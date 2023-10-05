Брутальный певец итальянской крови: чем знаменит Ян Марти

Ян Марти. Фото: соцсети

Его считают исполнителем шансона. Но сам артист не согласен.

Ян Марти даже в свои 53 года пользуется большой популярностью у противоположного пола. Исполнитель на собственном примере показал, как должен вести себя настоящий мужчина. Артист задевает души своим пением и не скупится на комплименты любимым поклонницам.

Детство и юность 

Ян Марти родился 3 мая 1970 в Архангельске. Настоящая фамилия артиста Мартынов. 

Дедушка Яна по отцовской линии был итальянцем по национальности и музыкантом по призванию.

Ян Марти на церемонии награждения. Фото: Global Look Press 

А отец Мартынова брал Яна еще маленьким с собой на гастроли. Именно родители привили Яну Марти любовь к музыке. 

Дело в том, что отец Яна был руководителем творческого коллектива и аккордеонистом, а мать – профессиональной вокалисткой. 

В три года Ян вместе с семьей перебрались в Череповец. Мальчик постепенно освоил гитару, фортепиано, баян, саксофон и другие музыкальные инструменты. И поэтому Яну удалось без проблем поступить в музыкальное училище.

Ян Марти после концерта. Фото: соцсети 

Личная жизнь 

В 1997 году Ян Марти женился на возлюбленной Любови. У них родилась дочь Алена.

Через четыре года пара рассталась. При этом между бывшими влюбленными сохранились дружеские отношения. 

Дочь Яна Марти. Фото: соцсети 

Музыкальная карьера 

Первый музыкальный альбом Марти вышел в 1989 году. Через год государственная филармония Вологды организовала для своего нового талантливого сотрудника Яна его дебютные гастроли.

В конце 90-х годов артистом заинтересовалась  звукозаписывающая компания RMG Records. В результате совместной работы со студией у Марти появился сборник «Ветер любви». Пластинка содержала трек «Леночка», который считался визитной карточкой Яна Марти.

Ян Марти с Зарой и Виктором Дробышем. Фото: соцсети 

Далее у артиста появились треки «Сердце на кон», «Ты ранила зверя», «15 граней любви» и «На перекрестке счастья». 

Сам Ян Марти не считает себя исполнителем шансона. Он называет себя эстрадным певцом.

В последнее время артист продолжает записывать композиции и сотрудничать с другими популярными артистами. Например, с Еленой Ваенгой и Катей Лель.

Читайте также