жизни Светланы объявился кавалер, положивший глаз на ее материальное благосостояние. И артист хотел помешать ему…
Сейчас же Медведев помирился и с матерью, и с братом и старается общаться с ними каждый день.
Личная жизнь
О личной жизни Шуры мало что известно. Но когда певцу было 35 лет, он познакомил широкую аудиторию со своей возлюбленной — эффектной шатенкой Лизой. В СМИ также писали, что он даже подарил ей «мерседес». В 2014 году Лиза сыграла в клипе Медведева «Сердце бьется». Однако этот роман закончился расставанием.
Шуре также приписывали отношения с Евой Польной и Ларисой Черниковой, но как выяснилось позже, такие слухи раздувались ради пиара.
Шура с той самой Лизой. Фото: «Комсомольская правда»
Сейчас Александр Медведев не женат. В одной беседе с журналистом он пояснил, что взял бы в жены девушку, похожую на Ксению Собчак.
«Вот появись еще одна такая, как Собчак, — самостоятельная, с юмором... Но ее, к сожалению, прям из-под носа увел Богомолов», — пошутил Шура.
Дети
У Александра нет детей. Однако он неоднократно заявлял, что уже готов стать отцом. Так, в интервью программе «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой Шура отметил, что уже сдал все необходимые анализы.
В том же телеэфире он познакомился с суррогатной матерью, готовой родить ему двойню. Артист даже рассказал о готовности купить загородный дом. Но пока дальше громких заявлений дело не дошло.
Недавно Шура вновь заговорил об отцовстве и признался, что в его жизни уже есть женщина, готовая родить артисту ребенка.
Шура. Фото: Global Look Press
«Уже есть зазноба. И там больше она, чем я. Девочка меня полюбила, хочет родить. Там не о суррогатном материнстве идет речь», — заявил певец.
Как говорится, поживем — увидим.
Рост и вес
Рост Шуры — 175 сантиметров, вес — 80 килограммов.
Шура сейчас
Сейчас Шура довольно активен. Если говорить о творчестве, то в конце 2022 года он записал два дуэта: с Еленой Борщевой на песню «Танцы в машине» и с певцом 10Age на трек «Зима».
Кроме того, в конце прошлого года артист появился в качестве гостя в проекте «Суперстар», где пообщался с Роксаной Бабаян и вместе с Ольгой Зарубиной исполнил песню «До предела».
Исполнении получилось настолько пронзительным, что музыкантов вызвали на бис. А вообще, Ольга стала победительницей того сезона.
Шура. Фото: Global Look Press
А вот на съемках недавнего шоу «Битва поколений» Шура угодил в скандал. Так, он довел до слез блогера Валю Карнавал, которая вошла в состав жюри. По словам девушки, певец грубо высказался в ее адрес, заявил, что она не заслуживает места в судейской коллегии.
«Вы испытываете ко мне личную неприязнь?» — спросила блогер дрожащим голосом.
«Ты справилась с напором от нашей любимой Ларисы Долиной, и теперь ты сидишь буквально на ее месте. Все супер. Давай теперь будешь доказывать нам, дебилам, что имеешь право на это место. Успокойся», — резко ответил ей Шура.
Чуть позже Карнавал призналась, что певец был ее кумиром и что некоторые его песни она слушала на повторе. Возможно, все случившееся просто шло по сценарию программы.
Но в любом случае иногда в кумире нужно увидеть человека со всеми его слабостями, сомнениями и внутренними конфликтами и принять таким, какой он есть.