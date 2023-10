Незаурядная индивидуальность, а не просто отпрыск знаменитых родителей: творческий путь Шона Леннона

Леннон последовал за ним в 1999 году с EP Half Horse, Half Musician, в который вошли два новых трека и ремиксы на песни из Into the Sun. Он также экспериментировал в мире хип-хопа и металла, сотрудничая с различными исполнителями либо в качестве сессионного музыканта, либо в качестве продюсера.

Леннон исполнил песни This Boy и Across The Universe группы «Битлз» на концерте в честь своего отца в 2001 году Come Together: A Night for Words and Music Джона Леннона. В последующие годы он оставался в стороне от внимания, привлекая лишь незначительное внимание, когда встречался с дочерью Мика Джаггера, Элизабет.