И ученый, и музыкант: как гитарист Брайан Мэй добился успеха

Ранняя жизнь

Брайан Гарольд Мэй родился 19 июля 1947 года в Хэмптоне, Мидлсекс, Англия, в семье родителей Рут и Гарольда Мэй. Обладающий богатым воображением подросток Мэй с помощью своего отца смастерил свою собственную самодельную гитару, получившую название The Red Special.

Гитара, которая была сделана из подручных материалов, включая дрова, и на которой играли с помощью шестипенсовой монеты в качестве медиатора, позже заняла видное место в музыкальной карьере Мэй. Он продолжал играть на ней на каждом альбоме Queen и на живых концертах.

Юный Мэй получил свое образование в Хэмптонской грамматической школе (ныне Хэмптонская школа). Будучи выдающимся студентом, после окончания университета в 1965 году он поступил на программу астрофизики в Лондонский имперский колледж, где получил степень бакалавра естественных наук. Он защитит большую часть докторской диссертации к 1974 году и, наконец, завершит ее в 2007 году.