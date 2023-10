Молодой диджей, основательница модных брендов и Интернет-проектов: что известно о блогере Ксении Дукалис

Личная жизнь блогера

Любимые песни Ксении Дукалис — Should I Stay or Should I Go группы The Clash и How Deep Is Your Love нью-йоркского музыкального коллектива The Rapture. Любимый напиток — шоколадное молоко.

В косметике Ксения предпочитает нюдовые тона. Много внимания девушка уделяет красоте своих волос. При росте 170 см она весит 65 кг. Поддерживать фигуру Ксении помогает физкультура.

Звезда вообще обожает представителей семейства кошачьих. Фото домашнего питомца Дукалис часто выкладывает на странице в соцсетях. Девушка регулярно переводит деньги в Фонд помощи диким кошкам.