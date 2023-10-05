Участвовала в съемках «женской версии «Приключения Электроника»»: кто такая Вера Баханкова

Отец сестер работает в Минском метрополитене, а мама администратор. Несмотря на это, Любовь и Вера выросли творческими личностями и стали сниматься в кино.

В детстве Вера хотела стать врачом или учительницей. Однако Баханкова взрослела и становилась все более артистичной. Вместе с сестрой Вера ставила различные сценки.

Также девочки занимались акробатикой, бальными и современными танцами, брали уроки эстрадного вокала. Любили девочки баскетбол и школу искусств.

И после школы сестры решили поступать в Москву на актерский факультет.