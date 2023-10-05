Молодой диджей, основательница модных брендов и Интернет-проектов: что известно о блогере Ксении Дукалис

Биография знаменитости

Ксения Дукалис — блогер, преуспевшая как в диджеинге, так и в Интернет-пространстве. Ее сравнивают с многоруким Шивой, ведь девшушка ухитряется одновременно руководить SMM-агентством, записывать альбом, проводить свадьбы и корпоративы, обсуждать социальные проблемы и личную жизнь с поклонниками в соцсетях.

Лидер школьной волейбольной команды и любительница лошадей

Ксения Дукалис (Дукельская — настоящая фамилия) родилась 22 августа 1994 года. Мама Ксюши совмещала карьеру психолога с домашними хлопотами. Девушка интересуется своими корнями, изучает биографии прадедов и прабабушек.

Учебу в школе Ксения сравнивает с 11-летним полетом в самолете, где рядом в замкнутом пространстве находятся не интересные друг другу люди. Однако лидерские качества будущий блогер проявляла в качестве капитана школьной волейбольной команды.

До 14 лет Ксения занималась конным спортом — выездкой и конкуром, но упала с лошади и получила перелом ребра.