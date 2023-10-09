Чук и Гек, Волька и другие странные клички из советского детства: что они значат и зачем взрослые «калечили» красивые имена

В книге Лазаря Лагина два главных героя — сказочный старик-волшебник и советский школьник со странным именем Волька. Скорее всего, это производное от Владимира, — а может быть, Вольдемара. Между прочим, в те времена бедных Владимиров сокращали не только такими способами — Чук и Волька. Можно было легко встретить и Лодю — эти два слога остались от «Володи». В этом можно убедиться, заглянув в рассказ Юрия Сотника «Человек без нервов».

Боба, Котька, Мура и другие

В рассказах Николая Носова нередко встречается имя Боба, или Бобка. Так советские родители и бабушки с дедушками норовили «обозвать» вполне себе благозвучного Бориса. Наверное, им это казалось милым и нежным, а вот сегодняшние родители вряд ли додумаются так сокращать имя собственного ребенка.

Да и Кокой современных Николаев тоже никто не называет — а прежде это домашнее прозвище было весьма популярным. Остается только догадываться, как реагировали школьные и дворовые приятели, узнав, что «свой в доску» Колян дома, оказывается, Кока.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

От чрезмерного желания дать ласковое домашнее прозвище происходила и «Мура» — производное от Марии, Маруси, Муси. Помните, у Корнея Чуковского — «Дали Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать»? Олю часто называли Лелей или Лялей, Татьяна превращалась в Тату, Олега любящие родственники кликали Алькой, а Константина — Котькой.

А еще встречались Люша — Лидия или Людмила, Нюра и Нюся — Анна, Дюша — Андрей, Ирча, Томча… Наконец, никто не отменял Гогу, Жору, Гошу — Георгия. Интересно, не обижались обладатели этих имен на домашние клички? Впрочем, современные модные имена зачастую не предполагают вообще никакого сокращения. Луиза, Амадей, Милана, Янина и дома, и в детском саду, и в школе, и во дворе остаются Амадеями и Миланами. Может быть, это и неплохо — будущее покажет.