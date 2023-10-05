Профессиональный футболист, ставший после несчастного случая комментатором: что известно о Константине Гениче

Биография комментатора
Комментатор Константин Генич не понаслышке знает обо всех трудностях жизни футболистов. До начала журналистской карьеры он сам в течение многих лет был профессиональным спортсменом. Впрочем, об уходе из большого футбола звезда не жалеет — Генич уверен, что, став комментатором, вытянул счастливый билет.
Детство будущей звезды
Константин Генич родился 3 января 1978 года в Иркутске, вскоре после рождения мальчика семья перебралась в Москву.
Первые попытки сделать из сына футболиста родители предприняли, когда мальчик был в довольно раннем возрасте. Ребенка устроили в школу «Динамо», где на одной из тренировок Генич получил травму: сломал ногу в двух местах. Переломы были настолько серьезными, что некоторое время после того, как кости срослись, Костя продолжал хромать.
Казалось бы, на этом футбол из биографии Генича должен был пропасть навсегда, но в девять лет мальчик, поддавшись на уговоры друга, отправился на просмотр в ДЮСШ «Спартак», который прошел не совсем удачно. Несмотря на небольшой казус, тренер заметил талант парня и пригласил его в команду.
Константин Генич в молодости и сейчас. Фото: соцсети
Карьера футболиста и контракты с российскими командами
Константин впервые вышел на поле в статусе профессионального игрока в 17 лет. На тот момент рост футболиста достиг 179 см, а вес — 77 кг. Молодой человек не смог пробиться в основной состав «Спартака» и играл на позиции атакующего полузащитника в спартаковском дубле в третьей лиге.
Осознав, что карьера футболиста застопорилась, юноша перешел в «Торгмаш». Константин провел в новом клубе полгода и, по собственным словам, прошел в команде из города Люберцы хорошую школу жизни. Затем последовал сезон, в котором Генич играл за московскую команду «Монолит».
Константин Генич. Фото: соцсети
Следующие 2,5 года футболист провел в составе «Химок», где раскрыл потенциал. В сражении с «Фабусом» полузащитник забил в ворота противника четыре мяча. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу «Химок». Параллельно с работой в подмосковной команде Генич проходил просмотр в «Сатурн», но главный тренер клуба решил, что не готов брать нового игрока, и предложил Константину остаться в «Химках».
Не меньше интереса футболист вызвал у «Торпедо». На этот раз не смогли договориться руководители клубов. «Химки» запросили за Генича сумму, которую «Торпедо» не готово было заплатить. Зато главный тренер команды порекомендовал талантливого игрока руководству «Кубани».
Так, 2001 год Константин провел в «Пскове-2000», который вскоре променял на израильский «Маккаби Ахи». К 2002 году карьера Генича стабилизировалась — футболист подписал контракт с «Амкаром». Во время очередного товарищеского матча Генич получил серьезную травму ноги. Для восстановления потребовалось несколько операций, и после продолжительного лечения стало ясно, что мужчина больше не будет играть в футбол.
Константин Генич. Фото: соцсети
Комментаторская деятельность и знакомство с Василием Уткиным
Оказавшись без любимого дела, бывший спортсмен долго не мог найти себе занятие. Константин даже проходил собеседование на должность менеджера по продажам в автосалоне и всерьез намеревался стать таксистом. Все изменила встреча с Василием Уткиным.
Генича взяли стажером на телеканал «НТВ-Плюс» и первое время даже не платили зарплату. Осенью 2006 года Константина официально зачислили в штат. В 2011 году новым комментатором заинтересовалось руководство Первого канала. После прослушивания и личного собеседования с директором спортивного вещания Николаем Малышевым Геничу предложили сопровождать матч Россия — Северная Ирландия.
В июле 2015 года Константин сообщил, что вместе с Георгием Черданцевым озвучил компьютерную игру FIFA-2016. По словам комментатора, не обошлось без фирменных фразочек спортивных журналистов. В ноябре того же года ведущий перешел на телеканал «Матч ТВ».
Константин Генич и Василий Уткин. Фото: соцсети
В январе 2018 года комментатор поделился с поклонниками радостной новостью: на телеканале «Матч ТВ» возобновилась трансляция игр Ла Лиги. Ожидалось четыре противостояния севильского дерби, но Генича поставили комментировать итальянские матчи.
В ходе чемпионата мира по футболу 2018 года Константин в паре с коллегой Денисом Казанским комментировали игру Уругвай — Россия. В матче Россия — Испания к дуэту присоединился еще один комментатор — Нобель Арустамян.
Вскоре появилось подтверждение профессионализма — награждение международной премией РБ-2022 в категории «Телекомментатор года».
Константин Генич. Фото: соцсети
Личная жизнь
Жену комментатора зовут Ирина. Константин часто упоминает в интервью о своей семье. К примеру, на вручении награды «Лучший комментатор 2014 года» мужчина отметил, что в этом же помещении состоялась его свадьба, и именно с этой сцены бывший футболист признавался жене в любви.
В декабре 2013 года у Константина и Ирины родилась старшая дочь, которую счастливые родители назвали Анной, а позже на свет появилась младшая — Маша. По признанию Генича, жена и дочери часто смотрят передачи и футбольные матчи, на которых работает комментатор.
Некоторые неочевидные подробности личной жизни Константина всерьез удивляют публику. Летом 2021 года в соцсетях он поделился эмоциями от встречи со старшим сыном от первого брака. По словам знаменитости, с ребенком, которому на тот момент исполнилось 18, он не общался 10-12 лет.
Константин Генич с семьей. Фото: соцсети
Комментатор сейчас
Генич уверен в том, что выбрал профессию правильно. Это подтверждают как спортивные болельщики, так и коллеги. В январе 2023-го комментатор отметил 45-летие. Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своем поздравлении причислил Константина к самым узнаваемым и любимым обозревателям страны.