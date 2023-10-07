Актриса и успешный дизайнер, перевернувшая модную индустрию: биография Эшли Олсен

Кто такая Эшли Олсен?
Эшли Олсен дебютировала на телевидении в ситкоме «Полный дом» со своей сестрой Мэри-Кейт. Шоу имело потрясающий успех, и близнецы Олсен выросли на глазах у американской зрительской публики. Когда шоу закончилось, близнецы построили свою собственную бизнес-империю в области кукол, DVD-дисков, художественных фильмов и моды.
Ранний успех
Эшли Олсен в возрасте 11 лет. Фото: Global Look Press
Эшли родилась 13 июня 1986 года в Шерман-Оукс, Калифорния, в семье ипотечного банкира Дэвида Олсена и менеджера Ярни Олсена. Вместе со своей сестрой-близнецом Мэри-Кейт Эшли стала одной из самых популярных и состоятельных женщин в Америке.
Близнецы Олсен дебютировали в актерской карьере в 1987 году в возрасте девяти месяцев, сыграв роль младшей дочери Мишель Таннер в семейном ситкоме «Полный дом». Сериал длился восемь лет, в течение которых карьера близнецов Олсен постепенно пошла на спад.
Сестры Олсен — Мэри-Кейт и Эшли. Фото: Global Look Press
К 12 годам девочки снялись в домашних видеороликах, художественных фильмах, мультимедийных развлекательных программах и еще одном телесериале — «Двое в своем роде».
Под названием Dualstar Entertainment они выпустили несколько фильмов, серию музыкальных детективных видеороликов под названием «Приключения Мэри-Кейт и Эшли» и чрезвычайно успешные ленты «Вы приглашены на вечеринку Мэри-Кейт и Эшли».
Эшли Олсен и Мэри-Кейт Олсен в сериале «Двое в своем роде». Фото: кадр из фильма
Они также представили серию сопутствующих книг, сопровождающих видеоролики. В 1993 году первое видео поднялось на вершину музыкального видео-чарта Billboard, за ним вскоре последовали I Am The Cute One и Brother for Sale. Близнецы дебютировали на большом экране в 1995 году в фильме «Требуется двое».
В дополнение к актерскому мастерству, Олсены стали огромной силой в маркетинге девушек. Товары, носящие их названия, включая компьютерные игры, кукол и чрезвычайно популярную линию одежды для Wal-Mart, по оценкам, приносят около одного миллиарда долларов только розничных продаж в год.
Сестры-близнецы Эшли и Мэри-Кейт Олсен с младшей сестрой Элизабет Олсен. Фото: соцсети
Предприятия в сфере бизнеса и моды
Мэри-Кейт и Эшли объявили о планах поступить в Нью-Йоркский университет осенью 2004 года. В том же году они выпустили свой второй полнометражный фильм — «Мгновения Нью-Йорка» и стали полноправными владельцами Dualstar после того, как купили миноритарные акции компании.
В следующем году сестры начали появляться вместе в рекламной кампании Badgley Mischka. Они также совершили свой набег в мир высокой моды, запустив собственную линию под названием The Row.
В 2007 году они анонсировали еще одну линию более современной одежды Elizabeth and James, которая названа в честь их сестры и брата. Они также известны своими более доступными линейками StyleMint и Olsenboye.
Два года спустя, в 2007 году, Forbes поставил Мэри-Кейт и Эшли Олсен на 11-е место среди самых богатых женщин в сфере развлечений, их состояние оценивается почти в 100 миллионов долларов.
В 2012 году близнецы Олсен получили главный приз премии CFDA (Совет модельеров Америки) Fashion Awards, а три года спустя они также подряд стали «дизайнерами женской одежды года».
Эшли Олсен, Мэри-Кейт Олсен на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards 2017. Нью-Йорк, 05.06.2017. Фото: Global Look Press
В настоящее время близнецы являются креативными директорами итальянской обувной линии Superga.
Другие проекты
В октябре 2008 года the twins выпустили книгу Influence — произведение, знакомящее читателей с художниками и дизайнерами, которые повлияли на Олсенов за последнее десятилетие.
В произведении, выпущенном подразделением Penguin Young Readers Group, фигурируют такие фигуры, как Кристиан Лабутен, Лорен Хаттон и Боб Коласелло. Она мгновенно стала бестселлером, и близнецы запустили рекламный тур книги.
Эшли Олсен. Фото: Global Look Press
В 2015 году Netflix анонсировала перезагрузку «Полного дома», метко названного «Фуллер Хаус», но после долгих спекуляций близнецы Олсен решили не участвовать в сериале.
Личная жизнь
После расставания с давним кавалером Мэттом Капланом Эшли встречалась с несколькими популярными мужчинами, включая актера и певца Джареда Лето, велосипедиста Лэнса Армстронга и актера Джастина Барту. Она также встречалась с режиссером Беннеттом Миллером и финансистом Ричардом Саксом.
Эшли Олсен и Джастин Барта. Фото: соцсети
В 2018 году Эшли и Мэри-Кейт согласились на редкое совместное интервью журналу The Wall Street Journal, в котором они обсудили силу своей связи как сестер-близнецов и свои рабочие отношения. Эшли также предположила, что она обдумывает важный шаг — переезд в Лос-Анджелес после многих лет жизни рядом с Мэри-Кейт в Нью-Йорке.