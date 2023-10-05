Нобель Арустамян: история успеха комментатора, мечтавшего стать профессиональным футболистом

Детские мечты
Нобель Арустамян родился в Баку в 1987 году. Когда начались волнения в Азербайджане, его семья вынуждена была переехать в Москву.
В детстве Нобель увлекся футболом и мечтал стать профессиональным игроком, но проблемы со здоровьем помешали ему осуществить свои планы. Вместо игры на поле, Арустамян начал следить за матчами, тем самым развивая навыки обозревателя и аналитика.
Нобель Арустамян на футбольном поле. Фото: социальные сети
Начало карьеры
После окончания школы будущий комментатор поступил на факультет журналистики МУМа. Вскоре получил возможность пройти стажировку на радиостанции «Радио Спорт». Он настолько успешно проявил себя, что, спустя некоторое время, стал штатным сотрудником.
Нобель Арустамян на вручении диплома. Фото: социальные сети
Так Нобель начал наблюдать за работой опытных комментаторов и перенимать их знания. Проработав на радиостанции год, Нобель вырос в должности до заместителя главного директора. В его обязанности входило написание обзорных статей для изданий, специализирующихся на спортивной тематике.
Нобель Арустамян в эфире радиостанции. Фото: социальные сети
Затем его пригласили комментировать игры на телеканал НТВ+. В это время он познакомился с популярными спортсменами и тренерами, у которых брал интервью.
«Инсайдер»
В 2016 году Нобель Арустамян начал работать на канале «Матч ТВ», где он долгое время регулярно освещал важные события мировых чемпионатов.
Нобель Арустамян на Чемпионате мира по футболу. Фото: социальные сети
За годы своей карьеры, Нобель стал уважаемым инсайдером, который знает о предстоящих событиях в футбольном мире заранее.
По словам Арустамяна, это стало возможным благодаря его умению заводить связи. Еще в период работы на радио он много общался с людьми, запоминал и обрабатывал полученные сведения.
Молодой журналист создал страницу в «Твиттере», чтобы делиться новостями с подписчиками. Его талант обозревателя был оценен на «Матч ТВ», где ему доверили вести программу «Инсайдеры».
Нобель Арустамян во время работы на НТВ+. Фото: социальные сети
В 2019 году комментатор создал свой YouTube-канал – Nobel, где публикует видео о футбольных командах и знаменитых игроках. Пользователи оценили его сюжеты об «Уфе» и «Спартаке», а общение с представителями «Ростова» было настолько увлекательным, что Арустамян решил выпустить на телевидении реалити-шоу о клубе под названием «Ростов-на-кону».
Нобель Арустамян - футбольный комментатор. Фото: социальные сети
Личная жизнь и увлечения
Известно, что Нобель не состоит в браке. По мнению журналиста, его профессия отнимает много времени. Тем не менее, он планирует создать семью в будущем.
Нобель Арустамян берет интервью у Гуса Хиддинка. Фото: социальные сети
Хобби Нобеля связано с его профессией, он фотографирует звезд спорта и публикует эти изображения на своей странице в социальной сети. Во время пандемии в 2020 году, он наслаждался просмотром своей коллекции и получал массу положительных эмоций.
Нобель Арустамян в эфире с Валерием Газзаевым. Фото: социальные сети
Скандал
В июне произошел скандал, связанный с тем, что журналист не был аккредитована на Евро-2020. Причиной отказа Арустамяну стал запрет на посещение Баку оргкомитетом Азербайджана.
Согласно правилам УЕФА, журналист считается не аккредитованным, если его не впустили хотя бы в одну страну, принимающую гостей и участников соревнования. Многие деятели спорта выразили несогласие с вердиктом. Геннадий Орлов подчеркнул, что журналист должен иметь право свободно посещать любую точку мира в силу особенностей профессии.
Нобель Арустамян с наградой «Лучший спортивный радиоведущий». Фото: социальные сети
Позднее Арустамян поблагодарил коллег за поддержку и признался, что теплые слова, которые он получил, ценнее аккредитаций на любой турнир.
В конце августа 2021 года Нобель Арустамян объявил о своем решении покинуть канал «Матч ТВ». Причиной ухода стало интервью с футболистом Павлом Мамаевым, которое, по словам комментатора, было больше о личной жизни Мамаева, чем о спорте и являлось «пиар-перфомансом».
Арустамян сравнил это интервью с программами «Пусть говорят» и «Окна» и заявил, что такая редакционная политика канала противоречит его принципам. Он вынужден был написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Нобель Арустамян - обозреватель спортивных матчей. Фото: социальные сети
Нобель Арустамян сейчас
В настоящее время Нобель продолжает работу комментатора, а также ведет свой канал на YouTube. В 2021 году он порадовал своих поклонников, опубликовав видео о командах «Монако» и «Алания», удалось даже взять интервью у молодых футболистов, таких как Алексей Миранчук, Арсен Захарян и Александр Головин.
Нобель Арустамян на Чемпионате России по футболу. Фото: социальные сети