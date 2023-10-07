И ученый, и музыкант: как гитарист Брайан Мэй добился успеха

Кто такой Брайан Мэй?
Брайан Мэй играл на соло-гитаре на своем самодельном топоре Red Special для рок-группы Queen, которая приобрела известность в 1970-х годах. После смерти фронтмена Фредди Меркьюри в 1991 году Queen вновь обрели успех в последующие годы с вокалистами Полом Роджерсом и Адамом Ламбертом.
Мэй также помогал в разработке долгожданного мюзикла We Will Rock You, основанного на песнях Queen, и биографического фильма Меркьюри «Богемская рапсодия» 2018 года. Помимо своей музыкальной карьеры, Мэй получил ученые степени по астрофизике, опубликовал множество книг и посвятил свое время защите животных.
Концерт Queen (Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор) в рамках WORKS-TOUR на арене Уэмбли, 7 сентября 1984 года – Лондон, Англия, Великобритания. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Брайан Гарольд Мэй родился 19 июля 1947 года в Хэмптоне, Мидлсекс, Англия, в семье родителей Рут и Гарольда Мэй. Обладающий богатым воображением подросток Мэй с помощью своего отца смастерил свою собственную самодельную гитару, получившую название The Red Special.
Гитара, которая была сделана из подручных материалов, включая дрова, и на которой играли с помощью шестипенсовой монеты в качестве медиатора, позже заняла видное место в музыкальной карьере Мэй. Он продолжал играть на ней на каждом альбоме Queen и на живых концертах.
Юный Мэй получил свое образование в Хэмптонской грамматической школе (ныне Хэмптонская школа). Будучи выдающимся студентом, после окончания университета в 1965 году он поступил на программу астрофизики в Лондонский имперский колледж, где получил степень бакалавра естественных наук. Он защитит большую часть докторской диссертации к 1974 году и, наконец, завершит ее в 2007 году.
Брайан Мэй, 1975 г. Фото: Global Look Press
Музыкальная карьера с Queen
Во время учебы в Лондонском Имперском колледже Мэй создал рок-группу Smile, его страсть к музыке вскоре превзошла интерес к астрофизике. В 1971 году Мэй отложил получение степени доктора философии, чтобы отправиться в путь со своей группой, переименовав группу в Queen — название, которому суждено было стать легендарным в мире рок-н-ролла.
Мэй выступал в качестве ведущего гитариста, вокалиста и время от времени автора песен. Ведущий вокалист группы, Фредди Меркьюри, также играл на фортепиано. Джон Дикон играл на бас-гитаре, в то время как Роджер Тейлор играл на барабанах и вокале.
Успешный дебютный альбом
В 1973 году, после подписания контракта с EMI Records, Queen выпустили свой одноименный дебютный альбом, который стал золотым. Своим свежим и уникальным звучанием группа завоевала поклонников как в Соединенном Королевстве, так и в Соединенных Штатах.
Queen 1976 г.: Брайан Мэй, Джон Дикон, Роджер Тейлор, Фредди Меркьюри. Фото: Global Look Press
Queen II, Sheer Heart Attack
1974 год принес выпуск еще двух успешных альбомов Queen: Queen II и Sheer Heart Attack. Последний стал бестселлером, включив в Топ-10 сингл Killer Quee». Следующий год принес Мэй и группе еще больший успех: у Queen вышел их первый альбом № 1 в Америке с альбомом A Night at the Opera, на котором были представлены две баллады Мэй: «39» и «Песня пророка».
Альбом также породил один из самых известных хитов Queen — рок-оперную песню Bohemian Rhapsody, в которой Мэй исполнил тройное соло на своей Red Special. Также в том же году Queen начали выступать хедлайнерами на концертах своего мирового турне.
Рок-группа Queen удостоилась собственного набора марок королевской почты Великобритании. На марке изображение обложки альбома Queen II, 1974 год. Фото: Global Look Press
News of the World
Во время записи альбомов Queen Мэй применил свои знания физики в студии звукозаписи: используя то, что он знал о звуковых волнах, он создавал эхо, которое усиливало топот и хлопки в песне, создавая иллюзию, что звуки исходят от огромной толпы людей.
С песней We Will Rock You на альбоме группы 1977 года News of the World Мэй стремился создать гимн, который вдохновил бы аудиторию на участие и единство. Песня достигла желаемого эффекта на концертах, когда зрители синхронно топали, скандировали и хлопали в ладоши.
The Game и более поздние альбомы
Хитовый сингл Crazy Little Thing Called Love, выпущенный в 1979 году, появился на альбоме Queen 1980 года The Game. Позже в том же году они выпустили саундтрек к альбому Flash Gordon, а затем Hot Space (1982), The Works (1984) и A Kind of Magic (1986). Хотя популярность группы к тому моменту начала снижаться, они смогли получить платиновый статус с The Miracle (1989) и Innuendo (1991).
Смерть Фредди Меркьюри
Трагедия постигла Мэя и остальных членов Queen в 1991 году, когда умер Фредди Меркьюри. После его кончины группа основала Mercury Phoenix Trust - благотворительную организацию по оказанию помощи больным СПИДом. Мэй, Дикон и Тейлор выпустили альбом Made in Heaven в 1995 году.
Это был последний студийный альбом группы с их бывшим вокалистом до выхода в 2014 году альбома Queen Forever, на котором было несколько ранее не издававшихся треков в исполнении Меркьюри; среди них был утраченный дуэт с покойным Майклом Джексоном под названием «В жизни должно быть нечто большее, чем это».
Брайан Мэй, 1993 г. Фото: Global Look Press
Воссоединение с Полом Роджерсом и Адамом Ламбертом
В 2005 году Мэй и Тейлор воссоединились для тура с Полом Роджерсом на вокале. В 2008 году они выпустили студийный альбом Cosmo Rocks. В 2012 году Мэй и Тейлор снова вернулись на сцену, на этот раз с рокером American Idol Адамом Ламбертом на вокале. Обновленная Queen отправилась в крупное мировое турне с Ламбертом с июня 2014 по сентябрь 2015 года и продолжала выступать вместе в последующие годы.
Брайан Мэй из группы Queen и Адам Ламберт выступают в рамках своего тура по Северной Америке, 12 июля 2014 г. — Оберн-Хиллз, Мичиган, США — Фото: Global Look Press
Мюзикл Queen и фильм «Богемская рапсодия»
В начале 2000-х Мэй и Тейлор стали музыкальными супервайзерами мюзикла Queen jukebox We Will Rock You. Режиссером и автором сценария выступил Бен Элтон, премьера We Will Rock You состоялась в Лондоне в мае 2002 года и стала одной из самых продолжительных постановок в истории Вест-Энда.
Музыкальная премьера – We Will Rock You – 24 ноября 2021 года, Мадрид, Испания. Фото: Global Look Press
Мэй также принимал участие в длительной разработке биографического фильма о Фредди Меркьюри. После многочисленных кадровых перестановок премьера «Богемской рапсодии» состоялась осенью 2018 года и получила положительные отзывы, а Рами Малек получил премию «Оскар» за исполнение культового фронтмена Queen.
Кроме того, Мэй сочинил музыку и выступал для театра, а именно в постановках «Макбета» лондонской студии Riverside Studios (1987 и 1990), и участвовал в создании мелодий для саундтреков к таким фильмам, как «Миссия невыполнима 2» (2000) и «Человек-паук 2» (2004).
Брайан Мэй, Рами Малек и Роджер Тейлор присутствуют на мировой премьере к/ф «Богемская рапсодия». Лондон, Великобритания. 23.10.2018 г. Фото: Global Look Press
Астрофизика и книги
Продолжая свой пожизненный интерес к астрофизике, Мэй сотрудничал с другими астрофизиками для анализа данных, полученных с зонда Pluto New Horizons в НАСА в 2015 году. Он заядлый коллекционер стереоскопической фотографии, разновидности 3D-изображений, и владеет лондонской стереоскопической компанией.
«Мое помешательство безгранично, когда дело доходит до стерео», - сказал он The Telegraph в 2014 году.
За свою карьеру Мэй был автором и соавтором ряда книг, в том числе: «Излучение MgI в спектре ночного неба» (1972), «Брайан Мэй: назад к свету» (1993), «Бах! Полная история Вселенной» (2007), «Обзор лучевых скоростей в Зодиакальном пылевом облаке» (2008), «Потерянная и найденная деревня: «Сцены в нашей деревне» Т. Р. Уильямса. Аннотированный тур по сериям стереофотографии 1850-х годов (2009), Diableries: Стереоскопические приключения в аду (2013), Brian May's Red Special (2013), «Как читать Солнечную систему: путеводитель по звездам и планетам» (2015) и «Кринолин: самая великолепная катастрофа моды» (2016).
Рокер также является преданным активистом защиты животных. В 2009 году он основал фонд Save Me Trust для защиты дикой природы. В том же году Мэй был назначен вице-президентом британского RSPCA (общества по защите животных).
Брайан Мэй замечен рядом с плакатом в Западном Лондоне, осуждающим запланированную отбраковку барсуков в Англии, 19 сентября 2012 г. – Лондон, Великобритания Фото: Global Look Press
Личная жизнь
У Мэя есть сын Джимми и две дочери Луиза и Эмили от жены Крисси Маллен, на которой он женился в 1974 году. После того, как их пути разошлись, он женился на Аните Добсон в 2000 году.
Сэр Брайан Мэй со своей семьей после получения рыцарского звания на церемонии посвящения в Букингемском дворце, 15 марта 2023 года, Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press