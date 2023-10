«Время» Игоря Кириллова: как вошел в каждый дом, потерял сына и обрел любовь в финале жизни

На съемках программы «Вечерний Ургант» Игорь Кириллов встретился со своим знаменитым поклонником — певцом Стингом, который использовал голос диктора в своей песне Russians. Также он звучит в композиции To have and to hold группы Depeche Mode и «Сталинский сокол» нашей группы «Несчастный случай».

Диктор в кино

Иногда Игорь Кириллов вспоминал и о своей первой профессии и снимался в кино. Так, он сыграл в картинах «Девичья весна», «Семь дней с русской красавицей», а в знаменитом фильме «Зависть богов» он предстал как камео, то есть в роли самого себя. Кстати, в ленту Владимира Меньшова вошел реальный случай, рассказанный телеведущим.

В 1968-м году из-за задержки телетайпа в студии тянули время, пока редактор информационной программы Юрий Владеев не заполз под стол со страницами с необходимой информацией.