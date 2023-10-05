«Время» Игоря Кириллова: как вошел в каждый дом, потерял сына и обрел любовь в финале жизни

Легендарная ясновидящая Ванга однажды сказала, что если человеку дается счастье в одной сфере жизни, то в другой непременно что-то отнимается. Так действует закон равновесия. Казалось, что в жизни знаменитого диктора Игоря Кириллова, объявившего о полете Юрия Гагарина в космос, было все: популярность, обожание зрителей, интересные знакомства, любовь женщины.
Но мало кто знает, как Игорь Леонидович переживал, что так и не успел сказать своему сыну Всеволоду самых главных слов. Ведь они не общались на протяжении многих лет. А когда Игорь Кириллов осознал тот масштаб любви, который испытывал по отношению к сыну, было уже поздно. Всеволод не успел помириться и со своей матерью Ириной, которая ушла из жизни от онкологии.
Игорь Леонидович также тяжело переживал эту потерю. Но на закате жизни судьба подарила ему шанс вновь испытать радость любви. Подробнее об этом и не только — в материале Teleprogramma.pro.
Детство и родители
Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военного, фронтовика Леонида Михайловича и библиотекаря Ирины Вениаминовны.
Игорь Кириллов в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Образование и первые успехи
Диктором Игорь Леонидович стал отчасти благодаря актерским навыкам, полученным в знаменитом Щепкинском училище, которое он с успехом окончил в 1955 году.
А свою телевизионную карьеру начал с должности помощника режиссера музыкальной редакции Центрального телевидения СССР. Работал также в качестве режиссера-постановщика, литературоведа, киноведа.
А первым лицом эфира стал случайно. Однажды юноша узнал о конкурсе дикторов и решил принять в нем участие. И, к собственному удивлению, выиграл его.
Дальнейшие события в жизни Игоря напоминали ситуацию, когда его словно бросили в бурную реку и заставили выплывать самостоятельно. Ведь на следующий день к Кириллову пришел режиссер Сергей Захаров и объявил, что через два часа у него прямой эфир.
Игорь Кириллов в молодости. Фото: соцсети
Игорь Кириллов дебютировал на телеэкране 27 сентября 1957 года. Конечно, молодой диктор очень сильно волновался во время своего первого эфира, но, к счастью, никаких форс-мажоров не случилось.
«Время» Игоря Кириллова
На протяжении 30 лет Игорь Леонидович являлся ведущим программы «Время» и за это время стал родным практически для всех, кто жил в СССР. Можно сказать, что Кириллов вошел в каждый советский дом.
Именно он объявлял о важнейших исторических событиях ушедшей эпохи: о запуске первого искусственного спутника Земли, полете Юрия Гагарина в космос, читал обращения Брежнева и других генсеков, в том числе и новогодние поздравления.
Как вспоминал Кириллов в одном из своих интервью, однажды одно такое обращение записывали с участием Леонида Ильича Брежнева. А поскольку в то время не было суфлеров, нужный текст написали на обоях.
«Один разворачивал этот рулон, а другой незаметно для зрителей стоял за Леонидом Ильичом и дирижировал, показывая, с какой скоростью разворачивать обои. Если бы вы видели эту сцену. Но потом все-таки предложили мне прочитать поздравление», — рассказывал знаменитый диктор в одном из своих интервью.
Молодой Игорь Кириллов готовится к телеэфиру. Фото: соцсети
Вместе с Анной Шатиловой Игорь Кириллов вел и знаменитые новогодние «голубые огоньки». Ведущие настолько органично смотрелись вместе, что зрители подозревали их в романе. Но на протяжении многих лет Игорь Кириллов был верен своей жене, с которой познакомился еще в детстве.
«Голубые огоньки» того периода, конечно, кардинально отличались от нынешних, в них было больше официоза. Однако Кириллов умудрялся отходить от заданных рамок и даже немножко хулиганить. Так, однажды во время съемок программы он налил Иосифу Кобзону коньяк под видом чая. Но Иосиф Давыдович как профессионал, конечно, и бровью не повел.
Игорь Кириллов со своей неизменной партнершей по телеэфирам Анной Шатиловой. Фото: Global Look Press
С 1968 по 1989 годы Кириллов вел передачи «Спутник телезрителя», «Экслибрис», «Телескоп» совместно с Валентиной Леонтьевой, «Взгляд», «ВИD представляет». Также он вел парады на Красной площади и в эфире прощался с генсеками и другими партийными деятелями.
В конце 80-х страна переживала кардинальную перезагрузку, и дикторы оказались ей не нужны. 30 декабря 1989 года Игорь Леонидович провел свой последний эфир в программе «Время», и вскоре СССР перестал существовать.
Жизнь Игоря Кириллова после «Времени»
Но Кириллов не сетовал на новую реальность: преподавал в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения, вел корпоративы, записывал рекламу.
С 2000 года Игорь Кириллов работал диктором отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира Первого канала. В 2012 году снова же в паре с Анной Шатиловой Игорь Леонидович вел программу «Не время» на радио «Юмор FM».
Его, как живую легенду телевидения, постоянно приглашали принять участие в разных передачах: «В наше время», «Кто хочет стать миллионером», «Сегодня вечером».
Игорь Кириллов на церемонии вручения премии «ТЭФИ» в 1998 году. Фото: Global Look Press
На съемках программы «Вечерний Ургант» Игорь Кириллов встретился со своим знаменитым поклонником — певцом Стингом, который использовал голос диктора в своей песне Russians. Также он звучит в композиции To have and to hold группы Depeche Mode и «Сталинский сокол» нашей группы «Несчастный случай».
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Диктор в кино
Иногда Игорь Кириллов вспоминал и о своей первой профессии и снимался в кино. Так, он сыграл в картинах «Девичья весна», «Семь дней с русской красавицей», а в знаменитом фильме «Зависть богов» он предстал как камео, то есть в роли самого себя. Кстати, в ленту Владимира Меньшова вошел реальный случай, рассказанный телеведущим.
В 1968-м году из-за задержки телетайпа в студии тянули время, пока редактор информационной программы Юрий Владеев не заполз под стол со страницами с необходимой информацией.
Тот самый знаменитый кадр из фильма «Зависть богов»
Рост и вес
Рост Игоря Кириллова был 177 сантиметров, вес — 75 килограммов.
Первая жена Ирина и трагедия, связанная с сыном Всеволодом
Игорю Кириллову повезло не только в профессии, но и в семейной жизни. Так, он прожил со своей женой Ириной больше 50 лет. А познакомились они еще будучи детьми, когда Игорю было всего 11 лет. С того момента он заявил, что будет оберегать девочку от дворовых хулиганов.
А потом случилось так, что он берег ее от всех проблем и забот на протяжении всей жизни. Эту пару разлучила только смерть: Ирину забрала онкология.
Игорь Кириллов с женой Ириной. Фото: соцсети
В этом браке родились дети: дочь Анна и сын Всеволод, с которым связана главная трагедия в жизни Игоря Кириллова. Когда Всеволоду было 18 лет, он заявил, что собирается жениться на женщине — журналистке, которая старше его на 15 лет.
Родители, конечно, не одобрили такое решение. И тогда Всеволод разорвал с ними все связи, сменил телефоны и больше не общался. Парень действительно женился на своей избраннице и даже усыновил ее десятилетнего сына. Однако этот союз не просуществовал долго.
А вот уже во втором браке у Всеволода родилось четверо детей. Но даже после рождения детей сын Игоря Кириллова и не подумал помириться с родителями. Не пришел он и на похороны матери.
Мужчина жил на всю катушку: увлекался охотой, рыбалкой, обожал экстрим. А зарабатывал тем, что возил обеспеченных клиентов в сафари по Африке. Из одной из таких африканских поездок он не вернулся. 40-летний Всеволод умер от панкреатита.
Сын Игоря Кириллова, Всеволод. Фото: соцсети
На протяжении всей жизни Игорь Леонидович не мог простить себе, что так и не помирился с сыном, не поговорил с ним, не сказал важные слова. Единственным утешением диктора в этой ситуации стало то, что жена Всеволода, Дарья, проявила участие и разрешила ему общаться с внуками.
«Игорь Леонидович очень по-доброму принял внуков, — рассказывала Дарья в одном из своих интервью. — Моего папы уже давно нет в живых, и что такое дедушка они узнали впервые в жизни, познакомившись с Игорем Кирилловым. Детям можно приехать к нему в уютную квартиру, побегать, все потрогать, он разрешает».
Дочь Анна
Что же касается дочери Анны, то в 90-е годы она переехала в Германию, где ее мужу — оперному певцу — предложили выгодный контракт. Но в итоге с супругом она развелась и уже много лет живет одна в небольшом городке Дессау, работает в местном театре музыкальным ассистентом режиссера.
Дочь Игоря Кириллова, Анна. Фото: Первый канал
С отцом Анна поддерживала отношения по видеосвязи, они созванивались по несколько раз в день, чтобы рассказать о своих новостях. Когда была жива Ирина, родители Анны нередко летали в Германию сами. А после ее ухода Игорю Леонидовичу стало трудно совершать такие поездки. Да и возраст давал о себе знать…
Анна же практически не прилетала к отцу в Россию, а он оправдывал это тем, что: «В отпуске дочь должна заниматься своими делами. Ведь у нее такая интересная, насыщенная музыкой жизнь».
Уход за сестрой жены
Еще одним человеком, с которым Игоря Кириллова связывали теплые отношения, была сестра его жены Ирины, Наталья. Именно она помогала диктору ухаживать за сестрой, когда та уже практически не вставала с постели. Но вскоре после смерти Ирины Наталья заболела и сама.
А когда это случилось, Игорь Леонидович пригласил Наталью и ее мужа Любомира какое-то время пожить у него. Потом женщине стало совсем плохо, и Кириллов взвалил большую часть забот о ней на себя.
Как вспоминал потом известный ведущий, последний год жизни Натальи прошел как в аду. Долгое время она лежала дома, и Кириллов практически не отходил от постели родственницы.
Игорь Кириллов. Фото: Global Look Press
«Вы можете себе представить, что такое ухаживать за лежачим больным? А в последние месяцы Наталья лежала в реанимации, куда я приезжал каждый день. А теперь я остался совсем один… Не могу прийти в себя», — рассказывал Игорь Леонидович после смерти родственницы.
И действительно, на определенном этапе судьбы знаменитый ведущий остался совсем один: жена и сын умерли, дочь жила в Германии… Его словно придавило бетонной плитой одиночества. Но случилось чудо, и Игорь Леонидович выбрался из-под этой плиты.
Но, конечно, не сразу. Четыре года Игорь Кириллов хранил память о первой жене, повсюду были расставлены ее фотографии, ведущий никогда не забывал о памятных датах. Справиться с горечью потери ему помогла вторая жена, Татьяна, которая была моложе знаменитого диктора на 34 года.
Вторая жена — Татьяна
Женщина работала неподалеку от дома диктора, и он с улыбкой на лице здоровался с ней каждый день. Когда ведущий потерял жену, Татьяна предложила ему свою помощь, научила готовить несложные блюда. А спустя несколько лет в ее жизни наступила черная полоса: женщина потеряла работу и жилье. Тогда ей на помощь пришел Кириллов.
Игорь Леонидович предложил Татьяне пожить у него, оставив для нее комнату дочери Анны. А уже спустя несколько месяцев пара расписалась.
Первое время Татьяне, которую подозревали в охоте за кошельком знаменитого человека, пришлось туго. Но она старалась не обращать внимание на пересуды и просто заботилась о любимом человеке.
А самое главное, женщина не ревновала Игоря Леонидова к памяти о первой жене, а даже наоборот: помогала ему организовывать поминки — в день рождения и в день смерти Ирины. Накрывала стол, посещала вместе с мужем церковь, ставила свечки. И вскоре все недоброжелатели поняли, что на закате жизни Игорь Леонидович снова почувствовал тепло семейного очага.
Уход из жизни
Супруги были счастливы на протяжении восьми лет, до конца жизни Игоря Кириллова. О том, что легендарного диктора и ведущего больше нет, стало известно 30 октября 2021 года. Впоследствии выяснилось, что еще в сентябре Игорь Леонидович попал в больницу с тромбозом.
Ему ампутировали ногу, но диктор уже учился ходить на ходунках и готовился к выписке, обещал жене, что еще станцует с ней вальс. Но, к сожалению, в больнице заразился коронавирусом.
12 октября диктора перевели в обсервационное отделение, а 18-го числа он попал в реанимацию в тяжелом состоянии, с постоянно высоким пульсом. Игорь Леонидович ушел из жизни спустя несколько дней. Официально причиной его смерти стали возрастные хронические заболевания.
Жена Игоря Кириллова Татьяна на прощании с ним. Фото: Global Look Press
Похоронили Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище. Хотя в СМИ появлялась информация, что он хотел найти свое последнее пристанище рядом с первой женой и сыном на Даниловском кладбище, но его статус требовал именно такого решения.
Проститься с легендарным диктором пришли сотни людей, в том числе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, ведущая Ангелина Вовк, телеведущий Дмитрий Борисов, а вот дочь Анна из Германии не прилетела, сославшись на коронавирусные ограничения…
Но зато на прощание пришла невестка Игоря Кириллова, Дарья, со старшим ребенком. За годы общения он стал ей родным человеком.
Скоро исполнится уже два года, как знаменитого диктора нет с нами.
На прощании с Игорем Кирилловым. Фото: Global Look Press
Игорь Кириллов в «Галерее звезд»
Телеканал «Звезда» запустил новый масштабный проект «Галерея звезд», посвященный легендам советского и российского телевидения.
Каждый выпуск будет рассказывать о судьбе знаковой личности. И вполне естественно, что этот цикл открывает программа об Игоре Кириллове.
Игорь Кириллов. Фото: Global Look Press
Посмотрев первый выпуск новой передачи «Галерея звезд», вы узнаете: почему в карманах эфирных пиджаков Кириллова всегда лежал валидол? Какой автомобиль он рекламировал на советском телевидении и почему сам на нем не ездил?
И самое сокровенное: вы увидите, как Игорь Кириллов в последний раз занимает стул ведущего программы «Время». Также подробнее познакомиться с биографией Игоря Кириллова можно здесь.