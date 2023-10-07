Удивительная женщина, подарившая детям и взрослым новый мир: история успеха Джоан Роулинг

Джоанн Роулинг родилась 31 июля 1965 года в Йейте, Англия. Она взяла себе псевдоним Дж.К., включив в него инициальную букву имени своей бабушки Кэтлин (у Роулинг нет второго имени).

Выпускница Эксетерского университета, Роулинг переехала в Португалию в 1990 году преподавать английский. Там она познакомилась с португальским журналистом Хорхе Арантешем и вышла за него замуж.

Дочь пары, Джессика, родилась в 1993 году. После того, как ее брак закончился разводом, Роулинг вместе с дочерью переехала в Эдинбург, чтобы жить рядом со своей младшей сестрой Ди.

Изо всех сил пытаясь прокормить свою дочь Джессику и себя на пособие, Роулинг работала над своей первой книгой из серии «Гарри Поттер». Сообщается, что идея книги пришла ей в голову, когда она ехала в поезде из Манчестера в Лондон в 1990 году.