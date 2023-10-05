Восточная красавица с необычным даром: почему с Джуной хотели общаться даже первые лица СССР

Ясновидящая прожила 65 лет. Но казалось, что последние 14 лет перед смертью знаменитость лишь существовала. Поскольку единственному сыну она не смогла помочь...
Детство и юность
Джуна, чье настоящее имя Евгения, родилась 22 июля 1949 в селе Урмия Краснодарского края. По происхождению Евгения Давиташвили ассирийка.
Отец Джуны Юваш Сардис в довоенные годы оказался в Советском Союзе по делам, но остался тут из-за любимой жены.
Он работал в колхозе. Но при этом знакомые обращались к отцу Джуны за советом. Так как тот мог предсказывать будущее. Даже собственную смерть он смог предугадать.
Если с папой у Джуны были тесные взаимоотношения, то с мамой — потомственной казачкой Анной Григорьевной — у Джуны не получалось находить общий язык.
Выходки дочери пугали женщину. Поэтому Джуну часто наказывали за последствия ее дара.
Джуна в молодсти. Фото: соцсети
Семья Джуны жила бедно. Поэтому с 13 лет девочка работала в колхозе, чтобы помочь родным.
После школы Джуна поступила в Ростовский техникум кино и телевидения, но через два года покинула стены учебного заведения. Хотя в Сети есть информация, что она училась в Ростовском медицинском техникуме.
Джуна. Фото: соцсети
Экстрасенсорные способности
В Грузии Джуна прославилась как целительница. О даре экстрасенса узнал председатель Госплана СССР Николай Байбаков. Его жена тяжело болела, поэтому Джуну вывезли в Москву с целью лечения больной. В 1990 году Джуна организовала Международную академию альтернативных наук.
Данные не повреждались, однако Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, папа римский Иоанн Павел II, художник Илья Глазунов, а также зарубежные и советские звезды могли проходить лечение у целительницы.
Джуна и Николай Байбаков. Фото: соцсети
Жизнь Джуны сильно поменялась из-за тесного общения с высокопоставленными лицами. У целительницы появилась даже собственная охрана.
По словам очевидцев, Джуна лечила с помощью бесконтактного массажа. Она могла диагностировать и лечить тяжелые заболевания. При этом она не выписывала никаких лекарств.
К слову, Джуну даже изучали в лаборатории Института электроники и радиотехники. Оказалось, что руки целительницы могли нагреваться так, что она на расстоянии могла повысить температуру другого человека. Считается, что этим теплом и лечила Джуна.
Джуна на лекции. Фото: соцсети
Ясновидящая запатентовала 13 изобретений в области медицины. Например, биокорректор «Джуна-1» — физиотерапевтический аппарат, у которого нет аналогов. Этот прибор используется для лечения и профилактики болезней в кардиологии, урологии, гинекологии и других областях медицины.
В 1994 году президент России Борис Ельцин даже наградил Джуну орденом Дружбы народов за заслуги в оказании психологической помощи участникам войны и за активную общественную деятельность.
Борис Ельцин и Джуна. Фото: Global Look Press
Отношение церкви и общественности
Несмотря на то, что представители церкви часто считают экстрасенсорику мракобесием, к Джуне они относились положительно.
Ясновидящая дружила с патриархом Пименом. Также ее почитали ректор Ленинградской духовной академии и семинарии Владимир Гундяев и глава Русской православной церкви — патриарх Кирилл.
У Джуны было больше поклонников, чем недоброжелателей. Даже после заявления Джуны в 2011 году на передаче «Пусть говорят» от нее не отвернулись. В эфире Первого канала знаменитость провозгласила себя «дочерью Бога».
Джуна с патриархом Пименом. Фото: соцсети
Личная жизнь
В Тбилиси Джуна познакомилась со своим будущим мужем Виктором Давиташвили. У них родился сын Вахтанг. Но после переезда в Москву брак Джуны распался.
Джуну окружали толпы поклонников, ее боготворили мужчины. Хотя кто-то считал, что целительница дала обет безбрачия, чтобы сохранить дар.
В 1986 году Джуна состояла в браке с продюсером Игорем Матвиенко. Их брак продлился сутки. После развода карьера Матвиенко пошла в гору.
Джуна с бывшим мужем и сыном. Фото: соцсети
После смерти сына Джуна перестала заниматься лечением.
Было несколько версий, почему погиб наследник ясновидящей. По одной из них Вахтанг скончался в 2001 году после ДТП. По другой версии он умер в сауне из-за проблем с сердцем.
А в эфире телевизионных передач Джуна рассказывала, что ее сын чувствовал приближение смерти. Она считала, что сын погиб от рук злоумышленников в своей комнате.
Могила Джуны и ее сына. Фото: соцсети
Джуна умерла 8 июня 2015 года. О смерти ясновидящей сообщил ее друг — артист Стас Садальский.
Причиной кончины Джуны стал атеросклероз сонной артерии.
Похороны Джуны прошли на Ваганьковском кладбище. Ее похоронили рядом с могилой сына.
Очевидцы утверждают, что на похоронах не обошлось без мистики. Людям казалось, что Джуна воскресла. Кто-то даже предлагал положить в могилу знаменитости телефон на случай, если Джуна действительно окажется живой.