Как неутомимый писатель Стивен Кинг стал королем острых ощущений

Кто такой Стивен Кинг?
Стивен Кинг родился 21 сентября 1947 года в Портленде, штат Мэн. Он окончил Университет штата Мэн и позже работал преподавателем, одновременно становясь писателем. Первый роман Кинга в жанре ужасов «Кэрри», также опубликованный под псевдонимом Ричард Бахман, имел огромный успех.
С годами Кинг стал известен благодаря названиям, которые являются коммерчески успешными, а иногда и получившими признание критиков. Его книги разошлись тиражом более 350 миллионов экземпляров по всему миру и были экранизированы во множестве успешных фильмов.
Брюссельская книжная ярмарка, 2023 год. Книги Стивена Кинга. 2 апреля 2023 года, Брюссель, Бельгия. Фото: Global Look Press/
Ранняя жизнь и образование
Стивен Эдвин Кинг родился 21 сентября 1947 года в Портленде, штат Мэн. Кинг признан одним из самых известных и успешных авторов фильмов ужасов всех времен.
Его родители, Дональд и Нелли Рут Пиллсбери Кинг, расстались, когда он был совсем маленьким, и он вместе с братом Дэвидом в течение нескольких лет делил свое время между Индианой и Коннектикутом. Позже Кинг вернулся в Мэн со своей матерью и братом. Там он окончил среднюю школу Лисбон Фоллс в 1966 году.
Кинг учился в колледже недалеко от дома, в Университете штата Мэн в Ороно. Там он писал для школьной газеты и состоял в студенческом самоуправлении. Еще учась в школе, Кинг опубликовал свой первый рассказ, который появился в журнале Startling Mystery Stories.
Получив диплом по английскому языку в 1970 году, он попытался найти работу учителя, но поначалу ему не везло. Кинг устроился на работу в прачечную и продолжал писать рассказы в свободное время до конца 1971 года, когда он начал работать преподавателем английского языка в Академии Хэмпден. В том же году он также женился на коллеге-писательнице Табите Спрюс.
Король острых ощущений и мурашек
В 1973 году Кинг продал свой первый роман «Кэрри», историю об измученном подростке, который мстит своим сверстникам. Книга имела огромный успех после того, как была опубликована в следующем году, что позволило ему полностью посвятить себя писательству.
Позже она была адаптирована для большого экрана с Сисси Спейсек в главной роли. Вскоре последовали более популярные романы, в том числе «Жребий Салема» (1975), «Сияние» (1977), «Поджигатель» (1980), «Куджо» (1981) и «Оно» (1986).
Создавая романы о злобных, бешеных собаках и монстрах, обитающих в канализации, - как это видно в «Куджо» и «Оно» соответственно, — Кинг опубликовал несколько книг под псевдонимом Ричард Бахман.
Четыре ранних романа — «Ярость» (1977), «Долгая прогулка» (1979), «Дорожные работы» (1981) и «Бегущий человек» (1982) — были опубликованы под псевдонимом из-за опасения Кинга, что публика не примет более одной книги автора в течение года.
Он придумал псевдоним после того, как увидел роман Ричарда Старка у себя на столе (на самом деле псевдоним, используемый Дональдом Уэстлейком) в сочетании с тем, что он услышал на своем проигрывателе — «Вы еще ничего не видели» Бахмана Тернера.
Фигура ужасного клоуна Пеннивайза в натуральную величину из ремейка романа Стивена Кинга «Оно». Фото: Global Look Press
Телевизионные и кинопостановки
Хотя многие работы Кинга были экранизированы в кино или на телевидении — «Куджо» и «Файрстартер» вышли на большой экран в 1983 и 84 годах соответственно, а минисериал дебютировал в 1990 году, — фильм «Сияние», вышедший на экраны в 1980 году с Джеком Николсоном и Шелли Дюваль в главных ролях, стал известным триллером ужасов, который выдержал испытание временем.
Большую часть своей карьеры Кинг писал романы и повести с головокружительной скоростью. Он публиковал по нескольку книг в год на протяжении большей части 1980-х и 90-х годов. Его убедительные, захватывающие истории продолжают использоваться в качестве основы для многочисленных фильмов для больших и малых экранов.
Актриса Кэти Бейтс и актер Джеймс Каан снялись в успешной для критиков и коммерческой адаптации «Мизери» в 1990 году, а Бейтс получила «Оскар» за роль психопатки Энни Уилкс.
Четыре года спустя «Побег из Шоушенка» с Тимом Роббинсом и Морганом Фрименом в главных ролях, основанный на одном из его рассказов, стал еще одним известным фильмом, получившим множество номинаций на «Оскар».
Роман Кинга «Подставка» 1978 года стал минисериалом 1994 года с Молли Рингуолд и Гэри Синизом в главных ролях, в то время как сериал середины 90-х «Пикник на зеленой миле» был превращен в фильм 1999 года о тюрьме с Томом Хэнксом и Майклом Кларком Дунканом в главных ролях.
Стивен Кинг в фильме «Кладбище домашних животных» (1989) снятом по мотивам его одноименного романа 1983 г. Фото: Global Look Press
Последующая работа
Кинг продолжает творить и участвовать в провокационных проектах. Он работал непосредственно на телевидении, написав сценарий для таких сериалов, как «Больница королевства» и «Под куполом», причем последний был основан на его романе 2009 года. В 2011 году он опубликовал роман «22.11.63», посвященный путешествиям во времени, в рамках попытки остановить убийство президента Джона Ф. Кеннеди.
Кинг также написал «Страну радости» (2013), триллер в стиле криминального чтива, который отправит читателей в путешествие, чтобы выяснить, кто стоит за нераскрытым убийством. И он удивил аудиторию, выпустив «Доктор сон» (2013), продолжение «Сияния», где «Сон» занял первое место в списке бестселлеров New York Times.
Затем романист опубликовал «Мистер Мерседес» (2014), а криминальная трилогия «Искатели хранителей» (2015) и «Конец дозора» (2016) завершают криминальную трилогию. В 2017 году он объединился с сыном Оуэном для передачи «Спящие красавицы» о таинственной пандемии, из-за которой женщины оказываются закутанными в коконы. В том же году он завершил еще одно сотрудничество с Ричардом Чизмаром над новеллой «Шкатулка для пуговиц Гвенди».
Тем временем экранизации произведений Кинга продолжают выходить на большие и малые экраны. В 2017 году первый сезон «Мистера Мерседеса» начал транслироваться по сети Audience Network, в то время как ремейк классического хоррора «Оно» собрал внушительные кассовые сборы. В 2019 году в кинотеатрах вышла адаптация «Доктор сон» и вторая глава «ЭТО», а также перезагрузка другого фирменного объекта Кинга, «Кладбище домашних животных».
Тот год также принес публикацию 61-го романа неутомимого писателя «Институт» о детях со сверхъестественными способностями, которых забирает у родителей и заключает в тюрьму таинственная организация.
Фото обложки 61-го романа Стивена Кинга «Институт»
Личная жизнь
Кинг и его жена-писательница делят свое время между Флоридой и Мэном. У них трое детей: Наоми Рейчел, преподобный; Джозеф Хиллстром, который пишет под псевдонимом Джо Хилл и сам по себе является признанным автором фантастики ужасов; и Оуэн Филлип, чей первый сборник рассказов был опубликован в 2005 году.
В честь своей плодотворной работы и успехов в своем ремесле Кинг был в числе лауреатов Национальной медали искусств в 2015 году.
Помимо писательства, Кинг - меломан. Он даже иногда играет на гитаре и поет в группе под названием Rock Bottom Reminders вместе с другими звездами литературы, такими как Дэйв Барри, Барбара Кингсолвер и Эми Тан. За эти годы группа несколько раз выступала, чтобы собрать деньги на благотворительность.
Стивен Кинг. Концерт Rock Bottom Remainders 22 июня 2012 г. – Лос-Анджелес, Калифорния – Фото: Global Look Press