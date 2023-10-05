Брутальный певец итальянской крови: чем знаменит Ян Марти

Ян Марти даже в свои 53 года пользуется большой популярностью у противоположного пола. Исполнитель на собственном примере показал, как должен вести себя настоящий мужчина. Артист задевает души своим пением и не скупится на комплименты любимым поклонницам.

Детство и юность

Ян Марти родился 3 мая 1970 в Архангельске. Настоящая фамилия артиста Мартынов.

Дедушка Яна по отцовской линии был итальянцем по национальности и музыкантом по призванию.