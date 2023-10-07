Актриса и успешный дизайнер, перевернувшая модную индустрию: биография Эшли Олсен

Предприятия в сфере бизнеса и моды

Мэри-Кейт и Эшли объявили о планах поступить в Нью-Йоркский университет осенью 2004 года. В том же году они выпустили свой второй полнометражный фильм — «Мгновения Нью-Йорка» и стали полноправными владельцами Dualstar после того, как купили миноритарные акции компании.

В следующем году сестры начали появляться вместе в рекламной кампании Badgley Mischka. Они также совершили свой набег в мир высокой моды, запустив собственную линию под названием The Row.

В 2007 году они анонсировали еще одну линию более современной одежды Elizabeth and James, которая названа в честь их сестры и брата. Они также известны своими более доступными линейками StyleMint и Olsenboye.

Два года спустя, в 2007 году, Forbes поставил Мэри-Кейт и Эшли Олсен на 11-е место среди самых богатых женщин в сфере развлечений, их состояние оценивается почти в 100 миллионов долларов.

В 2012 году близнецы Олсен получили главный приз премии CFDA (Совет модельеров Америки) Fashion Awards, а три года спустя они также подряд стали «дизайнерами женской одежды года».