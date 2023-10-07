Актриса, которой подвластны абсолютно все жанры кино: как Николь Кидман добилась успеха

Кто такая Николь Кидман?

Николь Кидман родилась 20 июня 1967 года в Гонолулу, Гавайи, но выросла в Сиднее, Австралия, где режиссер Джейн Кэмпион посоветовала ей заняться актерским мастерством. За первым независимым хитом Кидман «Флирт» последовали более масштабные фильмы, такие как «Мертвый штиль» (1989) и «Билли Батгейт» (1991), и она получила премию «Оскар» за главную роль в 2002 году в фильме «Часы».

Актриса была замужем за экранным сердцеедом Томом Крузом с 1990 по 2001 год — до своего второго брака с музыкантом Китом Урбаном в 2006 году. Среди ее более поздних фильмов — «Газетчик» (2012), «Королева пустыни» (2015), «Лев» (2016) и «Аквамен» (2018). Кидман также получила премии «Эмми» и «Золотой глобус» за свой вклад в первый сезон сериала HBO «Большая маленькая ложь».