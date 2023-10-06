Незаурядная индивидуальность, а не просто отпрыск знаменитых родителей: творческий путь Шона Леннона

Кто такой Шон Леннон?
Шон Леннон родился в Нью-Йорке в семье Йоко Оно и Джона Леннона. После того, как его отец был убит, Леннон вел относительно уединенную жизнь, решив позже заняться музыкой и активизмом.
В 1998 году он выпустил свой сольный дебютный альбом Into the Sun, за которым восемь лет спустя последовал Friendly Fire. С тех пор Леннон записал такие фильмы, как «Розенкранц» и «Гильденстерн — нежить», и выпустил новую музыку с группой «Призрак саблезубого тигра».
Ранняя жизнь
Шон Таро Оно Леннон родился в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, 9 октября 1975 года. Он единственный ребенок Джона Леннона, члена-основателя английской рок-группы The Beatles, и его жены — художницы-авангардистки Йоко Оно.
Шон Леннон с родителями. Фото: соцсети
Леннон родился в 35-й день рождения своего отца. После рождения Шона Джон ушел из музыкального бизнеса и стал больше времени проводить дома, души не чаял в своем маленьком сыне вплоть до своей смерти в 1980 году. Джон был застрелен невменяемым фанатом возле «Дакоты» — многоквартирного дома на Манхэттене, где жили Ленноны.
«Я помню, когда умер мой отец, — сказал Шон журналу New York Magazine в 1998 году. — На самом деле ты не скучаешь по чему-то конкретному. Ты просто скучаешь по их дыханию, просто по тому, что они были рядом. Я скучаю по ощущению его кожи, звуку его голоса. По тому, как он укрывал меня одеялом по ночам».
Шон Леннон с матерью Йоко Оно на 11-м дне рождения. 9 октября 1986 года. Фото: Global Look Press
В возрасте 11 лет Шона отправили в Институт Ле Рози, частную швейцарскую школу-интернат. Когда он вернулся в «Дакоту» четыре года спустя, то посещал Филдстонскую школу этической культуры и Далтонскую школу на Манхэттене.
Первый успех
Первое появление Леннона на экране состоялось в фильме его матери «Сезон стекла» (1981), где он рассказывал историю, которую ему поведал отец. Позже он исполнил песню It's Alright на трибьют-альбоме Оно «У каждого мужчины есть женщина» (1984). Четыре года спустя он был показан в клипе Майкла Джексона Moonwalker.
Шон Леннон в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Подросток продолжал погружаться в музыкальную индустрию благодаря различным совместным работам, в частности, написанию текстов для альбома Ленни Кравица 1991 года Mama Said и в составе бэк-группы для альбома своей матери 1996 года Rising.
Групповые и сольные проекты
В 1997 году Леннон присоединился к нью-йоркскому японскому дуэту Cibo Matto, в который входила его сожительница Юка Хонда, для записи EP Super Relax. Хонда спродюсировала дебютный сольный альбом Леннона Into the Sun в 1998 году. Клип на трек Home широко транслировался по MTV.
Пол Маккартни, Йоко Оно и Шон Леннон. Фото: соцсети
Леннон последовал за ним в 1999 году с EP Half Horse, Half Musician, в который вошли два новых трека и ремиксы на песни из Into the Sun. Он также экспериментировал в мире хип-хопа и металла, сотрудничая с различными исполнителями либо в качестве сессионного музыканта, либо в качестве продюсера.
Леннон исполнил песни This Boy и Across The Universe группы «Битлз» на концерте в честь своего отца в 2001 году Come Together: A Night for Words and Music Джона Леннона. В последующие годы он оставался в стороне от внимания, привлекая лишь незначительное внимание, когда встречался с дочерью Мика Джаггера, Элизабет.
Элизабет Джаггер и Шон Леннон. Фото: соцсети
После закрытия своего первого лейбла Grand Royal Records в 2001 году Шон подписал контракт с Capitol Records. Материнская компания Capitol, EMI, выпустила всю музыкальную продукцию его отца как групповую, так и сольную.
Однако прошло еще пять лет, прежде чем Леннон выпустил свой второй сольный альбом Friendly Fire с синглом Dead Meat. К новому альбому прилагался DVD, на котором были объединены видео на каждую песню альбома.
Начиная с октября 2006 года, Леннон отправился в обширный тур по продвижению альбома. Его сводный брат, музыкант Джулиан Леннон, единственный ребенок Джона и его первой жены Синтии, сопровождал его на некоторых этапах тура.
Шон Леннон выступает в составе группы «Призрак саблезубого тигра», 13 декабря 2010 г., Берлин, Германия. Фото: Global Look Press
В 2008 году Леннон и его подруга Шарлотта Кемп Мюль сформировали группу под названием «Призрак саблезубого тигра».
После основания звукозаписывающей компании Chimera Music в следующем году они выпустили дебютный альбом группы Acoustic Sessions в 2010 году. За ним последовали The Ghost of a Sabre Tooth Tiger с La Carotte Bleue в 2011 году и Midnight Sun в 2014 году.
Шон Леннон и Шарлотта Кемп Мюль прибывают на 56-ю ежегодную премию «Грэмми». 26 января 2014 г. Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Помимо записи материала для своей группы и предстоящего сольного альбома, Леннон по-прежнему занят участием в других проектах. Он написал музыку к фильмам «Розенкранц и Гильденстерн нежить» (2009) и «Альтер Эго» (2012), а также сыграл главную роль в последней картине.
В 2015 году он объединился с участниками панк-группы Fat White Family, чтобы сформировать Moonlandingz, которая выпустила EP на лейбле Chimera Music.
Шон Леннон выступает вживую в Voodoo Music + Arts Experience в Новом Орлеане, Луизиана. 29 октября 2016 г. Фото: Global Look Press