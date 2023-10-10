Топ-7 белых платьев кино – провокационные, невинные и чувственные: от Мэрилин Монро до Шэрон Стоун

На протяжении почти всего фильма мы видим главную героиню в шортах и майках – или в подростковых платьицах. В финале же Дженнифер Грей появляется в эффектном и очень женственном белом платье с розовым отливом. Именно в этом наряде Дженнифер покорила сердца публики, исполнив зажигательный танец со своим великолепным партнером – Патриком Суэйзи.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Шэрон Стоун – «Основной инстинкт», 1992 г.

