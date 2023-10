И ученый, и музыкант: как гитарист Брайан Мэй добился успеха

Мюзикл Queen и фильм «Богемская рапсодия»

В начале 2000-х Мэй и Тейлор стали музыкальными супервайзерами мюзикла Queen jukebox We Will Rock You. Режиссером и автором сценария выступил Бен Элтон, премьера We Will Rock You состоялась в Лондоне в мае 2002 года и стала одной из самых продолжительных постановок в истории Вест-Энда.