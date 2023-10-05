От «Тобола» до «Дылд»: какие роли уже исполнила новая звезда кино Юлия Макарова

Природная красота и умение очаровать зрителя, передать ему все эмоции с экрана помогают Юлии Макаровой оставаться одной из самых перспективных артисток российского кино. Такого мнения придерживаются профессиональные критики.

Детство и юность

Юлия Макарова родилась 20 марта 1995 года в городе Кириши Ленинградской области. Помимо самой Юлии, у ее родители есть еще двое детей.

В детстве Макарова любила отдыхать с семьей в санатории поселка Будогощь, там работала медсестрой бабушка будущей звезды.