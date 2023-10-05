От «Тобола» до «Дылд»: какие роли уже исполнила новая звезда кино Юлия Макарова

Природная красота и умение очаровать зрителя, передать ему все эмоции с экрана помогают Юлии Макаровой оставаться одной из самых перспективных артисток российского кино. Такого мнения придерживаются профессиональные критики.
Детство и юность
Юлия Макарова родилась 20 марта 1995 года в городе Кириши Ленинградской области. Помимо самой Юлии, у ее родители есть еще двое детей.
В детстве Макарова любила отдыхать с семьей в санатории поселка Будогощь, там работала медсестрой бабушка будущей звезды.
Юлия Макарова в детстве. Фото: соцсети
С ранних лет Макарова показывала стремление быть на сцене. Она занималась в студии народных и классических танцев. После школы Юлия Макарова поступила в издательско-полиграфический техникум в Санкт-Петербурге. Еще она стал посещать вечерние занятия в СПбГАТИ. Тогда Юлия Макарова окончательно определилась с будущей профессией.
В 2014 году Юлия Макарова поступила в московский ГИТИС. Ее наставниками стали Павел Хомской и Сергей Голомазов.
Юлия Макарова в студенчестве. Фото: соцсети
Карьера
Первый раз на экранах Макарова появилась в рекламе бренда Acuvue. После этого причастные к созданию киноленты «Тобол» обратили внимание на перспективную актрису.
Юлия еще училась в ГИТИСе и уже стала играть в исторической драме режиссера Игоря Зайцева. Фильм рассказывает о временах XVIII столетия.
Сюжет ленты повествует об истории офицера петровской гвардии, который отправляется с миссией в Тобольск.
Юлия Макарова в исторической драме. Фото: кадр из фильма «Тобол»
Юлия Макарова исполнила главную роль. По сюжету она Маша Ремезова, дочь историка Сибири Семена Ремезова.
У героини вспыхивают взаимные чувства к главному герою Ивану Демарину. Но вскоре герои оказываются в экспедиции с целью найти месторождение сибирского золота. Зимовать группа остается в Ямышевской крепости, которую потом окружают монголы.
Критики отмечают, что Юлии удалось показать все переживания героини. Продюсер Олег Урушев даже заявил, что постановщики картины «открыли новую звезду большого кино».
Юлия Макарова в роли Марии Ремезовой. Фото: кадр из киноленты «Тобол»
Далее Юлия сыграла в мини-сериале «Бендер». Кино посвящено ранним годам жизни авантюриста Остапа Бендера, героя романов Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок».
Артистка сыграла Соню. Вместе с Юлией Макаровой в этом сериале работали Сергей Безруков и Юрий Колокольников.
Еще Юлия успела зарекомендовать себя в комедийном жанре. Например, она получила главную роль в сериале «Дылды».
Рост 175 см помог Юлии Макаровой идеально показать образ волейболистки-активистки Алисы.
Юлия Макарова в роли Сони и Алисы. Фото: кадры из фильмов «Бендер» и «Дылды»
Личная жизнь
После съемок «Тобола» актрисе приписали роман с ее коллегой Ильей Маланиным. Однако артисты не подтвердили такие доводы.
Юлия Макарова скрывает, есть ли у нее молодой человек или муж.
Илья Маланин. Фото: соцсети
Новые проекты
Юлия Макарова продолжает радовать зрителей новыми ролями. Например, актриса предстала на экранах в образе Пелагеи в фильме «Высота 220». Фильм посвящен военным подвигам советских солдат.
А в 2021 году на канале СТС показали второй сезон сериала «Дылды».