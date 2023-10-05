Восточная красавица с необычным даром: почему с Джуной хотели общаться даже первые лица СССР

Ясновидящая прожила 65 лет. Но казалось, что последние 14 лет перед смертью знаменитость лишь существовала. Поскольку единственному сыну она не смогла помочь...

Детство и юность

Джуна, чье настоящее имя Евгения, родилась 22 июля 1949 в селе Урмия Краснодарского края. По происхождению Евгения Давиташвили ассирийка.

Отец Джуны Юваш Сардис в довоенные годы оказался в Советском Союзе по делам, но остался тут из-за любимой жены.

Он работал в колхозе. Но при этом знакомые обращались к отцу Джуны за советом. Так как тот мог предсказывать будущее. Даже собственную смерть он смог предугадать.

Если с папой у Джуны были тесные взаимоотношения, то с мамой — потомственной казачкой Анной Григорьевной — у Джуны не получалось находить общий язык.

Выходки дочери пугали женщину. Поэтому Джуну часто наказывали за последствия ее дара.