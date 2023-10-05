«Время» Игоря Кириллова: как вошел в каждый дом, потерял сына и обрел любовь в финале жизни

Легендарная ясновидящая Ванга однажды сказала, что если человеку дается счастье в одной сфере жизни, то в другой непременно что-то отнимается. Так действует закон равновесия. Казалось, что в жизни знаменитого диктора Игоря Кириллова, объявившего о полете Юрия Гагарина в космос, было все: популярность, обожание зрителей, интересные знакомства, любовь женщины.

Но мало кто знает, как Игорь Леонидович переживал, что так и не успел сказать своему сыну Всеволоду самых главных слов. Ведь они не общались на протяжении многих лет. А когда Игорь Кириллов осознал тот масштаб любви, который испытывал по отношению к сыну, было уже поздно. Всеволод не успел помириться и со своей матерью Ириной, которая ушла из жизни от онкологии.

Игорь Леонидович также тяжело переживал эту потерю. Но на закате жизни судьба подарила ему шанс вновь испытать радость любви. Подробнее об этом и не только — в материале Teleprogramma.pro.

Детство и родители

Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военного, фронтовика Леонида Михайловича и библиотекаря Ирины Вениаминовны.