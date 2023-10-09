Чук и Гек, Волька и другие странные клички из советского детства: что они значат и зачем взрослые «калечили» красивые имена

Иногда привычные имена в семье превращаются в нечто совершенно неузнаваемое. Ладно бы еще «Ленок» или «Елочка» вместо Елены, но вот что такое — Мура и Котька? Люша и Боба? Лодя и Вава? Наконец, знаменитые Чук и Гек из книги Аркадия Гайдара или Волька из сказки про Хоттабыча, - как их звали на самом деле?
«Чук и Гек» Аркадия Гайдара
Фото: кадр из фильма «Чук и Гек»
Сам писатель, кстати, не дал никаких разъяснений на этот счет. Зато сегодня существует несколько версий, расшифровывающих странные для нашего слуха имена. Одни считают, что Гек — это Сергей, которого сократили сначала до Сергейки, а потом до Гейки и Гека. Чук, по их мнению, — Владимир, который для домашних звался «Вовчук», а затем сделался Чуком.
Другие уверены: Чук — производное от «Чуковского» (почему?), а имя Гек — сокращенное от иностранного «Гектор». Третьи думают, что Гек — производное от героя книги Марка Твена — Гекльберри Финна, а Чук — сокращенное от «Борисчук» — так могли называть маленького Бориса. Как на самом деле звали героев знаменитой книжки — теперь уже, наверное, никто не скажет со стопроцентной уверенностью.
Волька из «Старика Хоттабыча»
Фото: кадр из фильма «Старик Хоттабыч»
В книге Лазаря Лагина два главных героя — сказочный старик-волшебник и советский школьник со странным именем Волька. Скорее всего, это производное от Владимира, — а может быть, Вольдемара. Между прочим, в те времена бедных Владимиров сокращали не только такими способами — Чук и Волька. Можно было легко встретить и Лодю — эти два слога остались от «Володи». В этом можно убедиться, заглянув в рассказ Юрия Сотника «Человек без нервов».
Боба, Котька, Мура и другие
В рассказах Николая Носова нередко встречается имя Боба, или Бобка. Так советские родители и бабушки с дедушками норовили «обозвать» вполне себе благозвучного Бориса. Наверное, им это казалось милым и нежным, а вот сегодняшние родители вряд ли додумаются так сокращать имя собственного ребенка.
Да и Кокой современных Николаев тоже никто не называет — а прежде это домашнее прозвище было весьма популярным. Остается только догадываться, как реагировали школьные и дворовые приятели, узнав, что «свой в доску» Колян дома, оказывается, Кока.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
От чрезмерного желания дать ласковое домашнее прозвище происходила и «Мура» — производное от Марии, Маруси, Муси. Помните, у Корнея Чуковского — «Дали Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать»? Олю часто называли Лелей или Лялей, Татьяна превращалась в Тату, Олега любящие родственники кликали Алькой, а Константина — Котькой.
А еще встречались Люша — Лидия или Людмила, Нюра и Нюся — Анна, Дюша — Андрей, Ирча, Томча… Наконец, никто не отменял Гогу, Жору, Гошу — Георгия. Интересно, не обижались обладатели этих имен на домашние клички? Впрочем, современные модные имена зачастую не предполагают вообще никакого сокращения. Луиза, Амадей, Милана, Янина и дома, и в детском саду, и в школе, и во дворе остаются Амадеями и Миланами. Может быть, это и неплохо — будущее покажет.