Запоминается зрителю по копне кудрявых волос: что известно о Виктории Буцких

Виктория Буцких с ранних лет знала, что найдет свое признание в театре и кино. Будущая артистка не сомневалась, что сможет поступить в ВУЗ для творческих людей. К слову, в реальности ей удалось поучиться даже в двух образовательных заведениях.
Детство и юность
Виктория Буцких родилась 24 июля 1997 года в деревне Кадышевка, Ульяновской области. У актрисы есть младший брат Владислав, с которым Виктория отлично ладит.
Буцких с ранних лет была активным ребенком. Она сама поняла, что ей стоит попробовать свои силы на актерском поприще.
Виктория Буцких. Фото: соцсети
Виктория в школьные годы много читала и смотрела лучшие кинематографические работы, чтобы набраться опыта у профессионалов своего дела.
После окончания школы Буцких поступила в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Также Виктория успела поучиться на режиссерском факультете Российского института театрального искусства (ГИТИС).
Виктория Буцких. Фото: соцсети
Карьера
Дебютом на экране для Виктории стал сериал «Трудные подростки». Премьера фильма состоялась в октябре 2019 года.
Буцких исполнила роль Кристины. Больше всего сцен у актрисы было вместе с ее коллегой Виталием Андреевым. Поскольку Виктория сыграла возлюбленную героя Виталия.
Виктория Буцких и Виталий Андреев. Фото: кадр из сериала «Трудные подростки»
Далее актриса проявила себя в детективе «Агентство О.К.О.» с Риной Гришиной и Игорем Стамом в главных ролях. Сериал повествует о совместной работе бывшего оперативника и девушки-экстрасенса.
Также Виктория снялась в триллере «Гипноз». Картина рассказывает о Мише, который посещает сеансы психотерапевта. Так как герой страдает лунатизмом. Вскоре пациент перестает отличать реальность от вымысла. И это мешает расследовать убийство, в котором парня подозревают.
Виктория Буцких с коллегами Виталием Андреевым и Анастасией Крыловой. Фото: соцсети
В кинокартине «Неадекватные люди – 2» Виктория сыграла свою тезку.
Среди недавних работ актрисы – роль монахини в комедии «Гуляй, Вася – 2».
Также Виктория проявляет себя как дизайнер аксессуаров и художница.
Виктория Буцких и ее аксессуары ручной работы. Фото: соцсети
Личная жизнь
Виктория Буцких о личной жизни старается не распространяться. Однако в 2019 году знаменитость упомянула о своем бойфренде, который учится в театральном ВУЗе. Личность избранника Вика раскрывать не стала.