Вместо артиста в журналисты: жизнь и карьера Андрея Норкина

Юные годы
Андрей Норкин, известный писатель и журналист, родился 25 июля 1968 года в Москве.
В школьные годы посещал кружок самодеятельности, демонстрировал неплохие успехи, даже стал лауреатом нескольких конкурсов. После школы решил поступить в театральный вуз. Но судьба внесла в его планы свои коррективы: члены вступительной комиссии посоветовали юноше сначала пройти службу в армии. В 18 лет Андрей был призван и отправлен в Кутаиси, где проходил службу в артиллерийской части.
Андрей Норкин в армии. Фото: социальные сети
Спустя два года службы его представление о жизни несколько изменилось, и Норкин решил пойти по другому пути. Начал свою карьеру с работы диктором на стадионе «Лужники», где трудился до 1992 года.
Андрей Норкин в ранней молодости. Фото: социальные сети
В 1990 году в семье Андрея произошла семейная трагедия: его мать попала под поезд. Норкин, как и его отец, не считали это случайностью и требовали начать расследование. Однако ему отказали. По этой причине он даже хотел уехать из страны, но когда немного отошел от горя, остался.
Норкин решил попробовать свои силы в журналистике. Его дебютом стала подработка ведущим новостей на радиостанции «Максимум».
Андрей Норкин и Евгений Киселев (решением Минюста внесен в список физлиц, признанных иностранными агентами), 2001 год. Фото: социальные сети
Личная жизнь
В 1985 году журналист женился в первый раз, но брак не сложился.
С Юлией Норкиной Андрей познакомился на радиостанции «Радио-101» в начале 1992 года, когда она пришла устраиваться на работу журналистом. Через несколько месяцев Андрей сделал ей предложение, в этом же году сыграли свадьбу.
Андрей Норкин и Юлия Норкина. Фото: социальные сети
В интервью с Оксаной Пушкиной Норкины рассказали, что накануне встречи Юлии с Андреем ее мать была в Иерусалиме в командировке и просила о счастье для своей дочери у Стены плача. Все желания женщины сбылись.
У Андрея и Юлии была образцовая семья. Они поддерживали друг друга в любой ситуации. Именно жена, по признанию Норкина, подтолкнула его к написанию обеих книг.
Андрей Норкин с женой и сыновьями. Фото: социальные сети
Дети
Андрей усыновил сына Юлии от первого брака, Александра, а в 1994 году у них родилась дочь, которую также назвали Александрой. В 2002 году они усыновили 7-летнего мальчика по имени Артем. Позже, когда выяснилось, что родители мальчика также отказались от его брата Алексея — семья Норкиных решили взять и его. По словам журналиста, они никогда не скрывали факт усыновления от братьев.
Андрей и Юлия были готовы усыновить третьего брата своих приемных детей, который родился с синдромом Дауна. Однако у ребенка обнаружили порок сердца и проблемы с почками. В то время семья испытывала серьезные финансовые трудности, поэтому Норкин решил не брать на себя такую ответственность.
Дети Андрея Норкина. Фото: социальные сети
Семья жила в двухэтажном доме в столице, за который выплачивался долгосрочный ипотечный кредит. У них также было восемь собак и семь кошек. В интервью журналист признался, что в таком количество питомцев виноват он сам. Однажды Андрей сказал своим детям, что если они принесут домой животное, выбросить его потом нельзя. Дети этим воспользовались.
Семейная трагедия
В 2019 году мужчина пережил гипертонический криз из-за сахарного диабета. Приступ произошел прямо во время эфира программы «Место встречи». Его коллега Александр Гурнов закончил эпизод, а в последующих программах журналиста заменил Иван Трушкин. После выздоровления Норкин вернулся к работе.
Ведущие Андрей и Юлия Норкины и Николай Валуев в студии радио «Комсомольская правда». Фото: Global Look Press
В начале лета 2020 года Андрей Норкин опубликовал пост на своей странице социальной сети, сообщив о грустной новости: его жена Юлия Норкина скончалась. Женщина была журналисткой и матерью четверых детей, ей было 52 года.
В последние дни она сильно переживала из-за учебы своего сына и была очень обеспокоена ситуацией с пандемией коронавируса. Причиной скоропостижной смерти стал инфаркт.
Но в этом же году произошло и счастливое событие: у Норкина родилась внучка.
В сентябре 2021 года стало известно, что Андрей женился на Ирине Бородиной, дочь которой, Варвара Бородина, снималась в сериале «Молодежка».
Андрей Норкин и Ирина Бородина. Фото: социальные сети
Карьера
Свою профессиональную карьеру Андрей Норкин начал с работы на радиостанциях.
В 1992 году он покинул дикторское место на стадионе и перешел на «Радио-101», где немного позже возглавил дирекцию информационных программ. Когда набрался достаточно опыта, он пришел на НТВ, на тот момент Норкину было 28 лет. Ему доверили вести утренние и дневные новости, а также передачу «Герой дня».
Журналист Норкин с Владимиром Кара-Мурзой – старшим в начале 2000-х. Фото: социальные сети
Норкин работал на НТВ в качестве телеведущего до 2001 года. В это же время он поступил на заочное отделение журналистики МГУ, но затем забросил учебу из-за занятости на работе.
В 2002 году Андрей Норкин покинул НТВ. Причины ухода Норкина с канала и разрыва отношений с большинством его тогдашних сотрудников были описаны им во второй книге «От НТВ до НТВ. Тайные смыслы телевидения. Моя информационная война».
Журналист переходит на новую телекомпанию «Эхо-ТВ». Норкин занял пост главного редактора. Также руководил столичным представительством RTVi до 2007 года. Компания стала лауреатом ТЭФИ-2006 за программу «Сейчас в России».
Андрей Норкин — журналист. Фото: Global Look Press
В 2008 году Норкин ушел на Пятый канал, где был художественным руководителем программы «Утро на Пятом», а затем стал сам вести программы. В свободное от творческой работы время сотрудничал с радиостанцией «Коммерсантъ FM».
С 2011 года, с небольшим перерывом, работал только на радио.
С 2014 по 2016 год Норкин вернулсяна телевидение, помогая в создании программы «Реплика» на «Россия-24». А затем появился в эфире НТВ со своими проектами «Анатомия дня» и «Список Норкина».
Андрей Норкин на съемках. Фото: социальные сети
В 2015 году Андрей Норкин некоторое время сотрудничал с телекомпанией «Царьград ТВ», которая специализировалась на православной тематике, но затем окончательно вернулся на НТВ.
Основной его деятельностью стало ток-шоу «Место встречи», где для обсуждения выбираются острые темы, способные вызвать дискуссию. Часто и сам Норкин становился жертвой увлеченных споров.
До апреля 2018 года Норкин вел программу «Место встречи» с Ольгой Беловой, но затем она занялась собственным проектом и покинула ток-шоу.
Ведущий Андрей Норкин с коллегой Ольгой Беловой на ток-шоу «Место встречи». Фото: Global Look Press
Помимо работы на ТВ, Норкин также выходил в эфир на радио «Комсомольская правда». Вместе со своей женой Юлией он вел программу «120 минут», которая в 2018 году получила новое название — «Простыми словами». В гостях у Норкиных побывали такие известные личности, как Валерий Фадеев, Евгений Примаков и Оксана Пушкина.
Журналист Андрей Норкин на отдыхе. Фото: социальные сети
Андрей Норкин в настоящее время
С 2018 года помимо журналистики Андрей Норкин также выступает с программой «Другой формат», которая проходит на различных площадках по всей стране и сочетает в себе литературу и юмор.
Андрей Норкин на выступлении. Фото: социальные сети
Здесь он представляет свои собственные сочинения, а также любимые его поклонниками «анекдоты Норкина».
Журналист Андрей Норкин подписывает свои книги. Фото: социальные сети