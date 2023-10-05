Легендарный Портос, очаровавший своей улыбкой всю страну: биография актера Валентина Смирнитского

Биография звезды
Валентин Смирнитский — советский и российский актер театра и кино. Настоящий непоседа и хулиган в юности, любимец женщин и отличный товарищ. Несмотря на стремительную и успешную карьеру, в его биографии есть и темные пятна, которые тяжелым грузом лежат на душе лицедея.
Вырос в «генеральском» доме, был настоящим хулиганом
Валентин Смирнитский родился 10 июня 1944 года в Москве. Семья будущего актера жила на Арбате, в коммунальной квартире «генеральского» дома. Отец был сценаристом документальных фильмов, а мама работала в кинопрокате.
Смирнитским принадлежало две комнаты в коммуналке: в одной жили родители с младшей дочерью Машей, в другой — мамины родители с Валентином. Несмотря на опеку дедушки и бабушки, мальчишка умудрялся большую часть времени проводить на улице. Уличное «образование» не замедлило сказаться на поведении и успеваемости мальчика, и в 9-м классе его отчислили из школы за драку с одноклассником. Парнишка пошел учиться в вечернюю школу.
Валя Смирнитский с папой. Фото: соцсети
Юноша поступил в училище имени Бориса Щукина, которое благополучно окончил в 1965 году. В то время учеба буквально спасла его от депрессии, поскольку дома он не мог находиться: страшная болезнь настигла отца.
Учился молодой и амбициозный Валя на курсе Веры Львовой одновременно с Андреем Мироновым, Никитой Михалковым, Валентиной Малявиной.
Будущее молодого человека предопределил фильм, в котором Валентин снялся на четвертом курсе обучения. Короткометражная лента «Двое», повествующая о любви музыканта и глухонемой девушки, роль которой исполнила Виктория Федорова, завоевала приз Московского кинофестиваля. Смирнитского пригласили сразу в несколько театров. Он выбрал «Ленком» под управлением Анатолия Эфроса.
Валентин Смирнитский в молодости. Фото: соцсети
Игра в «Ленкоме» и первые звездные роли
В «Ленкоме» артист был одним из самых востребованных актеров труппы, на его счету роли в спектаклях «Чайка», «Три сестры», «Отелло», «Ромео и Джульетта». В 1967 году Валентин по приглашению отстраненного от должности Эфроса перешел в Театр на Малой Бронной, где и проработал вплоть до 1985 года.
Следующим этапом стал Театр Луны, куда артист перешел в 1999 году. Здесь Смирнитский играл вплоть до 2004 года, когда решил посвятить себя актерской антрепризе.
В молодости и в зрелом возрасте Валентин был не просто востребованным, а очень знаменитым актером. Его узнавали на улице, с ним сравнивали других артистов, о нем писали статьи в газетах. К примеру, в те времена говорили, что молодой Андрей Миронов напоминает талантливого Валентина Смирнитского.
Сейчас же артист продолжает работать в антрепризе.
Валентин Смирнитский в картине «Я шагаю по Москве» (крайний слева). Фото: кадр из фильма «Я шагаю по Москве» (1964)
Творческая биография начинающего артиста в кинематографе началась в 1963 году с эпизода в молодежной комедии «Я шагаю по Москве». Для студента «Щуки» это была «халтура», возможность заработать на жизнь — актера даже нет в титрах.
Через три года после окончания училища молодой артист появился на экране уже в главной роли в комедии «Семь стариков и одна девушка» (1968). На одной площадке с ним играли секс-символ Светлана Савелова и плеяда великолепных актеров: Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов и другие. Для своего времени картина была очень смелой: в ленту вставили переозвученный отрывок из популярного французского фильма «Фантомас разбушевался» с Луи де Фюнесом.
Последующие годы до выхода легендарной музыкально-приключенческой ленты «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979) актер был занят в основном в фильмах-спектаклях.
В 90-х артисту доставались роли второго плана, а в 2000-х Смирнитский начал сниматься в сериалах. На его счету участие в популярных проектах, таких как «Марш Турецкого», «Папины дочки», «Ералаш» и других.
В 2014-м Смирнитский вошел в главный актерский состав сериала «Чиста вода у истока». Его коллегами по съемочной площадке стали Владислав Котлярский и Сергей Марин.
Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский, Игорь Старыгин и Михаил Боярский. Фото: кадр со съемок «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979)
Легендарная роль Смирнитского, сделавшая его знаменитым в СССР и за пределами страны
Именно благодаря «Трем мушкетерам» вся страна знает и любит Смирнитского — великолепного Портоса.
Когда режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич пригласил Валентина сниматься в картине, тот долго недоумевал, думая, какая же роль ему достанется. Персонаж никак не вязался в его воображении с представлением о собственном амплуа и внешности: Валентин был высок ростом, строен и худощав (рост 188 см, вес 75 кг). Но режиссера это не смутило. С помощью накладок и грима актер превратился в благородного, великодушного и необыкновенно сильного любителя вкусной еды, вина и женщин Портоса.
Ради «Мушкетеров» актеру пришлось отказаться от съемок за рубежом, но он ни разу не пожалел о своем решении. Съемочный процесс доставил Смирнитскому, Михаилу Боярскому, Вениамину Смехову и Игорю Старыгину массу положительных эмоций.
Валентин снимался во всех продолжениях киноэпопеи: «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя». После премьеры сериала «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» вышел в свет документальный проект «Возвращение мушкетеров. Фильм о фильме», куда вошли кадры со съемок и интервью артистов.
Валентин Смирнитский в роли Портоса. Фото: кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979)
Четыре брака, рождение сына и больше горе Смирнитского
Личная жизнь Смирнитского складывалась не столь безоблачно, как актерская карьера. Одно время артист пристрастился к выпивке, но сумел справиться с привычкой таким образом снимать стрессы, неизбежные в профессии.
Актер был женат четыре раза. Первой женой Смирнитского стала Людмила Пашкова, учившаяся в Щукинском училище на два курса младше. Пожив вместе, молодожены поняли, что не подходят друг другу, и спустя год развелись.
Вторая супруга Ирина Коваленко занималась литературной деятельностью и переводами. У Ирины уже была дочь Даша от предыдущего брака, а в 1974 году у пары родился сын Иван.
Валентин Смирнитский с первой женой Людмилой Пашковой. Фото: соцсети
Второй брак Смирнитского также оказался неудачным: супруги разошлись, когда Ванечке было шесть лет. Ирина ревновала Валентина к бесчисленным поклонницам и после развода не подпускала к сыну, с которым отец общался только по телефону.
Актер очень корит себя за это: кто знает, будь у Вани больше общения с отцом, может, все сложилось бы иначе. Иван скончался в 2000 году.
Больше собственных детей у Смирнитского не было, зато есть уже взрослая приемная дочь Марфа, внучка его третьей жены Елены Шапориной. Так сложилось, что папа Марфы бросил ее маму, и дедушка взял на себя заботы о внучке. Он гулял с ней, кормил, играл, и малышка стала называть его папой.
Валентин Смирнитский и его сын Иван. Фото: соцсети
Сегодня артист счастлив в четвертом браке с Лидией Рябцевой, которая моложе супруга на 14 лет. Знакомство произошло в Театре Луны, где она трудилась заместителем директора до 2004 года. На момент встречи женщина была замужем, в семье подрастали две девочки. Но именно Рябцева сделала Смирнитскому предложение. С дочерями жены от предыдущего брака Эльвирой и Мариной у Валентина сложились прекрасные отношения, он наслаждается семейным счастьем.
Сейчас актер живет на две страны: он купил себе домик в Испании, куда периодически приезжает отдохнуть вместе с супругой. Также вместе с женой он путешествует по городам России.
Кроме того, у Смирнитского есть сайт, где выложены биография артиста и фото из проектов и личного архива.
Валентин Смирнитский и Лидия Рябцева. Фото: соцсети
Смирнитский сейчас
В 2023 году легендарный артист продолжил играть в антрепризе: на сцене «LA’Театра» состоялись премьеры постановок с его участием. Не покинул Валентин Смирнитский и телеэкраны. Он появился в главной роли в детективной ленте «Жених из хорошей семьи», образовав творческий союз с молодыми актерами — Елизаветой Пащенко, Иваном Архангельским и другими.
Валентин Смирнитский. Фото: «Жених из хорошей семьи», 2022
Воссоединение «мушкетеров» Смирнитского и Боярского произошло на съемочной площадке комедийного фильма «День отца». Также Валентин примерил на себя роль юриста в мелодраме «Счастье не за горами».