Молодой диджей, основательница модных брендов и Интернет-проектов: что известно о блогере Ксении Дукалис

Биография знаменитости
Ксения Дукалис — блогер, преуспевшая как в диджеинге, так и в Интернет-пространстве. Ее сравнивают с многоруким Шивой, ведь девшушка ухитряется одновременно руководить SMM-агентством, записывать альбом, проводить свадьбы и корпоративы, обсуждать социальные проблемы и личную жизнь с поклонниками в соцсетях.
Лидер школьной волейбольной команды и любительница лошадей
Ксения Дукалис (Дукельская — настоящая фамилия) родилась 22 августа 1994 года. Мама Ксюши совмещала карьеру психолога с домашними хлопотами. Девушка интересуется своими корнями, изучает биографии прадедов и прабабушек.
Учебу в школе Ксения сравнивает с 11-летним полетом в самолете, где рядом в замкнутом пространстве находятся не интересные друг другу люди. Однако лидерские качества будущий блогер проявляла в качестве капитана школьной волейбольной команды.
До 14 лет Ксения занималась конным спортом — выездкой и конкуром, но упала с лошади и получила перелом ребра.
Ксюша Дукельская с папой. Фото: соцсети
Благодаря второму месту на литературной олимпиаде «Ломоносов» Ксения могла без экзаменов поступить в любой филологический вуз. Дукельская в итоге выбрала факультет журналистики МГУ, поскольку многие друзья девушки учились именно там.
Обзоры фешн-новинок и опыт в диджействе
Главным в работе диджея Ксюша считает организованность, кругозор и умение подстраиваться под интересы аудитории. Свои диджей-сеты девушка ориентирует на любителей танцевать.
На портале о популярной культуре STUDIO21 Ксения выступает с обзорами фешн-новинок. Дукалис — соосновательница агентства Belong Agency, занимающегося копирайтингом, созданием контента и продвижением в соцсетях, а также студии рисования Draw&Go.
Ксения Дукалис. Фото: соцсети
В июне 2019 года стартовало шоу Ксении Дукалис, Карины Истоминой и Татьяны Мингалимовой «Подруги». В декабре Дукалис с Истоминой выпустили под лейблом АВС мини-рэп-альбом «Подколодные змеи». Для продвижения сборника, включающего 11 треков, девушки создали специальный аккаунт в соцсетях.
Весной 2021 года Ксения дала большое интервью, в котором анонсировала прощание с проектом «Подруги». Причиной такого решения она назвала отсутствие эмоциональной отдачи, которую испытывала ранее.
Еще один пункт в списке проектов блогера — об обычных людях, взаимопомощи и обмене. Девушка попыталась разрушить пропасть между крупными городами и регионами страны, показав аудитории жизнь тех, кто развивается вне «ванильного пузыря».
Дукалис также вела шоу Comedy Night Live, а также передачу «Иван Иванов заходил вчера». О новых проектах звезда рассказала в шоу Ксении Собчак. В 2022 году их было несколько — блогер занималась съемками эпизодов «Есть тема».
Ксения Дукалис. Фото: соцсети
Личная жизнь блогера
Любимые песни Ксении Дукалис — Should I Stay or Should I Go группы The Clash и How Deep Is Your Love нью-йоркского музыкального коллектива The Rapture. Любимый напиток — шоколадное молоко.
В косметике Ксения предпочитает нюдовые тона. Много внимания девушка уделяет красоте своих волос. При росте 170 см она весит 65 кг. Поддерживать фигуру Ксении помогает физкультура.
Звезда вообще обожает представителей семейства кошачьих. Фото домашнего питомца Дукалис часто выкладывает на странице в соцсетях. Девушка регулярно переводит деньги в Фонд помощи диким кошкам.
Ксения Дукалис. Фото: соцсети
В интервью журналисту Владу Аганову в конце 2019 года девушка приоткрыла завесу над личной жизнью. Как выяснилось, у Ксении есть парень, которому Дукалис не препятствует платить за нее в ресторанах, но любит дарить приятные мелочи вроде запонок.
Тайна о личности избранника открылась намного позже. Им оказался Давид Назарян, российский бизнесмен. В феврале 2022 года звезда интернета выставила в личном блоге фото с кольцом. Давид довольно нетривиально сделал предложение — прикрепил к ошейнику кошки помолвочное украшение. В августе состоялась свадьба Ксении и Давида, которая прошла в Ереване.
Ксения Дукалис и Давид Назарян. Фото: соцсети
Дукалис сейчас
Весной 2023 года Ксения поучаствовала в съемках клипа на трек «Боль слезы кровь» исполнителя Кассета. В видеоработе также засветились музыкант Sqwoz Bab и рэпер Бразилец.
Часто появляется блогер и на светских мероприятиях. Она посетила открытие ресторана SHE Ирины и Бориса Зарьковых, а также была хедлайнером на вечеринке бренда «1811» по случаю запуска новой коллекции.