Профессиональный футболист, ставший после несчастного случая комментатором: что известно о Константине Гениче

Биография комментатора

Комментатор Константин Генич не понаслышке знает обо всех трудностях жизни футболистов. До начала журналистской карьеры он сам в течение многих лет был профессиональным спортсменом. Впрочем, об уходе из большого футбола звезда не жалеет — Генич уверен, что, став комментатором, вытянул счастливый билет.

Детство будущей звезды

Константин Генич родился 3 января 1978 года в Иркутске, вскоре после рождения мальчика семья перебралась в Москву.

Первые попытки сделать из сына футболиста родители предприняли, когда мальчик был в довольно раннем возрасте. Ребенка устроили в школу «Динамо», где на одной из тренировок Генич получил травму: сломал ногу в двух местах. Переломы были настолько серьезными, что некоторое время после того, как кости срослись, Костя продолжал хромать.

Казалось бы, на этом футбол из биографии Генича должен был пропасть навсегда, но в девять лет мальчик, поддавшись на уговоры друга, отправился на просмотр в ДЮСШ «Спартак», который прошел не совсем удачно. Несмотря на небольшой казус, тренер заметил талант парня и пригласил его в команду.