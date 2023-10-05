Брутальный певец итальянской крови: чем знаменит Ян Марти

Ян Марти даже в свои 53 года пользуется большой популярностью у противоположного пола. Исполнитель на собственном примере показал, как должен вести себя настоящий мужчина. Артист задевает души своим пением и не скупится на комплименты любимым поклонницам.
Детство и юность
Ян Марти родился 3 мая 1970 в Архангельске. Настоящая фамилия артиста Мартынов.
Дедушка Яна по отцовской линии был итальянцем по национальности и музыкантом по призванию.
Ян Марти на церемонии награждения. Фото: Global Look Press
А отец Мартынова брал Яна еще маленьким с собой на гастроли. Именно родители привили Яну Марти любовь к музыке.
Дело в том, что отец Яна был руководителем творческого коллектива и аккордеонистом, а мать – профессиональной вокалисткой.
В три года Ян вместе с семьей перебрались в Череповец. Мальчик постепенно освоил гитару, фортепиано, баян, саксофон и другие музыкальные инструменты. И поэтому Яну удалось без проблем поступить в музыкальное училище.
Ян Марти после концерта. Фото: соцсети
Личная жизнь
В 1997 году Ян Марти женился на возлюбленной Любови. У них родилась дочь Алена.
Через четыре года пара рассталась. При этом между бывшими влюбленными сохранились дружеские отношения.
Дочь Яна Марти. Фото: соцсети
Музыкальная карьера
Первый музыкальный альбом Марти вышел в 1989 году. Через год государственная филармония Вологды организовала для своего нового талантливого сотрудника Яна его дебютные гастроли.
В конце 90-х годов артистом заинтересовалась звукозаписывающая компания RMG Records. В результате совместной работы со студией у Марти появился сборник «Ветер любви». Пластинка содержала трек «Леночка», который считался визитной карточкой Яна Марти.
Ян Марти с Зарой и Виктором Дробышем. Фото: соцсети
Далее у артиста появились треки «Сердце на кон», «Ты ранила зверя», «15 граней любви» и «На перекрестке счастья».
Сам Ян Марти не считает себя исполнителем шансона. Он называет себя эстрадным певцом.
В последнее время артист продолжает записывать композиции и сотрудничать с другими популярными артистами. Например, с Еленой Ваенгой и Катей Лель.