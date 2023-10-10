Топ-7 белых платьев кино – провокационные, невинные и чувственные: от Мэрилин Монро до Шэрон Стоун

Все платья, представленные в нашей подборке, - великолепны. Но еще великолепнее – актрисы, которые представляют эти шедевры разных лет. Белый цвет считается цветом невинности, однако талант и красота помогли этим женщинам выглядеть невероятно соблазнительно и чувственно.
Джин Харлоу – «Обед в восемь», 1933 г.
Фото: кадр из фильма "Обед в восемь"
Это платье из струящегося белого шелка зашивали прямо на Джин Харлоу – оно было узким, облегая тело, как вторая кожа. Во время съемок актрисе приходилось отдыхать стоя – точнее, прислоняясь к специальному приспособлению, потому что садиться было нельзя – ткань бы мгновенно смялась.
Мэрилин Монро – «Зуд седьмого года», 1955 г.
Фото: кадр из фильма "Зуд седьмого года"
Это соблазнительное бело платье давно считается культовым – нет такого человека, который не видел бы знаменитый кадр: Мэрилин Монро стоит на вентиляционной решетке, а широкий плиссированный подол раздувает поток воздуха, идущий снизу. Покрой платья – великолепен и беспроигрышен: этот фасон и сегодня украсит любую фигуру, придав ей особую стройность.
Людмила Гурченко – «Карнавальная ночь», 1956 г.
Фото: кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Идеальная женщина – с осиной талией, покатыми плечами и изящными бедрами – предстала перед зрителями в исполнении Людмилы Гурченко. Ее героиня – Леночка Крылова – красовалась в белом платье в стиле нью-лук – и покорила всех мужчин. Людмила Гурченко стала символом женской красоты, такие платья заказывали себе после фильма тысячи женщин.
Элизабет Тейлор – «Кошка на раскаленной крыше», 1958 г.
Фото: кадр из фильма "Кошка на раскаленной крыше"
Царственно-простой фасон привлекает внимание к безупречной фигуре Элизабет Тейлор: белоснежное платье сшито из невесомого шифона, тонкая талия туго перетянута поясом, бюст открывает глубокое декольте. Платье так сильно понравилось актрисе, что после окончания съемок она заказала себе точно такое же.
Одри Хепберн – «Как украсть миллион», 1966 г.
Фото: кадр из фильма "Как украсть миллион"
Авантюристка Николь в исполнении Одри Хепберн предстает перед зрителями с головы до ног в белом – правда, на ней не платье, а юбка с жакетом, но они смотрятся как одно целое. А еще на актрисе – белые колготки, туфли, каска, перчатки… Казалось бы – символ невинности. Но на темную сторону натуры героини намекают черные очки – пусть и в белой оправе.
Дженнифер Грей – «Грязные танцы», 1987 г.
Фото: кадр из фильма "Грязные танцы"
На протяжении почти всего фильма мы видим главную героиню в шортах и майках – или в подростковых платьицах. В финале же Дженнифер Грей появляется в эффектном и очень женственном белом платье с розовым отливом. Именно в этом наряде Дженнифер покорила сердца публики, исполнив зажигательный танец со своим великолепным партнером – Патриком Суэйзи.
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Шэрон Стоун – «Основной инстинкт», 1992 г.
Фото: кадр из фильма "Основной инстинкт"
Этот эротический триллер буквально «взорвал» кинематограф 90-х. В одной из сцен роковая блондинка Кэтрин в исполнении Шэрон Стоун появляется в полицейском участке в ошеломительном наряде. Ее белое платье наглухо закрывает шею, зато оно экстремально короткое – а под ним явно отсутствует белье. Длинные стройные ноги и рискованные позы героини заставляют полицейских нервничать – они почти забывают, для чего, собственно, привезли эту женщину.