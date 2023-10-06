Незаурядная индивидуальность, а не просто отпрыск знаменитых родителей: творческий путь Шона Леннона

Кто такой Шон Леннон?

Шон Леннон родился в Нью-Йорке в семье Йоко Оно и Джона Леннона. После того, как его отец был убит, Леннон вел относительно уединенную жизнь, решив позже заняться музыкой и активизмом.

В 1998 году он выпустил свой сольный дебютный альбом Into the Sun, за которым восемь лет спустя последовал Friendly Fire. С тех пор Леннон записал такие фильмы, как «Розенкранц» и «Гильденстерн — нежить», и выпустил новую музыку с группой «Призрак саблезубого тигра».

Ранняя жизнь

Шон Таро Оно Леннон родился в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, 9 октября 1975 года. Он единственный ребенок Джона Леннона, члена-основателя английской рок-группы The Beatles, и его жены — художницы-авангардистки Йоко Оно.