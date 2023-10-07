Как неутомимый писатель Стивен Кинг стал королем острых ощущений

Ранняя жизнь и образование

Стивен Эдвин Кинг родился 21 сентября 1947 года в Портленде, штат Мэн. Кинг признан одним из самых известных и успешных авторов фильмов ужасов всех времен.

Его родители, Дональд и Нелли Рут Пиллсбери Кинг, расстались, когда он был совсем маленьким, и он вместе с братом Дэвидом в течение нескольких лет делил свое время между Индианой и Коннектикутом. Позже Кинг вернулся в Мэн со своей матерью и братом. Там он окончил среднюю школу Лисбон Фоллс в 1966 году.

Кинг учился в колледже недалеко от дома, в Университете штата Мэн в Ороно. Там он писал для школьной газеты и состоял в студенческом самоуправлении. Еще учась в школе, Кинг опубликовал свой первый рассказ, который появился в журнале Startling Mystery Stories.

Получив диплом по английскому языку в 1970 году, он попытался найти работу учителя, но поначалу ему не везло. Кинг устроился на работу в прачечную и продолжал писать рассказы в свободное время до конца 1971 года, когда он начал работать преподавателем английского языка в Академии Хэмпден. В том же году он также женился на коллеге-писательнице Табите Спрюс.