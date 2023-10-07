Актриса, которой подвластны абсолютно все жанры кино: как Николь Кидман добилась успеха

Кто такая Николь Кидман?
Николь Кидман родилась 20 июня 1967 года в Гонолулу, Гавайи, но выросла в Сиднее, Австралия, где режиссер Джейн Кэмпион посоветовала ей заняться актерским мастерством. За первым независимым хитом Кидман «Флирт» последовали более масштабные фильмы, такие как «Мертвый штиль» (1989) и «Билли Батгейт» (1991), и она получила премию «Оскар» за главную роль в 2002 году в фильме «Часы».
Актриса была замужем за экранным сердцеедом Томом Крузом с 1990 по 2001 год — до своего второго брака с музыкантом Китом Урбаном в 2006 году. Среди ее более поздних фильмов — «Газетчик» (2012), «Королева пустыни» (2015), «Лев» (2016) и «Аквамен» (2018). Кидман также получила премии «Эмми» и «Золотой глобус» за свой вклад в первый сезон сериала HBO «Большая маленькая ложь».
Николь Кидман в мистическом фильме «Другие». Фото: кадр из фильма 2001 года
Актерский дебют
Николь Кидман, урожденная Николь Мэри Кидман 20 июня 1967 года в Гонолулу, Гавайи, Николь Кидман — одна из самых красивых и уважаемых женщин-звезд Голливуда.
В возрасте четырех лет она переехала со своими родителями в Сидней, Австралия. Будучи школьницей, она посещала местную театральную труппу и, поощряемая режиссером Джейн Кэмпион, дебютировала в кино в фильме «Рождество в буше» (1983).
Николь Кидман в фильме «Рождество в буше». Фото: кадр из фильма 1983 года
Примерно в это же время Кидман также познакомилась с одной из своих лучших подруг — актрисой Наоми Уоттс. Они вместе участвовали в открытом конкурсе на рекламу купальных костюмов, а позже вместе работали над фильмом 1991 года «Флирт».
Ранние фильмы и брак с Томом Крузом
Николь Кидман и Том Круз. Фото: Global Look Press
Ее прорыв в США произошел с фильмом «Мертвый штиль» (1989), а успех последовал за фильмами «Билли Батгейт» (1991), «За что умереть» (1995), «Практическая магия» (1998) и «С широко закрытыми глазами» (1999), в которых она снялась вместе с мужем Томом Крузом.
Они с Крузом развелись в 2001 году после более чем 10 лет брака. За время их отношений они усыновили двоих детей, Изабеллу и Коннора.
Награды за «Мулен Руж!» и «Часы»
Николь Кидман в фильме «Мулен Руж!». Фото: Global Look Press
Пока ее брак распадался, карьера Кидман достигла новых высот. Она получила «Золотой глобус» за роль парижской певицы и куртизанки в музыкальной феерии База Лурмана «Мулен Руж!» (2001). В этом же году снялась в первоклассном ретрохорроре Алехандро Аменабара «Другие».
В следующем году Кидман поразила критиков и зрителей своим выступлением в фильме «Часы» (2002), сыграв знаменитую писательницу Вирджинию Вулф. За свою работу она получила несколько крупных наград, включая свою первую премию «Оскар» как лучшая актриса.
Николь Кидман в роли Вирджинии Вульф в фильме «Часы» (2002). Фото: кадр из фильма
«Холодная гора», «Догвилль» и «Степфордские жены»
Работая с известным режиссером Энтони Мингеллой, Кидман снялась в эпопее о гражданской войне «Холодная гора» (2003) с Джудом Лоу и Рене Зеллвегер. Она также бралась за менее популярные проекты, работая с режиссером Ларсом фон Триером над ярко изображенным «Догвиллем» (2004).
Николь Кидман в фильме «Догвилль». Фото: Global Look Press
Хотя Кидман больше известна своими драматическими работами, она попробовала свои силы в комедии в фильмах «Степфордские жены» (2004) с Мэтью Бродериком и Бетт Мидлер и «Околдованные» (2005) с Уиллом Ферреллом.
В 2006 году она озвучила беззаботный анимационный фильм «Счастливые ножки», но в том же году вернулась к более серьезной роли, сыграв легендарного фотографа Диану Арбус в мехах.
Брак с Китом Урбаном
Николь Кидман и Кит Урбан. Фото: Global Look Press
Кидман некоторое время встречалась с кантри-певцом Китом Урбаном затем объявила, что пара обручилась в мае 2006 года. Они поженились в Сиднее, Австралия, 25 июня. Среди гостей были другие австралийские звезды, такие как Рассел Кроу, Хью Джекман и Наоми Уоттс.
Через несколько месяцев после их свадьбы Кидман поддержала своего мужа, когда он решил обратиться в реабилитационное учреждение для лечения своих проблем с алкоголем.
Пара, казалось, была предана друг другу на протяжении всего кризиса и, казалось, вышла из него такой же сильной, как всегда. В июле 2008 года у них родился первый ребенок, Санди Роуз, а в декабре 2010 года родилась вторая дочь — Фейт Маргарет.
Николь Кидман с мужем и детьми. Фото: соцсети
«Австралия», «Девять» и «Кроличья нора»
Воссоединившись с режиссером Лурманом, Кидман снялась в эпической драме «Австралия» (2008) с Джекманом. Она также появилась как великолепная экранная икона в 2009 году в фильме-мюзикле «Девять», основанном на бродвейском шлягере, с Дэниелом Дэй-Льюисом, Марион Котийяр, Кейт Хадсон, Пенелопой Крус и Джуди Денч среди прочих.
Николь Кидман в фильме «Девять». Фото: кадр из фильма 2009 года
Кидман продолжала заниматься интересным сочетанием кинопроектов. В 2010 году она снялась вместе с Аароном Экхартом в независимой драме «Кроличья нора», которая принесла ей восторженные отзывы и третью номинацию на «Оскар».
В 2012 году Кидман удивила своими необычными сценами в «Разносчике газет» с Заком Эфроном и Джоном Кьюсаком. В том же году она также снялась вместе с Клайвом Оуэном в телевизионном фильме HBO «Хемингуэй и Геллхорн». Кидман сыграла журналистку Марту Геллхорн, третью жену Эрнеста Хемингуэя.
Николь Кидман и Клайв Оуэн в фильме «Хемингуэй и Геллхорн». Фото: кадр из фильма 2012 года
Изображая другую известную личность из реальной жизни, она сыграла главную роль в фильме 2014 года «Грейс из Монако», номинированном на премию «Эмми» о жизни актрисы Грейс Келли. Кидман также снялась в двух других фильмах 2014 года — детективной драме «Перед сном» и детском фильме «Паддингтон».
«Королева пустыни» и «Лев»
В 2015 году Кидман снялась в ряде кинопроектов. Она снялась в австралийском фильме «Чужая страна» о семье, попавшей в кризис после того, как ужасная пыльная буря обрушилась на пустынный городок, где они живут.
В том же году она также появилась в роли реальной авантюристки, журналистки, картографа и британской шпионки Гертруды Белл вместе с Джеймсом Франко и Робертом Паттинсоном в фильме Вернера Херцога «Королева пустыни».
Роберт Паттинсон и Николь Кидман в фильме «Королева пустыни». Фото: кадр из фильма 2015 года
После совместной роли с Джейсоном Бейтманом в «Семейном клыке», показанном на Международном кинофестивале в Торонто, Кидман появилась в ремейке «Тайна в их глазах» в роли руководителя следственной группы. В коротком полицейском триллере снялись Джулия Робертс и Чиветел Эджиофор.
В 2016 году Кидман исполнила трогательную роль австралийки, которая усыновляет потерявшегося индийского мальчика в фильме «Лев», за что получила номинации на «Золотой глобус» и «Оскар».
Николь Кидман в фильме «Лев» (2016). Фото: кадр из фильма
«Большая маленькая ложь» и «Аквамен»
В следующем году актриса получила большее признание за свою роль в сериале HBO «Большая маленькая ложь». Наряду с получением премии «Эмми» за роль Селесты Райт, она претендовала на вторую награду как продюсер, а затем получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в ограниченном сериале или кинофильме, созданном для телевидения.
2018 год был напряженным для Кидман. Она снялась в фильме «Разрушитель» в роли офицера полиции Лос-Анджелеса, все еще не оправившейся от своей работы под прикрытием с преступной группировкой двумя десятилетиями ранее, и в роли королевы Атлантиды Атланны в супергеройском фильме «Аквамен».
Николь Кидман в фильме «Аквамен». Фото: кадр из фильма
В том же году было также объявлено, что она ведет переговоры о том, чтобы сыграть бывшую ведущую Fox News Гретхен Карлсон в фильме «Честно и сбалансировано», посвященном падению бывшего главы телеканала Роджера Эйлса.
В июне 2019 года Кидман вернулась на малый экран с дебютом второго сезона «Большой маленькой лжи» вместе с новичком сериала Мэрил Стрип.
Николь Кидман и Мэрил Стрип во фтором сезоне фильма «Большая маленькая ложь». Фото: кадр из фильма 2019 года