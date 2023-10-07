Алая Ведьма в картинах Marvel и не только: как сложилась карьера Элизабет Олсен

Кто такая Элизабет Олсен?
Элизабет Олсен родилась в Шерман-Оукс, Калифорния, в 1989 году и стала младшей сестрой актрис Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Впервые она появилась в качестве актрисы в фильмах своих сестер в детстве, и ей было за 20, когда она впервые начала развивать свою собственную карьеру в кино, появившись в таких фильмах, как «Тихий дом» и «Мир, любовь и непонимание» (оба в 2011 году).
В том же году Олсен совершила карьерный прорыв, сыграв получившую признание критиков роль в фильме «Марта Марси Мэй Марлен». С тех пор она появилась еще в нескольких драмах, включая «Убей своих любимых» (2013), а также в крупных международных блокбастерах «Годзилла» (2014) и «Мстители: Эра Альтрона» (2015).
Элизабет Олсен в фильме «Мстители: Эра Альтрона». Фото: кадр из фильма 2015 года
Братья и сестры
Помимо знаменитых старших сестер-близнецов Мэри-Кейт и Эшли, у Олсен есть старший брат Трент, а также сводные брат и сестра.
Собственный капитал
Элизабет Олсен. Фото: Global Look Press
По данным Celebrity Net Worth, состояние Олсен составляет 5 миллионов долларов.
Фильмы
К моменту окончания Tisch в 2011 году Элизабет Олсен снялась в нескольких фильмах. В первую очередь это фильмы «Тихий дом», «Марта Марси Мэй Марлен» и «Мир, любовь и непонимание», которые обеспечили ей первые три главные роли.
Премьера «Тихого дома» и «Марты Марси Мэй Марлен» состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2011 году, хотя в конкурс был включен только последний фильм.
«Марта Марси Мэй Марлен»
Элизабет Олсен в роли Марты и Сара Полсон в роли Люси в фильме «Марта Марси Мэй Марлен». Фото: Global Look Press
Игра Олсен побудила многих критиков считать ее звездой фестиваля в том году, особенно за ее работу в фильме «Марта Марси Мэй Марлен». По словам Олсен, она влюбилась в этот проект, потому что «зрители принимают точку зрения моей героини, Марты. Они увидят, что такое настоящее и что такое прошлое, благодаря воспоминаниям».
Ремейк уругвайского фильма ужасов «Тихий дом» был снят за один дубль и, таким образом, особенно подходил для театрального опыта Олсен. В фильме «Мир, любовь и непонимание» Олсен сыграла дочь героини актрисы Джейн Фонда.
Киллиан Мерфи и Элизабет Олсен в фильме «Красные огни». Фото: кадр из фильма 2012 года
В 2012 году Олсен снялась в двух фильмах: «Красные огни» (с Робертом Де Ниро) и «Гуманитарные науки» (с Джошем Рэднором и Заком Эфроном).
В следующем году она снялась вместе с Дакотой Фаннинг в драме «Очень хорошие девочки» и появилась вместе с Дэниелом Рэдклиффом в фильме «Убей своих любимых». Она также была ведущей актрисой в исторической драме «Тайно», сыграв героиню Эмиля Золя Терезу Ракен, и в мрачном триллере «Старина».
«Я обучалась театру и танцам с детства, поэтому оказаться перед камерой было действительно самым пугающим, — сказала Олсен о своей ранней актерской карьере, добавив, что она с нетерпением ждет продолжения своей работы на экране в обозримом будущем: — Я надеюсь, что смогу сниматься на сцене и в кино — мне действительно все это нравится».
Элизабет Олсен на обложке журнала ASOS, март 2012 года. Фото: Global Look Press
«Годзилла» и «Мстители»
Олсен продолжает активно продвигаться вперед в своей карьере на экране. В 2014 году она снялась в международном ремейке блокбастера «Годзилла», а в следующем году была замечена в другой мега-картине «Мстители: Эра Альтрона», которая заработала более 1,4 миллиарда долларов по всему миру.
В «Альтроне» Олсен изобразила Ванду Максимофф, она же Алая Ведьма, — сверхсильное существо, способное влиять на индивидуальное восприятие реальности. И по иронии судьбы британский актер Аарон Тейлор-Джонсон снялся вместе с Олсен в фильмах «Годзилла» и «Альтрон», сыграв ее мужа в первом фильме и ее брата во втором. В 2018 году Олсен повторила свою роль Алой Ведьмы в фильме «Мстители: война бесконечности».
Элизабет Олсен в фильме «Годзилла». Фото: Global Look Press
Олсен сыграла Одри Уильямс, первую жену культового певца и автора песен Хэнка Уильямса, в биографическом фильме «Я увидел свет», автором сценария и режиссером которого был Марк Абрахам, премьера которого состоялась на кинофестивале в Торонто в 2015 году. Она снялась напротив Тома Хиддлстона, который сыграл Хэнка Уильямса.
Элизабет Олсен в роли Одри Мэй Уильямс и Том Хиддлстон в роли Хэнка Уильямса в фильме «Я увидел свет». Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и история шоу-бизнеса
Актриса Элизабет Чейз Олсен родилась 16 февраля 1989 года в Шерман-Оукс, Калифорния, в семье Дэвида Олсена, ипотечного банкира, и Джарни Олсена, менеджера. Старшие сестры-близнецы Олсен — актрисы и предприниматели Мэри-Кейт и Эшли — впервые получили известность в семейном ситкоме «Полный дом».
Элизабет Олсен с сестрами-близнецами Мэри-Кейт и Эшли. Фото: соцсети
Элизабет по прозвищу Лиззи начала сниматься в очень молодом возрасте, снимаясь в фильмах своих сестер. До 11 лет она получила небольшие роли в фильмах «Как на Западе было весело», «Наше первое видео» и сериале «Приключения Мэри-Кейт и Эшли».
Элизабет, Мери-Кейт, Эшли Олсен в 2011 году. Фото: Global Look Press