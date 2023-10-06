Как певец Шура эпатировал публику и захотел жениться на Ксении Собчак

Свою знаменитую песню «Твори добро» эпатажный певец Шура написал в самый тяжелый период своей жизни. Тогда музыкант попал в больницу с онкологическим заболеванием. И за несколько часов до операции набросал текст будущего хита на листке бумаги.

Впоследствии музыкант рассказал, что таким образом на всякий случай говорил миру: «Прощай!». Но когда он очнулся от наркоза, медсестра протянула ему тот самый листок. А спустя некоторое время трек «Твори добро» увидел свет.

И, наверное, тогда Шура понял, что самый темный час — перед рассветом. А эта фраза могла бы стать девизом всей его жизни.

Настоящее имя

Настоящее имя Шуры — Александр Медведев.

Детство. Мама, бабушка и брат

Он родился 20 мая 1975 года в Новосибирске. Воспитывала мальчика мама Светлана и бабушка Вера Михайловна, которая, по словам певца, имела цыганские корни. Также в семье подрастал младший брат Саши Михаил.

Кстати, родной отец Александра жил неподалеку, но никакого участия в его воспитании не принимал. Потом Светлана выходила замуж и во второй раз, но этот брак просуществовал недолго.