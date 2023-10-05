Нобель Арустамян: история успеха комментатора, мечтавшего стать профессиональным футболистом

Детские мечты

Нобель Арустамян родился в Баку в 1987 году. Когда начались волнения в Азербайджане, его семья вынуждена была переехать в Москву.

В детстве Нобель увлекся футболом и мечтал стать профессиональным игроком, но проблемы со здоровьем помешали ему осуществить свои планы. Вместо игры на поле, Арустамян начал следить за матчами, тем самым развивая навыки обозревателя и аналитика.