Удивительная женщина, подарившая детям и взрослым новый мир: история успеха Джоан Роулинг

Кто такая Джоан Роулинг?
Джоан К. Роулинг — британская писательница и сценарист, наиболее известная своей серией детских книг о Гарри Поттере из семи выпусков. Сериал разошелся тиражом более 500 миллионов копий и был адаптирован в виде франшизы-блокбастера.
Ранняя жизнь
Джоан Роулинг ( крайняя справа) с родителями и сестрой. Фото: соцсети
Джоанн Роулинг родилась 31 июля 1965 года в Йейте, Англия. Она взяла себе псевдоним Дж.К., включив в него инициальную букву имени своей бабушки Кэтлин (у Роулинг нет второго имени).
Выпускница Эксетерского университета, Роулинг переехала в Португалию в 1990 году преподавать английский. Там она познакомилась с португальским журналистом Хорхе Арантешем и вышла за него замуж.
Дочь пары, Джессика, родилась в 1993 году. После того, как ее брак закончился разводом, Роулинг вместе с дочерью переехала в Эдинбург, чтобы жить рядом со своей младшей сестрой Ди.
Изо всех сил пытаясь прокормить свою дочь Джессику и себя на пособие, Роулинг работала над своей первой книгой из серии «Гарри Поттер». Сообщается, что идея книги пришла ей в голову, когда она ехала в поезде из Манчестера в Лондон в 1990 году.
Джоан Роулинг в молодости. Фото: соцсети
«Гарри Поттер и философский камень»
После ряда отказов Роулинг наконец продала свою первую книгу «Гарри Поттер и философский камень» за сумму, эквивалентную примерно 4000 долларам; она появилась на полках магазинов в июне 1997 года. Слово «философ» в оригинальном названии книги было изменено на «колдун» для ее публикации в Америке.
Книга стала началом серии из семи книг, повествующей о жизни молодого волшебника Гарри Поттера и его разношерстной группы соратников в Школе чародейства и волшебства «Хогвартс».
Джоан Роулинг и иллюстрации к книге «Гарри Поттер и философский камень». Фото: соцсети
«Гарри Поттер и тайная комната»
Вторая книга серии о Гарри Поттере «Гарри Поттер и тайная комната» вышла в июле 1998 года.
«Гарри Поттер и узник Азкабана»
Третья книга из серии Роулинг «Гарри Поттер и узник Азкабана» появилась на прилавках магазинов в июле 1999 года. К следующему лету первые три книги о Гарри Поттере заработали примерно 480 миллионов долларов за три года, разошедшись тиражом более 35 миллионов экземпляров на 35 языках.
Джоан Роулинг презентует очередную книгу о Гарри Потере. Фото: соцсети
«Гарри Поттер и Кубок огня»
Феноменальный отклик на книги Роулинг достиг кульминации в июле 2000 года, когда четвертый том серии «Гарри Поттер и Кубок огня» стал самой быстро продаваемой книгой за 24 часа. Тираж первого издания книги составил 5,3 миллиона экземпляров, а предварительных заказов — более 1,8 миллиона.
«Гарри Поттер и орден Феникса»
После переноса даты выхода пятая часть «Гарри Поттера и ордена Феникса» поступила в книжные магазины в июне 2003 года.
«Гарри Поттер и принц-полукровка»
Шестая часть, выпущенная в июле 2005 года, разошлась тиражом 6,9 миллиона копий в Соединенных Штатах за первые 24 часа. Гарри Поттер и принц-полукровка стали крупнейшим открытием в истории издательства.
«Гарри Поттер и дары смерти»
До выхода в июле 2007 года седьмой и последней части серии о Гарри Поттере «Гарри Поттер и дары смерти» была самой крупной книгой, когда-либо заказанной по предзаказу в книжных магазинах Barnes & Noble и Borders, а также в Amazon.com. Роулинг не планирует писать больше книг из серии, хотя она не полностью исключила такую возможность.
«Сказки барда Бидла»
Этот сборник из пяти басен, упомянутых в серии книг о Гарри Поттере «Сказки барда Бидла», был выпущен 4 декабря 2008 года на чаепитии для 200 школьников в Национальной библиотеке Шотландии в Эдинбурге.
Роулинг пожертвовала все авторские отчисления от книги Детской группе высокого уровня (которая была переименована в Lumos) — благотворительной организации, соучредителем которой она была. Для поддержки детей, помещенных в специализированные учреждения в Восточной Европе.
«Случайная вакансия»
Первая книга Роулинг, предназначенная для взрослых, «Случайная вакансия», была опубликована в сентябре 2012 года. Роман — мрачная комедия о местных выборах в маленьком английском городке Пэгфорд, получил смешанные отзывы.
Рецензия на книгу в «Нью-Йорк таймс» назвала роман «разочаровывающим» и «скучным». Рецензия в The Telegraph, однако, дала книге три звезды из пяти, заявив, что «Сама Джейн Остин восхитилась бы тем, как [Роулинг] показывает, как новость о смерти Барри распространяется по Пэгфорду подобно вирусу».
Новый роман Роулинг «Случайная вакансия» выставлен в книжном магазине в Дрездене, Германия, 27 сентября 2012 года. Фото: Global Look Press
«Зов кукушки», «Шелкопряд», «Карьера зла» и «Смертельно белый»
В апреле 2013 года Роулинг открыла для себя новый жанр — криминальную фантастику — с романом, который она опубликовала под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. В первые несколько месяцев после выхода «Зова кукушки» продажи романа были скромными, и он получил положительные отзывы. Продажи работы взлетели до небес в июле, когда была установлена личность ее автора.
Согласно Bloomberg News, Роулинг сказала: «Я надеялась сохранить это в секрете подольше, потому что быть Робертом Гэлбрейтом было таким освобождающим опытом. Было замечательно публиковать без шумихи или ожиданий и с чистым удовольствием получать отзывы под другим именем».
Роулинг опубликовала еще три книги под псевдонимом Роберт Гэлбрейт: «Шелкопряд» в июне 2014 года и «Карьера зла», вышедшая в октябре 2015 года, а затем «Смертельная белизна» в сентябре 2018 года.
Речь Роулинг в Гарварде
В апреле 2015 года речь Роулинг в Гарварде 2008 года была опубликована в виде книги под названием «Очень хорошая жизнь: дополнительные преимущества неудачи и важность воображения».
Руководство по самосовершенствованию предлагает личные истории и советы о том, как смириться с неудачей и использовать свое воображение для достижения успеха. Доходы от книги идут в пользу Lumos, некоммерческой детской организации Роулинг.
«Гарри Поттер: история магии»
В 2017 году Роулинг объявила на своем веб-сайте, что опубликует две новые книги для выставки в Британской библиотеке, посвященной 20-летию публикации ее первого романа «Гарри Поттер и философский камень».
Книги «Гарри Поттер: история магии» (описанная как версия для взрослых) и «Гарри Поттер: путешествие по истории магии» (версия для детей) были выпущены 20 октября и содержат рукописи, оригинальные иллюстрации и исследование персонажей Гарри Поттера и магии.
Ранние корректуры Гарри Поттера, выставленные на аукцион. Фото: Global Look Press
В мае 2019 года сообщалось, что Роулинг опубликует еще четыре истории о Гарри Поттере. Тем не менее автор прояснила путаницу на своем веб-сайте, объяснив, что «электронные чтения размером с кусочек» не содержат нового материала. «Путешествие по…», электронные книги были адаптированы из сопутствующей аудиокниги «История магии», рассказанной Натали Дормер.
Фильмы о Гарри Поттере
Кадр из фильма о Гарри Потере. В главных ролях: Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт. Фото: Global Look Press
В ноябре 2001 года вышла экранизация первой книги Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», режиссером которой выступил Крис Коламбус, в главных ролях снялись Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.
В первый уикенд в США фильм дебютировал на рекордных 8200 экранах и побил предыдущий рекорд кассовых сборов, заработав примерно 93,5 миллиона долларов (на 20 миллионов долларов больше, чем предыдущий рекордсмен 1999 года «Затерянный мир: Парк юрского периода»). Он завершил год как самый кассовый фильм 2001 года.
Второй и третий фильмы серии — «Гарри Поттер и тайная комната» (2002) режиссера Коламбуса и «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) режиссера Альфонсо Куарона — имели аналогичный рекордный кассовый успех. «Гарри Поттер и Кубок огня» режиссера Майка Ньюэлла вышел на экраны в 2005 году.
Роберт Паттинсон, Миранда Ричардсон и Дэниел Рэдклифф в фильме «Гарри Потер и Кубок огня». Фото: Global Look Press
Пятый фильм «Гарри Поттер и орден Феникса» режиссера Дэвида Йейтса вышел на экраны в 2007 году. Сценарий фильма был написан Майклом Голденбергом, который заменил Стива Кловса, сценариста первых четырех фильмов.
Экранизация шестой части «Гарри Поттера и принца-полукровки» режиссера Йейтса была выпущена в июле 2009 года. Финальный фильм по седьмой книге серии был выпущен в двух частях: «Гарри Поттер и дары смерти», часть 1 (2010) и часть 2 (2011), режиссером обеих выступил Йейтс.
Серия фильмов «Фантастические твари»
В 2013 году Роулинг анонсировала новую серию фильмов совместно с Warner Bros. Как сообщает Entertainment Weekly, Роулинг объяснила, что фильмы, основанные на ее учебнике 2001 года по Хогвартсу «Фантастические твари и где их найти», будут посвящены «всемирному сообществу ведьм и волшебников, где я была так счастлива 17 лет», но «это не приквел и не продолжение серии «Гарри Поттер», а продолжение волшебного мира».
Постер фильма «Фантастические твари». Фото: соцсети
Фильм «Фантастические твари и где они обитают», созданный по сценарию Роулинг с Эдди Редмэйном в главной роли, был выпущен в ноябре 2016 года. Следуя по стопам предыдущих творений Роулинг, вышедших на большой экран, «Фантастические твари» поразили зрителей изображениями колдовства и собрали в мировом прокате более 800 миллионов долларов.
Продолжение фильма вызвало споры в преддверии запланированной даты выхода в ноябре 2018 года из-за решения включить Джонни Деппа в актерский состав. В то время, когда влиятельные голливудские актеры и руководители подвергались критике за прошлые неосторожности, фанаты были обеспокоены обвинениями в домашнем насилии, которые способствовали разводу Деппа с Эмбер Херд.
Однако в конце 2017 года и Роулинг, и Warner Bros. выступили с заявлениями в поддержку Деппа.
«Создателям фильма и мне не только удобно придерживаться нашего оригинального кастинга, но и искренне приятно, что Джонни играет главного героя в фильмах», — сказала Роулинг.
Веб-сайт
Джонни Депп и Джоан Роулинг. Фото: соцсети
В 2014 году Роулинг опубликовала короткий рассказ о взрослом Гарри Поттере и встрече выпускников школы Хогвартс на своем веб-сайте Pottermore. С момента запуска сайта она добавила больше историй и информации обо всем, что связано с Гарри Поттером.
Пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя»
В июне 2016 года «Гарри Поттер и проклятое дитя» — пьеса из двух частей, написанная Джеком Торном и основанная на оригинальной идее Торна, Роулинг и режиссера Джона Тиффани, дебютировала на лондонской сцене при полном аншлаге.
Хотя изначально она заявляла, что «Гарри Поттер и дары смерти» станут последней книгой серии, в пьесе представлен взрослый Гарри Поттер, и она официально рекламировалась как восьмая часть серии.
Актерский состав пьесы отличается от актерского состава оригинальных фильмов. В следующем месяце, как и в случае с ее предыдущими книгами, поклонники выстроились в очередь у книжных магазинов в ожидании полуночного выхода сценария Джека Торна «Гарри Поттер и проклятое дитя».
Муж и дети
26 декабря 2001 года Роулинг вышла замуж за анестезиолога доктора Нила Мюррея в доме пары в Шотландии. У них двое общих детей: Дэвид, 2003 года рождения, и Маккензи, 2005 года рождения. У Роулинг есть один ребенок, Джессика, (1993 г.р.), от ее предыдущего брака.
Джоан Роулинг и Нил Мюррей на премьере фильма «Гарри Поттер и дары смерти: часть первая». Фото: Global Look Press