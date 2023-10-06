Вместо артиста в журналисты: жизнь и карьера Андрея Норкина

В 1990 году в семье Андрея произошла семейная трагедия: его мать попала под поезд. Норкин, как и его отец, не считали это случайностью и требовали начать расследование. Однако ему отказали. По этой причине он даже хотел уехать из страны, но когда немного отошел от горя, остался.

Норкин решил попробовать свои силы в журналистике. Его дебютом стала подработка ведущим новостей на радиостанции «Максимум».