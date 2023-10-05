Запоминается зрителю по копне кудрявых волос: что известно о Виктории Буцких

Виктория Буцких с ранних лет знала, что найдет свое признание в театре и кино. Будущая артистка не сомневалась, что сможет поступить в ВУЗ для творческих людей. К слову, в реальности ей удалось поучиться даже в двух образовательных заведениях.

Детство и юность

Виктория Буцких родилась 24 июля 1997 года в деревне Кадышевка, Ульяновской области. У актрисы есть младший брат Владислав, с которым Виктория отлично ладит.

Буцких с ранних лет была активным ребенком. Она сама поняла, что ей стоит попробовать свои силы на актерском поприще.