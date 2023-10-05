Откровенно о важном и с любовью к собственному телу: секрет популярности блогера Маши Арзамасовой

Биография звезды

Блогер Маша Арзамасова много лет назад задалась целью по капле точить камень женской самокритики. Она учит подписчиц принимать и любить свое тело и не превращать похудение в самоцель и волшебную пилюлю, которая лечит все проблемы. Помимо этого, Мария занимается сексуальным просвещением, путешествует и делится способами, как быть свободной и счастливой.

Тяжелое детство и трудные отношения с матерью

Маша Арзамасова родилась 26 января 1984 года в Москве. К слову, Маша уверена, что она и ее сестра появились в семье «по несознанке»: мать не отдавала себе отчет, зачем ей дети и что с ними делать, а потому в процессе воспитания сталкивалась с разочарованием. Отсюда происходили унижение, подавление и даже рукоприкладство.