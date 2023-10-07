Алая Ведьма в картинах Marvel и не только: как сложилась карьера Элизабет Олсен

Кто такая Элизабет Олсен?

Элизабет Олсен родилась в Шерман-Оукс, Калифорния, в 1989 году и стала младшей сестрой актрис Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Впервые она появилась в качестве актрисы в фильмах своих сестер в детстве, и ей было за 20, когда она впервые начала развивать свою собственную карьеру в кино, появившись в таких фильмах, как «Тихий дом» и «Мир, любовь и непонимание» (оба в 2011 году).

В том же году Олсен совершила карьерный прорыв, сыграв получившую признание критиков роль в фильме «Марта Марси Мэй Марлен». С тех пор она появилась еще в нескольких драмах, включая «Убей своих любимых» (2013), а также в крупных международных блокбастерах «Годзилла» (2014) и «Мстители: Эра Альтрона» (2015).