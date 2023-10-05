Участвовала в съемках «женской версии «Приключения Электроника»»: кто такая Вера Баханкова

Звезда сериала «Нанолюбовь» является сестрой-близнецом другой актрисы Любови Баханковой. Сходство позволяет родственницам вместе играть в кино и даже заменять друг друга в случае болезни.
Детские и юношеские годы
Вера Баханкова родилась 8 июня 1989 года в Минске. Кроме Веры и ее сестры-близнеца Любови, в семье Баханковых уже росли двое детей.
Любовь и Вера Баханковы. Фото: соцсети
Отец сестер работает в Минском метрополитене, а мама администратор. Несмотря на это, Любовь и Вера выросли творческими личностями и стали сниматься в кино.
В детстве Вера хотела стать врачом или учительницей. Однако Баханкова взрослела и становилась все более артистичной. Вместе с сестрой Вера ставила различные сценки.
Также девочки занимались акробатикой, бальными и современными танцами, брали уроки эстрадного вокала. Любили девочки баскетбол и школу искусств.
И после школы сестры решили поступать в Москву на актерский факультет.
Вера Баханкова с мамой. Фото: соцсети
Сестры не смогли поступить в театральный ВУЗ с первого раза. Но возвращаться в родной город они не захотели. Поэтому девушки скитались по разным квартирам и искали себе подработки.
Во ВГИК Любовь и Вера поступили в 2008 году.
Карьера в кино
Через два года после поступления Вера дебютировала в кино. И снова вместе с сестрой.
Они получили эпизодические роли в сериале «Доктор Тырса». Девушкам удалось побывать на одной съемочной площадке с знаменитыми Михаилом Пореченковым, Ксенией Кутеповой, Романом Мадяновым и другими.
Веру Баханкова сыграла тогда бильярдистку Агнию Козакову. А Любовь исполнила роль сестры Агнии.
Вера и Любовь Баханковы с Михаилом Пореченковым. Фото: кадр из фильма «Доктор Тырса»
Настоящую популярность Вере Баханковой принес проект «Нанолюбовь».
Для сериала требовались похожие друг на друга актрисы. Вера и Любовь тут же поняли, что нужно спешить на кастинг.
Веру и Любовь без сомнений утвердили. Потому что девушки были не просто похожими друг на друга внешне, но еще и легко понимали задумки режиссера.
Вера и Любовь Баханковы. Фото: кадр из сериала «Нанолюбовь»
Любовь Баханкова исполнила роль робота-андроида Наны, которая пытается стать человеком.
А Вера Баханкова сыграла заносчивую красавицу Нину, которая была прототипом внешности робота.
Роль Нины Колесниковой помогла выпускнице ВГИКа благополучно получать интересные предложения от режиссеров.
Например, Баханкова сыграла в «Инспекторе Купере», «БС» и «Затерянных в лесах».
А через несколько лет после выпуска Вера Баханкова предстала перед зрителем в картинах «Вот это любовь!», «Хуторянин», «Кружева», «Ультиматум» и «Отмена всех ограничений».
Вера Баханкова. Фото: кадр из сериала «Как развести миллионера»
Также Вере Баханкой досталась главная роль в сериале «Как развести миллионера». По сюжету героиня Веры влюбляет в себя сына бизнесмена, который хотел обмануть ее ради выигрыша в споре.
Личная жизнь
Артистка встретила свою вторую половинку во время съемок картины «Вот это любовь!». Актер Тарас Епифанцев должен был изображать влюбленного в Веру Баханкову. Но артист по-настоящему полюбил коллегу.
Вера вышла замуж за Тараса в августе 2013 года. У пары есть дочка Маша.
Вера Баханкова с мужем и дочкой. Фото: соцсети
Авария
Зимой 2015 года Вера Баханкова попала в ДТП. Артистка шла в театр, когда ее на пешеходном переходе сбил автомобиль.
В это время она разговаривала с сестрой. Любовь Баханкова вначале услышала страшный крик сестры, а потом сообщение о том, что Вера жива.
Теперь артистка меньше снимается в кино. Так как у Веры осталась проблема с рукой после ДТП.