Откровенно о важном и с любовью к собственному телу: секрет популярности блогера Маши Арзамасовой

Биография звезды
Блогер Маша Арзамасова много лет назад задалась целью по капле точить камень женской самокритики. Она учит подписчиц принимать и любить свое тело и не превращать похудение в самоцель и волшебную пилюлю, которая лечит все проблемы. Помимо этого, Мария занимается сексуальным просвещением, путешествует и делится способами, как быть свободной и счастливой.
Тяжелое детство и трудные отношения с матерью
Маша Арзамасова родилась 26 января 1984 года в Москве. К слову, Маша уверена, что она и ее сестра появились в семье «по несознанке»: мать не отдавала себе отчет, зачем ей дети и что с ними делать, а потому в процессе воспитания сталкивалась с разочарованием. Отсюда происходили унижение, подавление и даже рукоприкладство.
Маша Арзамасова в детстве. Фото: соцсети
Несмотря на все невзгоды, Маша росла девочкой целеустремленной и упорной. В семилетнем возрасте девочка выиграла конкурс детских телеведущих и до поступления в ВУЗ работала на телевидении. По поводу будущей профессии сомнений не было, и Арзамасова пошла на факультет журналистики МГУ, который окончила с отличием. Прежде чем завести блог, Мария успела поработать журналисткой в глянцевых изданиях, однако полного удовлетворения она при этом не чувствовала.
Блог Маши начался с историй об интимных отношениях, которые она так живописно и увлекательно рассказывала друзьям, что те посоветовали ей начать вещать на Интернет-аудиторию. Сначала Арзамасова попыталась выйти на YouTube, но съемка роликов оказалась дорогой и трудоемкой.
Тогда настал черед других соцсетей, которые показались Маше ближе и понятней. Имея журналистский опыт, она прекрасно писала, к тому же сразу стала осваивать инструменты интернет-маркетинга, чтобы продвигать блог уже на старте.
Маша Арзамасова. Фото: соцсети
Поначалу девушка только вкладывала в проект время и деньги, но уже скоро он начал приносить первый доход. Правда, откровенный контент Маши наткнулся на блок со стороны платформы. Восстановить аккаунт блогеру удалось, но для подстраховки она завела еще и канал «Маша, давай!», где вскоре также стала популярна.
Ведя блог, Маша задалась амбициозной целью: делать людей счастливее, избавляя их от предрассудков и снабжая новыми знаниями. Девушка стала учить подписчиков принятию своего тела, любви к себе и умению не стесняться собственных несовершенств, став яркой представительницей бодипозитива.
Сама Мария ненависти к собственному телу никогда не испытывала. При росте 164 см ее вес позволял ей носить одежду размера М и считать себя красивой, не стесняясь отражения в зеркале.
Маша Арзамасова. Фото: соцсети
Откровенные фото Маши появлялись не только в блоге, но и на страницах глянцевых журналов, включая Elle и Cosmopolitan, где тоже стали поглядывать в сторону расширения привычных стандартов красоты. А Арзамасова продолжала словом и делом доказывать, что мир прекрасен в своем разнообразии.
Маша встретила поддержку, и аудитория ее блога исчислялась сотнями тысяч, однако и хейта девушке избежать не удалось.
Маша Арзамасова. Фото: соцсети
Выход документального фильма и необычный опыт в виде трех десятков свиданий
В июне 2022 года вышел документальный сериал «Маша, давай!», ведущей и главной героиней которого стала Маша Арзамасова. Блогер неоднократно учила подписчиков пользоваться дейтинг-сервисами, а сейчас ей удалось в режиме реалити-шоу показать, что такое удачные и неудачные онлайн-знакомства.
Маша сходила на 30 свиданий в разных городах России и приобрела новый опыт, которым поделилась со зрителями. Получился проект, который развенчивает страхи и стереотипы, связанные со сферой интернет-знакомств, где нашлось место комическим и драматичным моментам.
Маша Арзамасова. Фото: соцсети
Личная жизнь Арзамасовой
Маша называет себя сапожником без сапог. В то время, как она учит женщин ходить на свидания, строить гармоничные отношения и решать сексуальные проблемы, у самой в личной жизни не все бывает гладко.
Блогер уверена, что можно чувствовать себя счастливой и полноценной, не находясь в паре. Более того, не обретя счастье наедине с самой собой, вряд ли возможно найти его «на стороне». О собственных отношениях Арзамасова предпочитает не говорить много, но известно, что у нее есть опыт гражданского брака с парнем по имени Олег, который был младше на шесть лет.
Детей у Маши нет, и она полагает, что беспокойство по этому поводу возникает лишь ввиду общественного запроса. Сама она уверена: детей стоит заводить осознанно.
Маша Арзамасова. Фото: соцсети
Блогер сейчас
В апреле 2022 года Маша решила отправиться в «бесконечное странствие». Проведя немного времени вместе с семьей сестры в Европе, блогер улетела в Латинскую Америку, где всего за неделю успела посетить шесть стран.
В непростые времена Арзамасова решила жить сегодняшним днем и бороться с «границами, которые только в голове». Она делится с подписчиками фото и видео из путешествия, где учится растворяться в мире и чувствовать себя с ним единым целым.