Актриса и успешный дизайнер, перевернувшая модную индустрию: биография Эшли Олсен

Они также представили серию сопутствующих книг, сопровождающих видеоролики. В 1993 году первое видео поднялось на вершину музыкального видео-чарта Billboard, за ним вскоре последовали I Am The Cute One и Brother for Sale. Близнецы дебютировали на большом экране в 1995 году в фильме «Требуется двое».

В дополнение к актерскому мастерству, Олсены стали огромной силой в маркетинге девушек. Товары, носящие их названия, включая компьютерные игры, кукол и чрезвычайно популярную линию одежды для Wal-Mart, по оценкам, приносят около одного миллиарда долларов только розничных продаж в год.