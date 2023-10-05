Легендарный Портос, очаровавший своей улыбкой всю страну: биография актера Валентина Смирнитского

Биография звезды

Валентин Смирнитский — советский и российский актер театра и кино. Настоящий непоседа и хулиган в юности, любимец женщин и отличный товарищ. Несмотря на стремительную и успешную карьеру, в его биографии есть и темные пятна, которые тяжелым грузом лежат на душе лицедея.

Вырос в «генеральском» доме, был настоящим хулиганом

Валентин Смирнитский родился 10 июня 1944 года в Москве. Семья будущего актера жила на Арбате, в коммунальной квартире «генеральского» дома. Отец был сценаристом документальных фильмов, а мама работала в кинопрокате.

Смирнитским принадлежало две комнаты в коммуналке: в одной жили родители с младшей дочерью Машей, в другой — мамины родители с Валентином. Несмотря на опеку дедушки и бабушки, мальчишка умудрялся большую часть времени проводить на улице. Уличное «образование» не замедлило сказаться на поведении и успеваемости мальчика, и в 9-м классе его отчислили из школы за драку с одноклассником. Парнишка пошел учиться в вечернюю школу.