Восточная красавица с необычным даром: почему с Джуной хотели общаться даже первые лица СССР

Джуна. Фото: Global Look Press 

Целительница отлично рисовала и пела. Но вместо карьеры артистки, она стала практиковать телесную терапию.

Ясновидящая прожила 65 лет. Но казалось, что последние 14 лет перед смертью знаменитость лишь существовала. Поскольку единственному сыну она не смогла помочь...

Детство и юность 

Джуна, чье настоящее имя Евгения, родилась 22 июля 1949 в селе Урмия Краснодарского края. По происхождению Евгения Давиташвили ассирийка.

Отец Джуны Юваш Сардис в довоенные годы оказался в Советском Союзе по делам, но остался тут из-за любимой жены. 

Он работал в колхозе. Но при этом знакомые обращались к отцу Джуны за советом. Так как тот мог предсказывать будущее. Даже собственную смерть он смог предугадать.

Если с папой у Джуны были тесные взаимоотношения, то с мамой — потомственной казачкой Анной Григорьевной — у Джуны не получалось находить общий язык.

Выходки дочери пугали женщину. Поэтому Джуну часто наказывали за последствия ее дара.

Джуна в молодсти. Фото: соцсети 

Семья Джуны жила бедно. Поэтому с 13 лет девочка работала в колхозе, чтобы помочь родным.

После школы Джуна поступила в Ростовский техникум кино и телевидения, но через два года покинула стены учебного заведения. Хотя в Сети есть информация, что она училась в Ростовском медицинском техникуме.

Джуна. Фото: соцсети 

Экстрасенсорные способности 

В Грузии Джуна прославилась как целительница. О даре экстрасенса узнал председатель Госплана СССР Николай Байбаков. Его жена тяжело болела, поэтому Джуну вывезли в Москву с целью лечения больной. В 1990 году Джуна организовала Международную академию альтернативных наук.

Данные не повреждались, однако Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, папа римский Иоанн Павел II, художник Илья Глазунов, а также зарубежные и советские звезды могли проходить лечение у целительницы. 

Джуна и Николай Байбаков. Фото: соцсети 

Жизнь Джуны сильно поменялась из-за тесного общения с высокопоставленными лицами. У целительницы появилась даже собственная охрана.

По словам очевидцев, Джуна лечила с помощью бесконтактного массажа. Она могла диагностировать и лечить тяжелые заболевания. При этом она не выписывала никаких лекарств.

К слову, Джуну даже изучали в лаборатории Института электроники и радиотехники. Оказалось, что руки целительницы могли нагреваться так, что она на расстоянии могла повысить температуру другого человека. Считается, что этим теплом и лечила Джуна.

Джуна на лекции. Фото: соцсети 

Ясновидящая запатентовала 13 изобретений в области медицины. Например, биокорректор «Джуна-1» — физиотерапевтический аппарат, у которого нет аналогов. Этот прибор используется для лечения и профилактики болезней в кардиологии, урологии, гинекологии и других областях медицины.

В 1994 году президент России Борис Ельцин даже наградил Джуну орденом Дружбы народов за заслуги в оказании психологической помощи участникам войны и за активную общественную деятельность. 

Борис Ельцин и Джуна. Фото: Global Look Press 

Отношение церкви и общественности 

Несмотря на то, что представители церкви часто считают экстрасенсорику мракобесием, к Джуне они относились положительно.

Ясновидящая дружила с патриархом Пименом. Также ее почитали ректор Ленинградской духовной академии и семинарии Владимир Гундяев и глава Русской православной церкви — патриарх Кирилл.

У Джуны было больше поклонников, чем недоброжелателей. Даже после заявления Джуны в 2011 году на передаче «Пусть говорят» от нее не отвернулись. В эфире Первого канала знаменитость провозгласила себя «дочерью Бога».

Джуна с патриархом Пименом. Фото: соцсети 

Личная жизнь 

В Тбилиси Джуна познакомилась со своим будущим мужем Виктором Давиташвили. У них родился сын Вахтанг. Но после переезда в Москву брак Джуны распался.

Джуну окружали толпы поклонников, ее боготворили мужчины. Хотя кто-то считал, что целительница дала обет безбрачия, чтобы сохранить дар.

В 1986 году Джуна состояла в браке с продюсером Игорем Матвиенко. Их брак продлился сутки. После развода карьера Матвиенко пошла в гору.

Джуна с бывшим мужем и сыном. Фото: соцсети 

После смерти сына Джуна перестала заниматься лечением. 

Было несколько версий, почему погиб наследник ясновидящей. По одной из них Вахтанг скончался в 2001 году после ДТП. По другой версии он умер в сауне из-за проблем с сердцем.

А в эфире телевизионных передач Джуна рассказывала, что ее сын чувствовал приближение смерти. Она считала, что сын погиб от рук злоумышленников в своей комнате.

Могила Джуны и ее сына. Фото: соцсети 

Джуна умерла 8 июня 2015 года. О смерти ясновидящей сообщил ее друг — артист Стас Садальский.

Причиной кончины Джуны стал атеросклероз сонной артерии. 

Похороны Джуны прошли на Ваганьковском кладбище. Ее похоронили рядом с могилой сына. 

Очевидцы утверждают, что на похоронах не обошлось без мистики. Людям казалось, что Джуна воскресла. Кто-то даже предлагал положить в могилу знаменитости телефон на случай, если Джуна действительно окажется живой.

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